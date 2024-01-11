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"АвтоВАЗ" поставит более ста тысяч автомобилей по госзаказу в 2024 году
"АвтоВАЗ" поставит более ста тысяч автомобилей по госзаказу в 2024 году - РИА Новости, 11.01.2024
"АвтоВАЗ" поставит более ста тысяч автомобилей по госзаказу в 2024 году
"АвтоВАЗ" рассчитывает поставить по госзаказу в 2024 году более 100 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:18
2024-01-11T12:18
2024-01-11T12:32
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автоваз
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максим соколов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассчитывает поставить по госзаказу в 2024 году более 100 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов."Больше 100 тысяч, я уверен, что уйдет по госзаказу в этом году", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках Lada в том числе для нужд чиновников."АвтоВАЗ "владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://ria.ru/20231228/avtovaz-1918838251.html
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экономика, авто, автоваз, тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, Максим Соколов
"АвтоВАЗ" поставит более ста тысяч автомобилей по госзаказу в 2024 году
"АвтоВАЗ" поставит более ста тысяч автомобилей LADA по госзаказу в 2024 году