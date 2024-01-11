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"Лучшие". В ВСУ неожиданно восхитились военной хитростью российских бойцов - РИА Новости, 11.01.2024
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05:30 11.01.2024 (обновлено: 07:23 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/khitrost-1920645648.html
"Лучшие". В ВСУ неожиданно восхитились военной хитростью российских бойцов
"Лучшие". В ВСУ неожиданно восхитились военной хитростью российских бойцов - РИА Новости, 11.01.2024
"Лучшие". В ВСУ неожиданно восхитились военной хитростью российских бойцов
Российские саперы крайне успешно действуют на фронте, заявил солдат ВСУ, представившийся Анатолием, в интервью AFP. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T05:30
2024-01-11T07:23
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские саперы крайне успешно действуют на фронте, заявил солдат ВСУ, представившийся Анатолием, в интервью AFP."Ни для кого не секрет, что у России очень хорошие саперы, возможно, лучшие", — отметил он.По словам сапера ВСУ, ситуация на поле боя для украинцев осложняется "смертоносными методами постановки мин"."Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определенно ловушка &lt;…&gt; Мы даже потеряли солдат из-за заминированной упаковки с банками пепси", — посетовал украинский военный.Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские саперы подорвались на собственных минах на Купянском участке фронта в Харьковской области. Как отметил военный эксперт, по характеру действий противника можно сделать вывод о низкой квалификации военнослужащих.
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в мире, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
"Лучшие". В ВСУ неожиданно восхитились военной хитростью российских бойцов

AFP: ВСУ несут большие потери от ловушек российских саперов

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Работа сапера - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские саперы крайне успешно действуют на фронте, заявил солдат ВСУ, представившийся Анатолием, в интервью AFP.
«
"Ни для кого не секрет, что у России очень хорошие саперы, возможно, лучшие", — отметил он.
По словам сапера ВСУ, ситуация на поле боя для украинцев осложняется "смертоносными методами постановки мин".
"Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определенно ловушка <…> Мы даже потеряли солдат из-за заминированной упаковки с банками пепси", — посетовал украинский военный.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские саперы подорвались на собственных минах на Купянском участке фронта в Харьковской области. Как отметил военный эксперт, по характеру действий противника можно сделать вывод о низкой квалификации военнослужащих.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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