https://ria.ru/20240111/migranty-1920795292.html

В Самарской области могут запретить работу мигрантов в такси

В Самарской области могут запретить работу мигрантов в такси - РИА Новости, 11.01.2024

В Самарской области могут запретить работу мигрантов в такси

В Самарской области выработан проект документа, предъявляющего более жесткие требования к занятости мигрантов по видам экономической деятельности, сообщает... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:38

2024-01-11T18:38

2024-01-11T18:40

самарская область

дмитрий азаров

мигранты

такси

трудовая деятельность

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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. В Самарской области выработан проект документа, предъявляющего более жесткие требования к занятости мигрантов по видам экономической деятельности, сообщает пресс-служба облправительства по итогам заседания антитеррористической комиссии, которую провел глава региона Дмитрий Азаров. В частности, предлагается запрет на работу иностранных граждан по патентам в легковом такси, сфере образования, а также агентствах по подбору персонала. "Проект подготовлен и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Эта процедура будет завершена до 30 января", – приводятся в сообщении слова Азарова. Участники заседания рассмотрели итоги проведенных в ноябре-декабре 2023 года проверок предприятий, которые привлекают значительное число иностранных работников. Губернатор также рассказал о предложениях по дополнительному регулированию миграционной сферы, которые сейчас прорабатываются в регионе для последующего вынесения на федеральный уровень. Так, предлагается при рассмотрении кандидатур соотечественников, получающих гражданство РФ, проводить подробный анализ по членам семьи, которые намерены въехать в страну вместе с ними, а также проводить с ними собеседования по видеосвязи. "Когда человек приезжает в страну, с ним, как правило, едет вся семья – супруги, дети, родители. Предлагаю подробнее рассмотреть этот вопрос и проработать необходимость вынесения его на федеральный уровень", – сказал Азаров. Также ряд предложений касается регулирования трудовой миграции граждан стран – членов Евразийского экономического союза. По всему комплексу предложений будет учтено мнение правоохранительных и надзорных ведомств, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231206/migranty-1914040112.html

самарская область

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самарская область, дмитрий азаров, мигранты, такси, трудовая деятельность