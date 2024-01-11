https://ria.ru/20240111/kotelnaya-1920651097.html
Коммунальный коллапс в Подмосковье: пора разгребать авгиевы конюшни ЖКХ
Коммунальный коллапс в Подмосковье: пора разгребать авгиевы конюшни ЖКХ - РИА Новости, 11.01.2024
Коммунальный коллапс в Подмосковье: пора разгребать авгиевы конюшни ЖКХ
Подмосковный Подольск за последнюю неделю прогремел по всей стране, как хрустальный ледяной колокол. Наверно, даже на Дальнем Востоке посмотрели и прочитали,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:00
2024-01-11T08:00
2024-01-11T09:35
жкх
подольск
россия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
ростех
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888250453_0:187:3071:1914_1920x0_80_0_0_fee6300da7b2c5628de651d4461becab.jpg
Подмосковный Подольск за последнюю неделю прогремел по всей стране, как хрустальный ледяной колокол. Наверно, даже на Дальнем Востоке посмотрели и прочитали, как в Климовске, который не так давно включили в состав городского округа, вот уже шесть дней почти две сотни многоквартирных домов оставались без отопления, в то время как температура за бортом порой опускалась до минус двадцати семи.Краткая хронология произошедшего выглядит так.Четвертого января из-за сбоя электропитания вышли из строя сразу три котла в котельной, расположенной на территории Климовского специализированного патронного завода (ЗАО КСПЗ). Это предприятие, выпускающее ряд стрелковых боеприпасов в интересах министерства обороны, но находящееся в частной собственности. Как позднее показала проверка, собственники эксплуатировали критически важный объект на износ и главное удивление не в том, что произошла авария, а почему только сейчас.После отключения подачи тепла персонал котельной пытался ликвидировать последствия собственными силами, но не преуспел. При попытке повторного запуска циркуляции теплоносителя произошел гидроудар, приведший сразу к трем серьезным прорывам магистралей.А потому, когда в Подольск сутки спустя стали массово прибывать аварийно-ремонтные бригады из других городов Подмосковья, ситуация уже была критической. Внутридомовые системы и транзитные системы разморозились и стали рваться. За неполные сутки без центрального теплоснабжения оказались 173 многоквартирных дома и некоторые объекты в прилегающей части Подольска, в частности отдельные блоки областной клинической больницы.Следует отдать должное городской и областной администрациям, на место происшествия, помимо рабочего персонала, выдвинулся обширный десант управленцев, силовиков и изрядное количество волонтеров, но главными героями, вне всякого сомнения, стали именно рабочие. Уже к концу вторых суток шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков, невзирая на двадцатиградусный мороз, смогли восстановить работу первого котла, возобновили подачу тепла в первые двадцать домов, опрессовали второй котел и готовились повторно подключать Подольскую ОКБ.На месте был развернут оперативный штаб, пункты обогрева, налажено трехразовое горячее питание, детей кормили до пяти раз в сутки. Местным жителям бесплатно раздавали электрические обогреватели, что сильно перегрузило локальные сети, но помогло выиграть время. Десятки волонтеров прицельно обходили заиндевевшие дома, стучались в каждую квартиру, предлагая помощь. Губернатор Андрей Воробьев безвылазно сидел в Подольске, каждый день в десять утра и в такое же время вечером проводя живые встречи с жителями. За кадром трещала сварка и размахивала топором прокуратура.Десятого января, когда температура воздуха несколько спала, по всему Подольску был выполнен плановый останов котельных для проведения срочной ревизии и при необходимости регламентных работ.Ситуация во втором по величине городе Подмосковья, где без тепла остались тысячи людей, — это классическая медаль, у которой две стороны.С одной, региональные власти среагировали насколько возможно быстро, пострадавших обеспечивали всем возможным, не считаясь с финансовыми и временными затратами. С другой — в полный рост встала проблема пресловутых эффективных менеджеров, кои за прошедшие годы в России превратились в имя нарицательное, причем со строго отрицательным подтекстом.Ситуация с объектом критически важной инфраструктуры на территории закрытого и, что главное, частного предприятия для России, увы, не уникальна и не единична. Это нам икается наследие развеселых девяностых с их разнузданной приватизацией. Подольское патронное предприятие не самое крупное в оборонно-промышленном масштабе страны, но, помимо заказов министерства обороны, только здесь, к примеру, выпускаются биатлонные патроны. К слову, пресловутые эффективные управленцы данного завода уже попадали в фокус внимания правоохранительных органов. Так, еще в 2012 году управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России возбуждало уголовное дело против акционеров КСПЗ по факту хищения более двухсот миллионов рублей.Лихие девяностые выше упомянуты не случайно.В России еще до СВО (а с ее началом этот процесс сильно ускорился) началось собирание под единое государственное начало стратегических, оборонных и критически важных предприятий. Дело идет, но не так быстро, как хотелось бы с дивана, поскольку государство вынуждено играть по строгим правилам закона, где частная собственность практически священна, а ее владельцы не торопятся расставаться с прибыльными активами.Мифический генерал Мороз одинаково безжалостен ко всем и на сей раз он просто еще раз подтвердил, что эффективный частный бизнес, который заботится о чем-то, кроме выдаивания прибылей и выжимания досуха инфраструктуры, не более чем миф для блаженных дурачков. Частному владельцу котельной плевать на жилые дома, детсады, больницы и прочую "ерунду", а инфраструктурный ремонт он проведет только тогда, когда угроза нависнет над источником его дохода.Написанное ниже сильно не понравится адептам свободного рынка и поклонникам произведений Айн Рэнд.После того как о ситуации в Подольске доложили лично президенту, в дело включилась корпорация "Ростех". Оттуда на имя президента было отправлено обращение о необходимости национализации не только бедовой котельной, но и всего КСПЗ целиком. Корпорация обещает навести порядок в работе предприятия в целом, а также гарантирует должный уровень промышленной безопасности. Проще говоря, и патроны будут клепаться, и котлы кипеть по регламенту.На момент написания стало известно, что совет депутатов Подольска на внеочередном заседании единогласно поддержал перевод ЗАО КСПЗ в муниципальную собственность. И это славная весть.По предварительной информации, остановка котлов произошла в районе 08:30 4 января, а повторный пуск был выполнен только в 13 часов следующего дня, но на тот момент теплоноситель уже замерз, а трубы начало рвать. Руководство предприятия всячески препятствовало работе сотрудников местного ЖКХ и аж до 7-го числа скрывало тот факт, что в котельной есть еще один рабочий котел. Коммунальщики пробивались туда практически с боем, вырезав замки под прикрытием силовиков.Не знаем, как это назвать, но в голове упорно вертится слово "диверсия".Вывод из всего происходящего предельно прост. Все объекты критически важной инфраструктуры должны быть переведены в собственность государства. Во избежание. В тех случаях, когда это временно невозможно, собственников следует обязать проводить государственную экспертизу технического состояния инженерных сетей, причем обязательно на федеральном, а не местном уровне, чтобы избежать коррупции. Государственное управление не идеально, но оно всегда позволяет найти ответственного, призвать к ответу виновного и на устранение аварии бросается вся мощь страны.Пора признать, что самые мощные плечи — у государственного Атланта.
https://ria.ru/20240109/teplosnabzhenie-1920340292.html
https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920361057.html
https://ria.ru/20240109/podolsk-1920225599.html
https://ria.ru/20240109/zhkkh-1920273987.html
https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920305428.html
подольск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888250453_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_435e0413601719bf5c90441b4850a754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
жкх, подольск, россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, ростех, аналитика
ЖКХ, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Ростех, Аналитика
Подмосковный Подольск за последнюю неделю прогремел по всей стране, как хрустальный ледяной колокол. Наверно, даже на Дальнем Востоке посмотрели и прочитали, как в Климовске, который не так давно включили в состав городского округа, вот уже шесть дней почти две сотни многоквартирных домов оставались без отопления, в то время как температура за бортом порой опускалась до минус двадцати семи.
Краткая хронология произошедшего выглядит так.
Четвертого января из-за сбоя электропитания вышли из строя сразу три котла в котельной, расположенной на территории Климовского специализированного патронного завода (ЗАО КСПЗ). Это предприятие, выпускающее ряд стрелковых боеприпасов в интересах министерства обороны, но находящееся в частной собственности. Как позднее показала проверка, собственники эксплуатировали критически важный объект на износ и главное удивление не в том, что произошла авария, а почему только сейчас.
После отключения подачи тепла персонал котельной пытался ликвидировать последствия собственными силами, но не преуспел. При попытке повторного запуска циркуляции теплоносителя произошел гидроудар, приведший сразу к трем серьезным прорывам магистралей.
В СФ проанализируют законодательное урегулирование в области теплоснабжения
А потому, когда в Подольск
сутки спустя стали массово прибывать аварийно-ремонтные бригады из других городов Подмосковья, ситуация уже была критической. Внутридомовые системы и транзитные системы разморозились и стали рваться. За неполные сутки без центрального теплоснабжения оказались 173 многоквартирных дома и некоторые объекты в прилегающей части Подольска, в частности отдельные блоки областной клинической больницы.
Следует отдать должное городской и областной администрациям, на место происшествия, помимо рабочего персонала, выдвинулся обширный десант управленцев, силовиков и изрядное количество волонтеров, но главными героями, вне всякого сомнения, стали именно рабочие. Уже к концу вторых суток шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков, невзирая на двадцатиградусный мороз, смогли восстановить работу первого котла, возобновили подачу тепла в первые двадцать домов
, опрессовали второй котел и готовились повторно подключать Подольскую ОКБ.
На месте был развернут оперативный штаб, пункты обогрева, налажено трехразовое горячее питание, детей кормили до пяти раз в сутки. Местным жителям бесплатно раздавали электрические обогреватели, что сильно перегрузило локальные сети, но помогло выиграть время. Десятки волонтеров прицельно обходили заиндевевшие дома, стучались в каждую квартиру, предлагая помощь. Губернатор Андрей Воробьев
безвылазно сидел в Подольске, каждый день в десять утра и в такое же время вечером проводя живые встречи с жителями. За кадром трещала сварка и размахивала топором прокуратура.
Воробьев рассказал о роли Москвы в ликвидации последствий ЧП в Климовске
Десятого января, когда температура воздуха несколько спала, по всему Подольску был выполнен плановый останов котельных для проведения срочной ревизии и при необходимости регламентных работ.
Ситуация во втором по величине городе Подмосковья, где без тепла остались тысячи людей, — это классическая медаль, у которой две стороны.
С одной, региональные власти среагировали насколько возможно быстро, пострадавших обеспечивали всем возможным, не считаясь с финансовыми и временными затратами. С другой — в полный рост встала проблема пресловутых эффективных менеджеров, кои за прошедшие годы в России
превратились в имя нарицательное, причем со строго отрицательным подтекстом.
Ситуация с объектом критически важной инфраструктуры на территории закрытого и, что главное, частного предприятия для России, увы, не уникальна и не единична. Это нам икается наследие развеселых девяностых с их разнузданной приватизацией. Подольское патронное предприятие не самое крупное в оборонно-промышленном масштабе страны, но, помимо заказов министерства обороны, только здесь, к примеру, выпускаются биатлонные патроны. К слову, пресловутые эффективные управленцы данного завода уже попадали в фокус внимания правоохранительных органов. Так, еще в 2012 году управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России возбуждало уголовное дело против акционеров КСПЗ по факту хищения более двухсот миллионов рублей.
Замглавы Подольска и начальника котельной задержали после аварии
Лихие девяностые выше упомянуты не случайно.
В России еще до СВО (а с ее началом этот процесс сильно ускорился) началось собирание под единое государственное начало стратегических, оборонных и критически важных предприятий. Дело идет, но не так быстро, как хотелось бы с дивана, поскольку государство вынуждено играть по строгим правилам закона, где частная собственность практически священна, а ее владельцы не торопятся расставаться с прибыльными активами.
Мифический генерал Мороз одинаково безжалостен ко всем и на сей раз он просто еще раз подтвердил, что эффективный частный бизнес, который заботится о чем-то, кроме выдаивания прибылей и выжимания досуха инфраструктуры, не более чем миф для блаженных дурачков. Частному владельцу котельной плевать на жилые дома, детсады, больницы и прочую "ерунду", а инфраструктурный ремонт он проведет только тогда, когда угроза нависнет над источником его дохода.
Написанное ниже сильно не понравится адептам свободного рынка и поклонникам произведений Айн Рэнд.
В России продолжат программу по модернизации системы ЖКХ, заявил Песков
После того как о ситуации в Подольске доложили лично президенту, в дело включилась корпорация "Ростех
". Оттуда на имя президента было отправлено обращение о необходимости национализации не только бедовой котельной, но и всего КСПЗ целиком. Корпорация обещает навести порядок в работе предприятия в целом, а также гарантирует должный уровень промышленной безопасности. Проще говоря, и патроны будут клепаться, и котлы кипеть по регламенту.
На момент написания стало известно, что совет депутатов Подольска на внеочередном заседании единогласно поддержал перевод ЗАО КСПЗ в муниципальную собственность. И это славная весть.
По предварительной информации, остановка котлов произошла в районе 08:30 4 января, а повторный пуск был выполнен только в 13 часов следующего дня, но на тот момент теплоноситель уже замерз, а трубы начало рвать. Руководство предприятия всячески препятствовало работе сотрудников местного ЖКХ и аж до 7-го числа скрывало тот факт, что в котельной есть еще один рабочий котел. Коммунальщики пробивались туда практически с боем, вырезав замки под прикрытием силовиков.
Климовский завод после ЧП на котельной национализируют
Не знаем, как это назвать, но в голове упорно вертится слово "диверсия".
Вывод из всего происходящего предельно прост. Все объекты критически важной инфраструктуры должны быть переведены в собственность государства. Во избежание. В тех случаях, когда это временно невозможно, собственников следует обязать проводить государственную экспертизу технического состояния инженерных сетей, причем обязательно на федеральном, а не местном уровне, чтобы избежать коррупции. Государственное управление не идеально, но оно всегда позволяет найти ответственного, призвать к ответу виновного и на устранение аварии бросается вся мощь страны.
Пора признать, что самые мощные плечи — у государственного Атланта.