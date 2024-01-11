https://ria.ru/20240111/gaza-1920796151.html

Суд ООН вынесет решение по иску ЮАР против Израиля из-за ситуации в Газе

Суд ООН вынесет решение по иску ЮАР против Израиля из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 11.01.2024

Суд ООН вынесет решение по иску ЮАР против Израиля из-за ситуации в Газе

Решение международного суда ООН по иску ЮАР против Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа можно ожидать в ближайшее время, так как речь идет о... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:40

2024-01-11T18:40

2024-01-11T18:40

в мире

израиль

юар

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg

ГААГА, 11 янв - РИА Новости. Решение международного суда ООН по иску ЮАР против Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа можно ожидать в ближайшее время, так как речь идет о запросе введения временных мер, принимаемых в срочном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Хоть мы не можем назвать точную дату оглашения постановления суда, учитывая, что в процедуре речь идет о временных мерах, которые принимаются в срочном порядке, решения можно ожидать в ближайшее время", - сообщил агентству представитель пресс-службы суда Аво Севаг Гарабет. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В четверг на заседании выступила южноафриканская делегация. В своем выступлении ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. В пятницу слово будет предоставлено израильской стороне. ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР заявили, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html

израиль

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, юар, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году