Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" поставит более ста тысяч автомобилей по госзаказу в 2024 году - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 11.01.2024 (обновлено: 12:32 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/lada-1920699025.html
"АвтоВАЗ" поставит более ста тысяч автомобилей по госзаказу в 2024 году
"АвтоВАЗ" поставит более ста тысяч автомобилей по госзаказу в 2024 году - РИА Новости, 11.01.2024
"АвтоВАЗ" поставит более ста тысяч автомобилей по госзаказу в 2024 году
"АвтоВАЗ" рассчитывает поставить по госзаказу в 2024 году более 100 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:18
2024-01-11T12:32
экономика
авто
автоваз
тольятти
ижевск
санкт-петербург
максим соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886843312_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_fc1230d9e04fc1dbb2018cfff939445d.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассчитывает поставить по госзаказу в 2024 году более 100 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов."Больше 100 тысяч, я уверен, что уйдет по госзаказу в этом году", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках Lada в том числе для нужд чиновников."АвтоВАЗ "владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://ria.ru/20231228/avtovaz-1918838251.html
тольятти
ижевск
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886843312_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_953d2da48c7892c54cfab3a7507a4be7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, автоваз, тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, Максим Соколов
"АвтоВАЗ" поставит более ста тысяч автомобилей по госзаказу в 2024 году

"АвтоВАЗ" поставит более ста тысяч автомобилей LADA по госзаказу в 2024 году

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассчитывает поставить по госзаказу в 2024 году более 100 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
«
"Больше 100 тысяч, я уверен, что уйдет по госзаказу в этом году", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках Lada в том числе для нужд чиновников.
"АвтоВАЗ "владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
"АвтоВАЗ" по итогам года произведет рекордное за десять лет количество Lada
28 декабря 2023, 19:14
 
ЭкономикаАвтоАвтоВАЗТольяттиИжевскСанкт-ПетербургМаксим Соколов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала