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Суд ООН вынесет решение по иску ЮАР против Израиля из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 11.01.2024
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18:40 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/gaza-1920796151.html
Суд ООН вынесет решение по иску ЮАР против Израиля из-за ситуации в Газе
Суд ООН вынесет решение по иску ЮАР против Израиля из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 11.01.2024
Суд ООН вынесет решение по иску ЮАР против Израиля из-за ситуации в Газе
Решение международного суда ООН по иску ЮАР против Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа можно ожидать в ближайшее время, так как речь идет о... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:40
2024-01-11T18:40
в мире
израиль
юар
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 11 янв - РИА Новости. Решение международного суда ООН по иску ЮАР против Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа можно ожидать в ближайшее время, так как речь идет о запросе введения временных мер, принимаемых в срочном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Хоть мы не можем назвать точную дату оглашения постановления суда, учитывая, что в процедуре речь идет о временных мерах, которые принимаются в срочном порядке, решения можно ожидать в ближайшее время", - сообщил агентству представитель пресс-службы суда Аво Севаг Гарабет. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В четверг на заседании выступила южноафриканская делегация. В своем выступлении ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. В пятницу слово будет предоставлено израильской стороне. ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР заявили, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html
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в мире, израиль, юар, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ЮАР, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Суд ООН вынесет решение по иску ЮАР против Израиля из-за ситуации в Газе

Суд ООН вынесет решение по иску ЮАР против Израиля из-за ситуации в Газе

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа
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ГААГА, 11 янв - РИА Новости. Решение международного суда ООН по иску ЮАР против Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа можно ожидать в ближайшее время, так как речь идет о запросе введения временных мер, принимаемых в срочном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Хоть мы не можем назвать точную дату оглашения постановления суда, учитывая, что в процедуре речь идет о временных мерах, которые принимаются в срочном порядке, решения можно ожидать в ближайшее время", - сообщил агентству представитель пресс-службы суда Аво Севаг Гарабет.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Эксперт: действия армии Израиля в Газе нанесли серьезный урон имиджу страны
26 декабря 2023, 12:38
Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В четверг на заседании выступила южноафриканская делегация. В своем выступлении ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. В пятницу слово будет предоставлено израильской стороне.
ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР заявили, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе
1 декабря 2023, 10:52
 
В миреИзраильЮАРООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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