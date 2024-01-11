https://ria.ru/20240111/lada-1920738680.html

"АвтоВАЗ" планирует продать в России порядка 450 тысяч Lada за год

"АвтоВАЗ" планирует продать в России порядка 450 тысяч Lada за год - РИА Новости, 11.01.2024

"АвтоВАЗ" планирует продать в России порядка 450 тысяч Lada за год

"АвтоВАЗ" в 2024 году планирует продать в России порядка 450 тысяч автомобилей Lada, а произвести все так же нацелен 500 тысяч машин, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:56

2024-01-11T14:56

2024-01-11T14:56

авто

россия

максим соколов

автоваз

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует продать в России порядка 450 тысяч автомобилей Lada, а произвести все так же нацелен 500 тысяч машин, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Если говорить о продажах внутри страны: где-то 450 плюс-минус", - сказал он, отвечая на вопрос о продажах Lada в 2024 году. "Нацелены произвести 500 тысяч, планируем все и продать. За исключением запаса, который под конец года мы нарабатываем (на следующий период)… И не забываем про экспорт 25 тысяч автомобилей", - добавил Соколов. В 2023 году, по данным "АвтоВАЗа", в России было продано 352,7 тысячи автомобилей Lada. Таким образом, ожидаемый рост продаж в текущем году - примерно 28%. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20240111/lada-1920703635.html

россия

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Ольга Фомченкова

авто, россия, максим соколов, автоваз