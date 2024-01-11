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Израиль обвинил ЮАР в лицемерии и лжи из-за иска в суде ООН по Газе

Израиль обвинил ЮАР в лицемерии и лжи из-за иска в суде ООН по Газе - РИА Новости, 11.01.2024

Израиль обвинил ЮАР в лицемерии и лжи из-за иска в суде ООН по Газе

Представитель МИД Израиля Лиор Хайят на фоне начавшихся в четверг слушаний по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о геноциде РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:35

2024-01-11T16:35

2024-01-11T16:35

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. Представитель МИД Израиля Лиор Хайят на фоне начавшихся в четверг слушаний по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о геноциде в секторе Газа обвинил власти этой африканской страны в лицемерии и лжи, добавив, что ЮАР в этой ситуации действует в качестве юридического крыла ХАМАС. Об этом он написал в социальной сети X."Сегодня мы стали свидетелями одного из величайших проявлений лицемерия в истории, усугубленного рядом ложных и необоснованных утверждений. Южная Африка, которая действует в качестве юридического подразделения террористической организации ХАМАС, полностью исказила реальность в Газе после резни 7 октября и полностью проигнорировала тот факт, что террористы ХАМАС, пытаясь осуществить геноцид, проникли в Израиль, убивали, казнили, насиловали и похищали израильских граждан просто потому, что они были израильтянами", - заявил Хайят. По его словам, южноафриканские юристы также игнорируют тот факт, что ХАМАС "использует гражданское население Газы в качестве живого щита и действует из больниц, школ, убежищ ООН, мечетей и церквей с намерением поставить под угрозу жизни жителей сектора Газа". Представитель МИД Израиля напомнил, что 136 израильских заложников до сих пор находятся в плену ХАМАС без доступа к представителям Красного Креста и медицинской помощи. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В четверг на заседании выступает южноафриканская делегация, в пятницу слово будет предоставлено израильской стороне. ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР заявили, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами". Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос. Израиль не признает юрисдикцию Международного суда ООН и до сих пор игнорировал его разбирательства или решения. Однако, как отмечает издание Jerusalem Post, в этот раз представители Тель-Авива будут присутствовать в суде, так как Израиль является подписантом Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, а этот суд занимается ее толкованием и выносит решения по делам о ее нарушении.

https://ria.ru/20240111/raznoglasiya-1920680633.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20240110/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, юар, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа