https://ria.ru/20240111/lada-1920703509.html
Продажи автомобилей Lada в России выросли за 2023 год почти вдвое
Продажи автомобилей Lada в России выросли за 2023 год почти вдвое - РИА Новости, 11.01.2024
Продажи автомобилей Lada в России выросли за 2023 год почти вдвое
Продажи автомобилей Lada в России выросли в минувшем году почти в два раза, следует из презентации "АвтоВАЗа", которую представил президент компании Максим... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:35
2024-01-11T12:35
2024-01-11T14:17
экономика
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автоваз
максим соколов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России выросли в минувшем году почти в два раза, следует из презентации "АвтоВАЗа", которую представил президент компании Максим Соколов. "В 2023 году Lada значительно нарастила долю рынка. Рекордная доля рынка за последние два десятилетия: 35 процентов", — также отмечается в слайдах.По данным производителя, в ушедшем году удалось реализовать 352 572 машины."АвтоВАЗ" пообещал не повышать цены на Lada в ближайшее время сильнее, чем на размер инфляции, если не возникнет никаких непредсказуемых макроэкономических "черных лебедей"."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая 2022 года французский концерн Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в российскую госсобственность. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://ria.ru/20231226/lada-1918112290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, тольятти, автоваз, максим соколов, авто
Экономика, Россия, Тольятти, АвтоВАЗ, Максим Соколов, Авто
Продажи автомобилей Lada в России выросли за 2023 год почти вдвое
Продажи автомобилей Lada в России выросли за 2023 год до 352,6 тысячи единиц
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России выросли в минувшем году почти в два раза, следует из презентации "АвтоВАЗа", которую представил президент компании Максим Соколов.
"В 2023 году Lada значительно нарастила долю рынка. Рекордная доля рынка за последние два десятилетия: 35 процентов", — также отмечается в слайдах.
По данным производителя, в ушедшем году удалось реализовать 352 572 машины.
"АвтоВАЗ" пообещал не повышать цены на Lada в ближайшее время сильнее, чем на размер инфляции, если не возникнет никаких непредсказуемых макроэкономических "черных лебедей".
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти
, Ижевске
и Санкт-Петербурге
. В середине мая 2022 года французский концерн Renault
передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в российскую госсобственность. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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