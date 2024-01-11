Рейтинг@Mail.ru
Продажи автомобилей Lada в России выросли за 2023 год почти вдвое - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 11.01.2024 (обновлено: 14:17 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/lada-1920703509.html
Продажи автомобилей Lada в России выросли за 2023 год почти вдвое
Продажи автомобилей Lada в России выросли за 2023 год почти вдвое - РИА Новости, 11.01.2024
Продажи автомобилей Lada в России выросли за 2023 год почти вдвое
Продажи автомобилей Lada в России выросли в минувшем году почти в два раза, следует из презентации "АвтоВАЗа", которую представил президент компании Максим... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:35
2024-01-11T14:17
экономика
россия
тольятти
автоваз
максим соколов
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797410432_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_297f23f8225b3aad14e0c5ab3847f1b2.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России выросли в минувшем году почти в два раза, следует из презентации "АвтоВАЗа", которую представил президент компании Максим Соколов. "В 2023 году Lada значительно нарастила долю рынка. Рекордная доля рынка за последние два десятилетия: 35 процентов", — также отмечается в слайдах.По данным производителя, в ушедшем году удалось реализовать 352 572 машины."АвтоВАЗ" пообещал не повышать цены на Lada в ближайшее время сильнее, чем на размер инфляции, если не возникнет никаких непредсказуемых макроэкономических "черных лебедей"."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая 2022 года французский концерн Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в российскую госсобственность. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://ria.ru/20231226/lada-1918112290.html
россия
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797410432_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_1cf21b22e25ca9193fcc4f5fff35bb20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, тольятти, автоваз, максим соколов, авто
Экономика, Россия, Тольятти, АвтоВАЗ, Максим Соколов, Авто
Продажи автомобилей Lada в России выросли за 2023 год почти вдвое

Продажи автомобилей Lada в России выросли за 2023 год до 352,6 тысячи единиц

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta Classic
Автомобиль Lada Granta Classic - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Granta Classic. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России выросли в минувшем году почти в два раза, следует из презентации "АвтоВАЗа", которую представил президент компании Максим Соколов.
"В 2023 году Lada значительно нарастила долю рынка. Рекордная доля рынка за последние два десятилетия: 35 процентов", — также отмечается в слайдах.
По данным производителя, в ушедшем году удалось реализовать 352 572 машины.
"АвтоВАЗ" пообещал не повышать цены на Lada в ближайшее время сильнее, чем на размер инфляции, если не возникнет никаких непредсказуемых макроэкономических "черных лебедей".
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая 2022 года французский концерн Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в российскую госсобственность. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura, заявил Силуанов
26 декабря 2023, 11:07
 
ЭкономикаРоссияТольяттиАвтоВАЗМаксим СоколовАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала