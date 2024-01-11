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В Рослесхозе заявили об уменьшении площади незаконной рубки в 40 регионах - РИА Новости, 11.01.2024
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12:19 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/les-1920699250.html
В Рослесхозе заявили об уменьшении площади незаконной рубки в 40 регионах
В Рослесхозе заявили об уменьшении площади незаконной рубки в 40 регионах - РИА Новости, 11.01.2024
В Рослесхозе заявили об уменьшении площади незаконной рубки в 40 регионах
Площадь незаконной рубки в 40 регионах России уменьшилась на 65% за год за счет увеличения площади дистанционного мониторинга лесов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:19
2024-01-11T12:19
россия
алексей григорьев
амурская область
красноярский край
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
происшествия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Площадь незаконной рубки в 40 регионах России уменьшилась на 65% за год за счет увеличения площади дистанционного мониторинга лесов, сообщили в пресс-службе Рослесхоза. По данным ведомства, в 2023 году дистанционный мониторинг использования лесов проводился в 40 регионах России на площади в 250 миллионов гектаров. "Больше всего нарушений с помощью дистанционного мониторинга выявлено в Иркутской, Амурской областях, Красноярском крае и Республике Бурятия. По 40 регионам России с увеличением площади дистанционного мониторинга по сравнению с 2022 годом количество нарушений лесного законодательства снизилось на 71% (на более 600 случаев), площадь подтвержденных незаконных рубок и объем нелегально заготовленной древесины сократились на 65%", - цитирует пресс-служба начальника Управления лесоустройства и земельных отношений Рослесхоза Алексея Григорьева. Как уточнили в ведомстве, с помощью дистанционного мониторинга в 2023 году выявлена почти тысяча случаев незаконной рубки объемом около 200 тысяч кубических метров, ущерб составил порядка 2,6 миллиарда рублей. По итогам 2022 года в России было выявлено более двух тысяч нарушений лесного законодательства с объемом вырубки порядка 300 тысяч кубических метров.
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россия, алексей григорьев, амурская область, красноярский край, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), происшествия
Россия, Алексей Григорьев, Амурская область, Красноярский край, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Происшествия
В Рослесхозе заявили об уменьшении площади незаконной рубки в 40 регионах

Рослесхоз: площадь незаконной рубки уменьшилась на 65% в 40 регионах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛесовоз в Красноярском крае
Лесовоз в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лесовоз в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Площадь незаконной рубки в 40 регионах России уменьшилась на 65% за год за счет увеличения площади дистанционного мониторинга лесов, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.
По данным ведомства, в 2023 году дистанционный мониторинг использования лесов проводился в 40 регионах России на площади в 250 миллионов гектаров.
«
"Больше всего нарушений с помощью дистанционного мониторинга выявлено в Иркутской, Амурской областях, Красноярском крае и Республике Бурятия. По 40 регионам России с увеличением площади дистанционного мониторинга по сравнению с 2022 годом количество нарушений лесного законодательства снизилось на 71% (на более 600 случаев), площадь подтвержденных незаконных рубок и объем нелегально заготовленной древесины сократились на 65%", - цитирует пресс-служба начальника Управления лесоустройства и земельных отношений Рослесхоза Алексея Григорьева.
Как уточнили в ведомстве, с помощью дистанционного мониторинга в 2023 году выявлена почти тысяча случаев незаконной рубки объемом около 200 тысяч кубических метров, ущерб составил порядка 2,6 миллиарда рублей. По итогам 2022 года в России было выявлено более двух тысяч нарушений лесного законодательства с объемом вырубки порядка 300 тысяч кубических метров.
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РоссияАлексей ГригорьевАмурская областьКрасноярский крайФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Происшествия
 
 
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