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Ливан поддержал иск ЮАР против Израиля, поданный в суд ООН - РИА Новости, 11.01.2024
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16:55 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/isk-1920768938.html
Ливан поддержал иск ЮАР против Израиля, поданный в суд ООН
Ливан поддержал иск ЮАР против Израиля, поданный в суд ООН - РИА Новости, 11.01.2024
Ливан поддержал иск ЮАР против Израиля, поданный в суд ООН
МИД Ливана поддерживает решение ЮАР подать в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по обвинению в совершении актов геноцида и ожидает вынесения... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:55
2024-01-11T16:55
в мире
израиль
юар
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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БЕЙРУТ, 11 янв - РИА Новости. МИД Ливана поддерживает решение ЮАР подать в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по обвинению в совершении актов геноцида и ожидает вынесения справедливого и срочного решения по этому делу, говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства. "Мы поддерживаем усилия ЮАР и ее правительства, подавшего в Международный суд ООН иск против Израиля по обвинению в совершении преступных актов геноцида в нарушение Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года", - указано в релизе. Согласно заявлению, МИД "ожидает вынесения справедливого и срочного решения, которое отражало бы уважение к ценностям и правам человека, в особенности к международному гуманитарному праву". Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля. В четверг на заседании выступает южноафриканская делегация, в пятницу слово будет предоставлено израильской стороне. ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР заявили, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами". Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос. Израиль не признает юрисдикцию Международного суда ООН и до сих пор игнорировал его разбирательства или решения. Однако, как отмечает издание Jerusalem Post, в этот раз представители Тель-Авива будут присутствовать в суде, так как Израиль является подписантом Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, а этот суд занимается ее толкованием и выносит решения по делам о ее нарушении.
https://ria.ru/20240111/raznoglasiya-1920680633.html
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в мире, израиль, юар, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Израиль, ЮАР, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
Ливан поддержал иск ЮАР против Израиля, поданный в суд ООН

МИД Ливана поддержал иск ЮАР к Израилю из-за событий в секторе Газа

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа
Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 11 янв - РИА Новости. МИД Ливана поддерживает решение ЮАР подать в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по обвинению в совершении актов геноцида и ожидает вынесения справедливого и срочного решения по этому делу, говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства.
"Мы поддерживаем усилия ЮАР и ее правительства, подавшего в Международный суд ООН иск против Израиля по обвинению в совершении преступных актов геноцида в нарушение Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года", - указано в релизе.
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Согласно заявлению, МИД "ожидает вынесения справедливого и срочного решения, которое отражало бы уважение к ценностям и правам человека, в особенности к международному гуманитарному праву".
Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля. В четверг на заседании выступает южноафриканская делегация, в пятницу слово будет предоставлено израильской стороне.
ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР заявили, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
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После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".
Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос.
Израиль не признает юрисдикцию Международного суда ООН и до сих пор игнорировал его разбирательства или решения. Однако, как отмечает издание Jerusalem Post, в этот раз представители Тель-Авива будут присутствовать в суде, так как Израиль является подписантом Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, а этот суд занимается ее толкованием и выносит решения по делам о ее нарушении.
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