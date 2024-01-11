https://ria.ru/20240111/khitrost-1920645648.html

"Лучшие". В ВСУ неожиданно восхитились военной хитростью российских бойцов

"Лучшие". В ВСУ неожиданно восхитились военной хитростью российских бойцов - РИА Новости, 11.01.2024

"Лучшие". В ВСУ неожиданно восхитились военной хитростью российских бойцов

Российские саперы крайне успешно действуют на фронте, заявил солдат ВСУ, представившийся Анатолием, в интервью AFP. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T05:30

2024-01-11T05:30

2024-01-11T07:23

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848899362_0:67:3131:1828_1920x0_80_0_0_e0486c282933736818688a19ef65e76d.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские саперы крайне успешно действуют на фронте, заявил солдат ВСУ, представившийся Анатолием, в интервью AFP."Ни для кого не секрет, что у России очень хорошие саперы, возможно, лучшие", — отметил он.По словам сапера ВСУ, ситуация на поле боя для украинцев осложняется "смертоносными методами постановки мин"."Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определенно ловушка <…> Мы даже потеряли солдат из-за заминированной упаковки с банками пепси", — посетовал украинский военный.Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские саперы подорвались на собственных минах на Купянском участке фронта в Харьковской области. Как отметил военный эксперт, по характеру действий противника можно сделать вывод о низкой квалификации военнослужащих.

https://ria.ru/20240111/kiev-1920638713.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, вооруженные силы украины, россия, украина