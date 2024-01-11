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В Самарской области проверили предприятия, где работают трудовые мигранты - РИА Новости, 11.01.2024
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18:38 11.01.2024 (обновлено: 18:39 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/trudovye_migranty-1920795145.html
В Самарской области проверили предприятия, где работают трудовые мигранты
В Самарской области проверили предприятия, где работают трудовые мигранты - РИА Новости, 11.01.2024
В Самарской области проверили предприятия, где работают трудовые мигранты
В Самарской области после проведенных по поручению губернатора Дмитрия Азарова проверок предприятий из страны выдворили 696 нелегальных мигрантов, сообщает... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:38
2024-01-11T18:39
самарская область
дмитрий азаров
мигранты
проверки
гу мвд по самарской области
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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. В Самарской области после проведенных по поручению губернатора Дмитрия Азарова проверок предприятий из страны выдворили 696 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба облправительства по итогам заседания антитеррористической комиссии, которую провел глава региона. Как сообщила на заседании министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, только в ноябре-декабре 2023 года межведомственной комиссией по вопросам внешней трудовой миграции проведены профилактические выезды к 92 работодателям, привлекающим значительное число иностранных работников. В ходе таких выездов рассматривается широкий круг вопросов – от соблюдения требований законодательства до вопросов охраны труда. Параллельно ГУ МВД России по Самарской области были проведены выезды в рамках мероприятия "Нелегальный мигрант". "В ходе проверок было выявлено 2705 административных нарушений в сфере миграции, 696 иностранных граждан выдворено из страны", - говорится в сообщении. Никишина подчеркнула, что выезды и проверки продолжаются, выработан ряд предложений по дополнительному регулированию миграционной сферы. Кроме того, на заседании обсудили задачи реагирования на публикацию недостоверной информации в интернете, когда некоторые СМИ, в основном имеющие статус иноагентов, интерпретируют бытовые инциденты как конфликты на почве межнациональной розни. Как сообщил начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области Рамиль Хвалев, на протяжении последних нескольких лет в Самарской области преступлений на почве межнациональной ненависти и вражды не зарегистрировано. При этом, по данным прокурора Самарской области Сергея Берижицкого, только за прошлый год было заблокировано порядка 300 недостоверных публикаций, когда обычные бытовые конфликты выдавались как межнациональные. Глава региона подчеркнул, что вопросами сохранения межнационального мира и согласия должны заниматься все территории, муниципальные образования и ведомства области. "Нас попытаются расколоть изнутри, и сегодня в докладах об этом было четко сказано. Недружественные государства этим вопросом занимаются системно, пытаясь спровоцировать внутренний конфликт. Все, кто сегодня этому потворствует, льет воду на мельницу врага, в том числе, в информационном пространстве. Мы должны это понимать и действовать соответствующе", – резюмировал Азаров.
https://ria.ru/20231206/politsiya-1914031594.html
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самарская область, дмитрий азаров, мигранты, проверки, гу мвд по самарской области
Самарская область, Дмитрий Азаров, Мигранты, Проверки, ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области проверили предприятия, где работают трудовые мигранты

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время совещания регионального правительства
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время совещания регионального правительства - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время совещания регионального правительства
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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. В Самарской области после проведенных по поручению губернатора Дмитрия Азарова проверок предприятий из страны выдворили 696 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба облправительства по итогам заседания антитеррористической комиссии, которую провел глава региона.
Как сообщила на заседании министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, только в ноябре-декабре 2023 года межведомственной комиссией по вопросам внешней трудовой миграции проведены профилактические выезды к 92 работодателям, привлекающим значительное число иностранных работников. В ходе таких выездов рассматривается широкий круг вопросов – от соблюдения требований законодательства до вопросов охраны труда. Параллельно ГУ МВД России по Самарской области были проведены выезды в рамках мероприятия "Нелегальный мигрант".
"В ходе проверок было выявлено 2705 административных нарушений в сфере миграции, 696 иностранных граждан выдворено из страны", - говорится в сообщении.
Никишина подчеркнула, что выезды и проверки продолжаются, выработан ряд предложений по дополнительному регулированию миграционной сферы.
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Кроме того, на заседании обсудили задачи реагирования на публикацию недостоверной информации в интернете, когда некоторые СМИ, в основном имеющие статус иноагентов, интерпретируют бытовые инциденты как конфликты на почве межнациональной розни.
Как сообщил начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области Рамиль Хвалев, на протяжении последних нескольких лет в Самарской области преступлений на почве межнациональной ненависти и вражды не зарегистрировано. При этом, по данным прокурора Самарской области Сергея Берижицкого, только за прошлый год было заблокировано порядка 300 недостоверных публикаций, когда обычные бытовые конфликты выдавались как межнациональные.
Глава региона подчеркнул, что вопросами сохранения межнационального мира и согласия должны заниматься все территории, муниципальные образования и ведомства области.
"Нас попытаются расколоть изнутри, и сегодня в докладах об этом было четко сказано. Недружественные государства этим вопросом занимаются системно, пытаясь спровоцировать внутренний конфликт. Все, кто сегодня этому потворствует, льет воду на мельницу врага, в том числе, в информационном пространстве. Мы должны это понимать и действовать соответствующе", – резюмировал Азаров.
 
Самарская областьДмитрий АзаровМигрантыПроверкиГУ МВД по Самарской области
 
 
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