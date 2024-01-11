https://ria.ru/20240111/lada-1920752316.html

"АвтоВАЗ" поставил для Госдумы первую партию автомобилей Lada

"АвтоВАЗ" поставил для Госдумы первую партию автомобилей Lada - РИА Новости, 11.01.2024

"АвтоВАЗ" поставил для Госдумы первую партию автомобилей Lada

"АвтоВАЗ" поставил более 100 автомобилей Lada Vesta для автопарка Госдумы, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:44

2024-01-11T15:44

2024-01-11T15:44

экономика

автоваз

максим соколов

госдума рф

lada vesta

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" поставил более 100 автомобилей Lada Vesta для автопарка Госдумы, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Партия автомобилей для служащих и работников Госдумы - Lada Vesta - уже передана, она чуть больше 100 автомобилей", - сказал он. Также от Госдумы есть предзаказ на Lada Aura, которая будет запущена в серийное производство в сентябре. При этом первую партию новинки получит Минфин. "Что касается непосредственно закупок Министерством финансов: надо отдать должное Антону Германовичу Силуанову. Он был первый, кто сел за руль Lada Aura не из команды "АвтоВАЗа". Это было на ПМЭФ. И министерским решением заказал первую, даже опытную, партию для своих коллег. Она была изготовлена к концу этого года и сейчас проходит процесс передачи", - рассказал Соколов. "Один автомобиль (Lada Aura - ред.), я точно знаю - уже стоит перед СФ, на нем имеет, надеюсь, удовольствие передвигаться сенатор Кутепов Андрей Викторович", - добавил глава "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20231021/avtomobili-1904297457.html

https://ria.ru/20240111/lada-1920738680.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, автоваз, максим соколов, госдума рф, lada vesta