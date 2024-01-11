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"АвтоВАЗ" планирует продать в России порядка 450 тысяч Lada за год - РИА Новости, 11.01.2024
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14:56 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/lada-1920738680.html
"АвтоВАЗ" планирует продать в России порядка 450 тысяч Lada за год
"АвтоВАЗ" планирует продать в России порядка 450 тысяч Lada за год - РИА Новости, 11.01.2024
"АвтоВАЗ" планирует продать в России порядка 450 тысяч Lada за год
"АвтоВАЗ" в 2024 году планирует продать в России порядка 450 тысяч автомобилей Lada, а произвести все так же нацелен 500 тысяч машин, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:56
2024-01-11T14:56
авто
россия
максим соколов
автоваз
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует продать в России порядка 450 тысяч автомобилей Lada, а произвести все так же нацелен 500 тысяч машин, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Если говорить о продажах внутри страны: где-то 450 плюс-минус", - сказал он, отвечая на вопрос о продажах Lada в 2024 году. "Нацелены произвести 500 тысяч, планируем все и продать. За исключением запаса, который под конец года мы нарабатываем (на следующий период)… И не забываем про экспорт 25 тысяч автомобилей", - добавил Соколов. В 2023 году, по данным "АвтоВАЗа", в России было продано 352,7 тысячи автомобилей Lada. Таким образом, ожидаемый рост продаж в текущем году - примерно 28%. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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авто, россия, максим соколов, автоваз
Авто, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" планирует продать в России порядка 450 тысяч Lada за год

Соколов: "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует продать в России порядка 450 тысяч Lada

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada X-Cross в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Автомобиль Lada X-Cross в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Автомобиль Lada X-Cross в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует продать в России порядка 450 тысяч автомобилей Lada, а произвести все так же нацелен 500 тысяч машин, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Если говорить о продажах внутри страны: где-то 450 плюс-минус", - сказал он, отвечая на вопрос о продажах Lada в 2024 году.
«
"Нацелены произвести 500 тысяч, планируем все и продать. За исключением запаса, который под конец года мы нарабатываем (на следующий период)… И не забываем про экспорт 25 тысяч автомобилей", - добавил Соколов.
В 2023 году, по данным "АвтоВАЗа", в России было продано 352,7 тысячи автомобилей Lada. Таким образом, ожидаемый рост продаж в текущем году - примерно 28%.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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АвтоРоссияМаксим СоколовАвтоВАЗ
 
 
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