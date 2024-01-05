https://ria.ru/20240105/teplo-1919866179.html

Тепло вернули в первые пострадавшие от аварии на котельной дома в Подольске

Тепло вернули в первые пострадавшие от аварии на котельной дома в Подольске - РИА Новости, 05.01.2024

Тепло вернули в первые пострадавшие от аварии на котельной дома в Подольске

Тепло пришло в первые 20 домов пострадавшего после аварии на котельной микрорайона Подольска, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T20:35

2024-01-05T20:35

2024-01-05T20:35

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

жкх

евгений хромушин

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Тепло пришло в первые 20 домов пострадавшего после аварии на котельной микрорайона Подольска, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. "Мы запустили один из трех котлов в ведомственной котельной Климовского патронного завода, где произошла авария в связи с отключением электроснабжения. В 20 из 173 домов уже подали тепло. Сейчас составляем график, как только наладим подачу отопления в половину МКД, запустим второй котел, который уже отпрессовали. В течение полутора часов также подключим к блочно-модульной котельной местную больницу", - отметил Хромушин, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По данным пресс-службы, в ближайшее время к блочно-модульной котельной подключат подразделение №5 Подольской областной клинической больницы. Также в течение суток тепло придет и в оставшиеся 153 многоквартирных дома, которые попали под ограничение подачи отопления.

https://ria.ru/20240105/temperatura-1919855439.html

подольск

московская область (подмосковье)

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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), жкх, евгений хромушин