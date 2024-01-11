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"АвтоВАЗ" поставил для Госдумы первую партию автомобилей Lada - РИА Новости, 11.01.2024
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15:44 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/lada-1920752316.html
"АвтоВАЗ" поставил для Госдумы первую партию автомобилей Lada
"АвтоВАЗ" поставил для Госдумы первую партию автомобилей Lada - РИА Новости, 11.01.2024
"АвтоВАЗ" поставил для Госдумы первую партию автомобилей Lada
"АвтоВАЗ" поставил более 100 автомобилей Lada Vesta для автопарка Госдумы, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:44
2024-01-11T15:44
экономика
автоваз
максим соколов
госдума рф
lada vesta
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" поставил более 100 автомобилей Lada Vesta для автопарка Госдумы, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Партия автомобилей для служащих и работников Госдумы - Lada Vesta - уже передана, она чуть больше 100 автомобилей", - сказал он. Также от Госдумы есть предзаказ на Lada Aura, которая будет запущена в серийное производство в сентябре. При этом первую партию новинки получит Минфин. "Что касается непосредственно закупок Министерством финансов: надо отдать должное Антону Германовичу Силуанову. Он был первый, кто сел за руль Lada Aura не из команды "АвтоВАЗа". Это было на ПМЭФ. И министерским решением заказал первую, даже опытную, партию для своих коллег. Она была изготовлена к концу этого года и сейчас проходит процесс передачи", - рассказал Соколов. "Один автомобиль (Lada Aura - ред.), я точно знаю - уже стоит перед СФ, на нем имеет, надеюсь, удовольствие передвигаться сенатор Кутепов Андрей Викторович", - добавил глава "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://ria.ru/20231021/avtomobili-1904297457.html
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экономика, автоваз, максим соколов, госдума рф, lada vesta
Экономика, АвтоВАЗ, Максим Соколов, Госдума РФ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" поставил для Госдумы первую партию автомобилей Lada

Соколов: "АвтоВАЗ" поставил для Госдумы более сотни автомобилей Lada Vesta

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов и президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов на ПМЭФ-2023
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов и президент АвтоВАЗа Максим Соколов на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов и президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов на ПМЭФ-2023. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" поставил более 100 автомобилей Lada Vesta для автопарка Госдумы, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Партия автомобилей для служащих и работников Госдумы - Lada Vesta - уже передана, она чуть больше 100 автомобилей", - сказал он.
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Также от Госдумы есть предзаказ на Lada Aura, которая будет запущена в серийное производство в сентябре.
При этом первую партию новинки получит Минфин. "Что касается непосредственно закупок Министерством финансов: надо отдать должное Антону Германовичу Силуанову. Он был первый, кто сел за руль Lada Aura не из команды "АвтоВАЗа". Это было на ПМЭФ. И министерским решением заказал первую, даже опытную, партию для своих коллег. Она была изготовлена к концу этого года и сейчас проходит процесс передачи", - рассказал Соколов.
"Один автомобиль (Lada Aura - ред.), я точно знаю - уже стоит перед СФ, на нем имеет, надеюсь, удовольствие передвигаться сенатор Кутепов Андрей Викторович", - добавил глава "АвтоВАЗа".
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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ЭкономикаАвтоВАЗМаксим СоколовГосдума РФLada Vesta
 
 
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