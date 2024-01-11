https://ria.ru/20240111/les-1920699250.html

В Рослесхозе заявили об уменьшении площади незаконной рубки в 40 регионах

В Рослесхозе заявили об уменьшении площади незаконной рубки в 40 регионах - РИА Новости, 11.01.2024

В Рослесхозе заявили об уменьшении площади незаконной рубки в 40 регионах

Площадь незаконной рубки в 40 регионах России уменьшилась на 65% за год за счет увеличения площади дистанционного мониторинга лесов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:19

2024-01-11T12:19

2024-01-11T12:19

россия

алексей григорьев

амурская область

красноярский край

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

происшествия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Площадь незаконной рубки в 40 регионах России уменьшилась на 65% за год за счет увеличения площади дистанционного мониторинга лесов, сообщили в пресс-службе Рослесхоза. По данным ведомства, в 2023 году дистанционный мониторинг использования лесов проводился в 40 регионах России на площади в 250 миллионов гектаров. "Больше всего нарушений с помощью дистанционного мониторинга выявлено в Иркутской, Амурской областях, Красноярском крае и Республике Бурятия. По 40 регионам России с увеличением площади дистанционного мониторинга по сравнению с 2022 годом количество нарушений лесного законодательства снизилось на 71% (на более 600 случаев), площадь подтвержденных незаконных рубок и объем нелегально заготовленной древесины сократились на 65%", - цитирует пресс-служба начальника Управления лесоустройства и земельных отношений Рослесхоза Алексея Григорьева. Как уточнили в ведомстве, с помощью дистанционного мониторинга в 2023 году выявлена почти тысяча случаев незаконной рубки объемом около 200 тысяч кубических метров, ущерб составил порядка 2,6 миллиарда рублей. По итогам 2022 года в России было выявлено более двух тысяч нарушений лесного законодательства с объемом вырубки порядка 300 тысяч кубических метров.

https://ria.ru/20231212/nauka-1915150850.html

россия

амурская область

красноярский край

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россия, алексей григорьев, амурская область, красноярский край, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), происшествия