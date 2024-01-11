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Коммунальный коллапс в Подмосковье: пора разгребать авгиевы конюшни ЖКХ

Коммунальный коллапс в Подмосковье: пора разгребать авгиевы конюшни ЖКХ - РИА Новости, 11.01.2024

Коммунальный коллапс в Подмосковье: пора разгребать авгиевы конюшни ЖКХ

Подмосковный Подольск за последнюю неделю прогремел по всей стране, как хрустальный ледяной колокол. Наверно, даже на Дальнем Востоке посмотрели и прочитали,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T08:00

2024-01-11T08:00

2024-01-11T09:35

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Подмосковный Подольск за последнюю неделю прогремел по всей стране, как хрустальный ледяной колокол. Наверно, даже на Дальнем Востоке посмотрели и прочитали, как в Климовске, который не так давно включили в состав городского округа, вот уже шесть дней почти две сотни многоквартирных домов оставались без отопления, в то время как температура за бортом порой опускалась до минус двадцати семи.Краткая хронология произошедшего выглядит так.Четвертого января из-за сбоя электропитания вышли из строя сразу три котла в котельной, расположенной на территории Климовского специализированного патронного завода (ЗАО КСПЗ). Это предприятие, выпускающее ряд стрелковых боеприпасов в интересах министерства обороны, но находящееся в частной собственности. Как позднее показала проверка, собственники эксплуатировали критически важный объект на износ и главное удивление не в том, что произошла авария, а почему только сейчас.После отключения подачи тепла персонал котельной пытался ликвидировать последствия собственными силами, но не преуспел. При попытке повторного запуска циркуляции теплоносителя произошел гидроудар, приведший сразу к трем серьезным прорывам магистралей.А потому, когда в Подольск сутки спустя стали массово прибывать аварийно-ремонтные бригады из других городов Подмосковья, ситуация уже была критической. Внутридомовые системы и транзитные системы разморозились и стали рваться. За неполные сутки без центрального теплоснабжения оказались 173 многоквартирных дома и некоторые объекты в прилегающей части Подольска, в частности отдельные блоки областной клинической больницы.Следует отдать должное городской и областной администрациям, на место происшествия, помимо рабочего персонала, выдвинулся обширный десант управленцев, силовиков и изрядное количество волонтеров, но главными героями, вне всякого сомнения, стали именно рабочие. Уже к концу вторых суток шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков, невзирая на двадцатиградусный мороз, смогли восстановить работу первого котла, возобновили подачу тепла в первые двадцать домов, опрессовали второй котел и готовились повторно подключать Подольскую ОКБ.На месте был развернут оперативный штаб, пункты обогрева, налажено трехразовое горячее питание, детей кормили до пяти раз в сутки. Местным жителям бесплатно раздавали электрические обогреватели, что сильно перегрузило локальные сети, но помогло выиграть время. Десятки волонтеров прицельно обходили заиндевевшие дома, стучались в каждую квартиру, предлагая помощь. Губернатор Андрей Воробьев безвылазно сидел в Подольске, каждый день в десять утра и в такое же время вечером проводя живые встречи с жителями. За кадром трещала сварка и размахивала топором прокуратура.Десятого января, когда температура воздуха несколько спала, по всему Подольску был выполнен плановый останов котельных для проведения срочной ревизии и при необходимости регламентных работ.Ситуация во втором по величине городе Подмосковья, где без тепла остались тысячи людей, — это классическая медаль, у которой две стороны.С одной, региональные власти среагировали насколько возможно быстро, пострадавших обеспечивали всем возможным, не считаясь с финансовыми и временными затратами. С другой — в полный рост встала проблема пресловутых эффективных менеджеров, кои за прошедшие годы в России превратились в имя нарицательное, причем со строго отрицательным подтекстом.Ситуация с объектом критически важной инфраструктуры на территории закрытого и, что главное, частного предприятия для России, увы, не уникальна и не единична. Это нам икается наследие развеселых девяностых с их разнузданной приватизацией. Подольское патронное предприятие не самое крупное в оборонно-промышленном масштабе страны, но, помимо заказов министерства обороны, только здесь, к примеру, выпускаются биатлонные патроны. К слову, пресловутые эффективные управленцы данного завода уже попадали в фокус внимания правоохранительных органов. Так, еще в 2012 году управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России возбуждало уголовное дело против акционеров КСПЗ по факту хищения более двухсот миллионов рублей.Лихие девяностые выше упомянуты не случайно.В России еще до СВО (а с ее началом этот процесс сильно ускорился) началось собирание под единое государственное начало стратегических, оборонных и критически важных предприятий. Дело идет, но не так быстро, как хотелось бы с дивана, поскольку государство вынуждено играть по строгим правилам закона, где частная собственность практически священна, а ее владельцы не торопятся расставаться с прибыльными активами.Мифический генерал Мороз одинаково безжалостен ко всем и на сей раз он просто еще раз подтвердил, что эффективный частный бизнес, который заботится о чем-то, кроме выдаивания прибылей и выжимания досуха инфраструктуры, не более чем миф для блаженных дурачков. Частному владельцу котельной плевать на жилые дома, детсады, больницы и прочую "ерунду", а инфраструктурный ремонт он проведет только тогда, когда угроза нависнет над источником его дохода.Написанное ниже сильно не понравится адептам свободного рынка и поклонникам произведений Айн Рэнд.После того как о ситуации в Подольске доложили лично президенту, в дело включилась корпорация "Ростех". Оттуда на имя президента было отправлено обращение о необходимости национализации не только бедовой котельной, но и всего КСПЗ целиком. Корпорация обещает навести порядок в работе предприятия в целом, а также гарантирует должный уровень промышленной безопасности. Проще говоря, и патроны будут клепаться, и котлы кипеть по регламенту.На момент написания стало известно, что совет депутатов Подольска на внеочередном заседании единогласно поддержал перевод ЗАО КСПЗ в муниципальную собственность. И это славная весть.По предварительной информации, остановка котлов произошла в районе 08:30 4 января, а повторный пуск был выполнен только в 13 часов следующего дня, но на тот момент теплоноситель уже замерз, а трубы начало рвать. Руководство предприятия всячески препятствовало работе сотрудников местного ЖКХ и аж до 7-го числа скрывало тот факт, что в котельной есть еще один рабочий котел. Коммунальщики пробивались туда практически с боем, вырезав замки под прикрытием силовиков.Не знаем, как это назвать, но в голове упорно вертится слово "диверсия".Вывод из всего происходящего предельно прост. Все объекты критически важной инфраструктуры должны быть переведены в собственность государства. Во избежание. В тех случаях, когда это временно невозможно, собственников следует обязать проводить государственную экспертизу технического состояния инженерных сетей, причем обязательно на федеральном, а не местном уровне, чтобы избежать коррупции. Государственное управление не идеально, но оно всегда позволяет найти ответственного, призвать к ответу виновного и на устранение аварии бросается вся мощь страны.Пора признать, что самые мощные плечи — у государственного Атланта.

https://ria.ru/20240109/teplosnabzhenie-1920340292.html

https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920361057.html

https://ria.ru/20240109/podolsk-1920225599.html

https://ria.ru/20240109/zhkkh-1920273987.html

https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920305428.html

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жкх, подольск, россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, ростех, аналитика