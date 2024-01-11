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"АвтоВАЗ" не будет повышать цены на LADA в ближайшее время - РИА Новости, 11.01.2024
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12:35 11.01.2024 (обновлено: 13:19 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/lada-1920703635.html
"АвтоВАЗ" не будет повышать цены на LADA в ближайшее время
"АвтоВАЗ" не будет повышать цены на LADA в ближайшее время - РИА Новости, 11.01.2024
"АвтоВАЗ" не будет повышать цены на LADA в ближайшее время
"АвтоВАЗ" не будет повышать цены на Lada в ближайшее время, в дальнейшем рост планируется не более, чем на инфляцию, сообщили журналистам топ-менеджеры... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:35
2024-01-11T13:19
экономика
авто
автоваз
тольятти
ижевск
санкт-петербург
максим соколов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не будет повышать цены на Lada в ближайшее время, в дальнейшем рост планируется не более, чем на инфляцию, сообщили журналистам топ-менеджеры компании."В ближайшее время точно не планируем изменять цены", - сказал вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин."Если опять же не будет никаких макроэкономических, непредсказуемых "черных лебедей", мы не планируем повышать цены на автомобильный ряд более чем на инфляцию. То есть фактически это сохранение существующих цен", - добавил президент компании Максим Соколов, отвечая на вопрос о планах по ценам на 2024 год."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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экономика, авто, автоваз, тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, Максим Соколов
"АвтоВАЗ" не будет повышать цены на LADA в ближайшее время

"АвтоВАЗ" не будет повышать цены на автомобили LADA в ближайшее время

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония выпуска первого автомобиля LADA X-Cross 5
Церемония выпуска первого автомобиля LADA X-Cross 5
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Церемония выпуска первого автомобиля LADA X-Cross 5. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не будет повышать цены на Lada в ближайшее время, в дальнейшем рост планируется не более, чем на инфляцию, сообщили журналистам топ-менеджеры компании.
«
"В ближайшее время точно не планируем изменять цены", - сказал вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.
"Если опять же не будет никаких макроэкономических, непредсказуемых "черных лебедей", мы не планируем повышать цены на автомобильный ряд более чем на инфляцию. То есть фактически это сохранение существующих цен", - добавил президент компании Максим Соколов, отвечая на вопрос о планах по ценам на 2024 год.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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ЭкономикаАвтоАвтоВАЗТольяттиИжевскСанкт-ПетербургМаксим Соколов
 
 
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