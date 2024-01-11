https://ria.ru/20240111/kudryavtseva-1920790214.html

Вернувшаяся из ОАЭ Кудрявцева рассказала об ущербе после потопа в квартире

Вернувшаяся из ОАЭ Кудрявцева рассказала об ущербе после потопа в квартире - РИА Новости, 11.01.2024

Вернувшаяся из ОАЭ Кудрявцева рассказала об ущербе после потопа в квартире

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Tелеграм-канале рассказала о предстоящем масштабном ремонте после потопа в московской квартире, который случился пока она... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:48

2024-01-11T18:48

2024-01-11T18:48

шоубиз

дубай

москва

лера кудрявцева

знаменитости

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Tелеграм-канале рассказала о предстоящем масштабном ремонте после потопа в московской квартире, который случился пока она отдыхала с дочкой в ОАЭ. "Мне предстоит осушение паркета и стен (со снятием плинтусов) — дней 10; ковры все мокрые — в химчистку; треснуло стекло на балконе — замена; обработка после сушки от образования плесени. И летом конечно же ремонт, так как от влажности потеки по стенам и дыбом паркет", — поделилась телеведущая.Кудрявцева добавила, несмотря на произошедшее, она не унывает, и с оптимизмом смотрит на предстоящую "стройку". "Я к этому философски отношусь. Есть проблема — решаем. Отдохнула — пора работать. Главное — здоровье и мир во всем мире! Все остальное — решаемо", — написала Кудрявцева.Потоп в квартире ведущей шоу "Секрет на миллион" произошел 9 января, когда Кудрявцева вместе с дочерью Машей отдыхала в Дубае. Знаменитость предполагает, что неприятность произошла на фоне сильных морозов в Москве.

https://ria.ru/20231002/kudryavtseva-1899859308.html

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Алёна Пава

дубай, москва, лера кудрявцева, знаменитости, новости шоу-бизнеса