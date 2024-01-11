https://ria.ru/20240111/isk-1920768938.html

Ливан поддержал иск ЮАР против Израиля, поданный в суд ООН

Ливан поддержал иск ЮАР против Израиля, поданный в суд ООН - РИА Новости, 11.01.2024

Ливан поддержал иск ЮАР против Израиля, поданный в суд ООН

МИД Ливана поддерживает решение ЮАР подать в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по обвинению в совершении актов геноцида и ожидает вынесения... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:55

2024-01-11T16:55

2024-01-11T16:55

в мире

израиль

юар

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ливан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906924589_40:132:1020:683_1920x0_80_0_0_e0b92449cba5276e8386a814587634b1.jpg

БЕЙРУТ, 11 янв - РИА Новости. МИД Ливана поддерживает решение ЮАР подать в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по обвинению в совершении актов геноцида и ожидает вынесения справедливого и срочного решения по этому делу, говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства. "Мы поддерживаем усилия ЮАР и ее правительства, подавшего в Международный суд ООН иск против Израиля по обвинению в совершении преступных актов геноцида в нарушение Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года", - указано в релизе. Согласно заявлению, МИД "ожидает вынесения справедливого и срочного решения, которое отражало бы уважение к ценностям и правам человека, в особенности к международному гуманитарному праву". Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля. В четверг на заседании выступает южноафриканская делегация, в пятницу слово будет предоставлено израильской стороне. ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР заявили, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами". Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос. Израиль не признает юрисдикцию Международного суда ООН и до сих пор игнорировал его разбирательства или решения. Однако, как отмечает издание Jerusalem Post, в этот раз представители Тель-Авива будут присутствовать в суде, так как Израиль является подписантом Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, а этот суд занимается ее толкованием и выносит решения по делам о ее нарушении.

https://ria.ru/20240111/raznoglasiya-1920680633.html

https://ria.ru/20240111/isk-1920765910.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

израиль

юар

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, юар, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан