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Вернувшаяся из ОАЭ Кудрявцева рассказала об ущербе после потопа в квартире - РИА Новости, 11.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:48 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/kudryavtseva-1920790214.html
Вернувшаяся из ОАЭ Кудрявцева рассказала об ущербе после потопа в квартире
Вернувшаяся из ОАЭ Кудрявцева рассказала об ущербе после потопа в квартире - РИА Новости, 11.01.2024
Вернувшаяся из ОАЭ Кудрявцева рассказала об ущербе после потопа в квартире
Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Tелеграм-канале рассказала о предстоящем масштабном ремонте после потопа в московской квартире, который случился пока она... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:48
2024-01-11T18:48
шоубиз
дубай
москва
лера кудрявцева
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Tелеграм-канале рассказала о предстоящем масштабном ремонте после потопа в московской квартире, который случился пока она отдыхала с дочкой в ОАЭ. &quot;Мне предстоит осушение паркета и стен (со снятием плинтусов) — дней 10; ковры все мокрые — в химчистку; треснуло стекло на балконе — замена; обработка после сушки от образования плесени. И летом конечно же ремонт, так как от влажности потеки по стенам и дыбом паркет&quot;, — поделилась телеведущая.Кудрявцева добавила, несмотря на произошедшее, она не унывает, и с оптимизмом смотрит на предстоящую "стройку". &quot;Я к этому философски отношусь. Есть проблема — решаем. Отдохнула — пора работать. Главное — здоровье и мир во всем мире! Все остальное — решаемо&quot;, — написала Кудрявцева.Потоп в квартире ведущей шоу "Секрет на миллион" произошел 9 января, когда Кудрявцева вместе с дочерью Машей отдыхала в Дубае. Знаменитость предполагает, что неприятность произошла на фоне сильных морозов в Москве.
https://ria.ru/20231002/kudryavtseva-1899859308.html
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дубай, москва, лера кудрявцева, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Дубай, Москва, Лера Кудрявцева, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Вернувшаяся из ОАЭ Кудрявцева рассказала об ущербе после потопа в квартире

Лера Кудрявцева рассказала о последствиях потопа в своей квартире в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВедущая Лера Кудрявцева
Ведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Tелеграм-канале рассказала о предстоящем масштабном ремонте после потопа в московской квартире, который случился пока она отдыхала с дочкой в ОАЭ.
«

"Мне предстоит осушение паркета и стен (со снятием плинтусов) — дней 10; ковры все мокрые — в химчистку; треснуло стекло на балконе — замена; обработка после сушки от образования плесени. И летом конечно же ремонт, так как от влажности потеки по стенам и дыбом паркет", — поделилась телеведущая.

Кудрявцева добавила, несмотря на произошедшее, она не унывает, и с оптимизмом смотрит на предстоящую "стройку".
«

"Я к этому философски отношусь. Есть проблема — решаем. Отдохнула — пора работать. Главное — здоровье и мир во всем мире! Все остальное — решаемо", — написала Кудрявцева.

Потоп в квартире ведущей шоу "Секрет на миллион" произошел 9 января, когда Кудрявцева вместе с дочерью Машей отдыхала в Дубае. Знаменитость предполагает, что неприятность произошла на фоне сильных морозов в Москве.
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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ШоубизДубайМоскваЛера КудрявцеваЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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