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"Лучшие". В ВСУ неожиданно восхитились военной хитростью российских бойцов
"Лучшие". В ВСУ неожиданно восхитились военной хитростью российских бойцов - РИА Новости, 11.01.2024
"Лучшие". В ВСУ неожиданно восхитились военной хитростью российских бойцов
Российские саперы крайне успешно действуют на фронте, заявил солдат ВСУ, представившийся Анатолием, в интервью AFP. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T05:30
2024-01-11T05:30
2024-01-11T07:23
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские саперы крайне успешно действуют на фронте, заявил солдат ВСУ, представившийся Анатолием, в интервью AFP."Ни для кого не секрет, что у России очень хорошие саперы, возможно, лучшие", — отметил он.По словам сапера ВСУ, ситуация на поле боя для украинцев осложняется "смертоносными методами постановки мин"."Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определенно ловушка <…> Мы даже потеряли солдат из-за заминированной упаковки с банками пепси", — посетовал украинский военный.Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские саперы подорвались на собственных минах на Купянском участке фронта в Харьковской области. Как отметил военный эксперт, по характеру действий противника можно сделать вывод о низкой квалификации военнослужащих.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
"Лучшие". В ВСУ неожиданно восхитились военной хитростью российских бойцов
AFP: ВСУ несут большие потери от ловушек российских саперов