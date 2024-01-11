https://ria.ru/20240111/lada-1920703509.html

Продажи автомобилей Lada в России выросли за 2023 год почти вдвое

Продажи автомобилей Lada в России выросли за 2023 год почти вдвое - РИА Новости, 11.01.2024

Продажи автомобилей Lada в России выросли за 2023 год почти вдвое

Продажи автомобилей Lada в России выросли в минувшем году почти в два раза, следует из презентации "АвтоВАЗа", которую представил президент компании Максим... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:35

2024-01-11T12:35

2024-01-11T14:17

экономика

россия

тольятти

автоваз

максим соколов

авто

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России выросли в минувшем году почти в два раза, следует из презентации "АвтоВАЗа", которую представил президент компании Максим Соколов. "В 2023 году Lada значительно нарастила долю рынка. Рекордная доля рынка за последние два десятилетия: 35 процентов", — также отмечается в слайдах.По данным производителя, в ушедшем году удалось реализовать 352 572 машины."АвтоВАЗ" пообещал не повышать цены на Lada в ближайшее время сильнее, чем на размер инфляции, если не возникнет никаких непредсказуемых макроэкономических "черных лебедей"."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая 2022 года французский концерн Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в российскую госсобственность. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20231226/lada-1918112290.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, тольятти, автоваз, максим соколов, авто