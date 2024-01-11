https://ria.ru/20240111/gaza-1920753415.html

ЮАР попросила обязать Израиль обеспечить доступ жителей Газы к гумпомощи

ЮАР попросила обязать Израиль обеспечить доступ жителей Газы к гумпомощи - РИА Новости, 11.01.2024

ЮАР попросила обязать Израиль обеспечить доступ жителей Газы к гумпомощи

ЮАР просит международный суд ООН обязать Израиль обеспечить доступ палестинцев в секторе Газа к еде, воде и гуманитарной помощи, заявил представитель... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:53

2024-01-11T15:53

2024-01-11T16:12

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 11 янв - РИА Новости. ЮАР просит международный суд ООН обязать Израиль обеспечить доступ палестинцев в секторе Газа к еде, воде и гуманитарной помощи, заявил представитель южноафриканской делегации Висумузи Мадонсела на слушаниях в четверг. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В четверг на заседании выступает южноафриканская делегация, в пятницу слово будет предоставлено израильской стороне. "Израиль должен принять все меры для того, чтобы... предотвратить насильственное переселение палестинцев из их домов и перестать лишать их доступа к еде, воде и гуманитарной помощи, включая убежище, топливо, одежду, гигиенические принадлежности и медикаменты", - заявил представитель южноафриканской делегации, обращаясь к суду с запросом о принятии обеспечительных мер в отношении Израиля. Как подчеркнул юрист, Израиль должен обеспечить, чтобы его вооруженные силы, другие военные подразделения, отдельные лица или организации, которые могут находиться под его влиянием, не стали соучастниками геноцида, а также "не участвовали в косвенном публичном подстрекательстве к совершению геноцида и сговоре с целью его совершения"."Израиль должен воздержаться от любых действий, а также обеспечить, чтобы никакие действия не принимались для того, чтобы ухудшить ситуацию или расширить это судебное разбирательство или усложнить разрешение спора", - отметил Мадонсела.ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР заявили, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами". Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос. Израиль не признает юрисдикцию Международного суда ООН и до сих пор игнорировал его разбирательства или решения. Однако, как отмечает издание Jerusalem Post, в этот раз представители Тель-Авива будут присутствовать в суде, так как Израиль является подписантом Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, а этот суд занимается ее толкованием и выносит решения по делам о ее нарушении.

https://ria.ru/20240110/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, юар, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году