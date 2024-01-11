Посол рассказал о состоянии российских дипломатов в Эквадоре

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Физической угрозы в отношении российских дипломатов во время событий в Эквадоре не было, заявил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан."Абсолютно (не было - ред.), да и не только в отношении нашего посольства, в отношении дипломатического корпуса зарубежного в целом", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, существовала ли физическая угроза для работников российского посольства во время событий в Эквадоре.Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" - главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником Эквадора. "Фито" отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность. После сообщения о побеге "Фито" в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из тюрьмы также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду Эквадора "Лос-Лобос".Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми.Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.РИА Новости
https://ria.ru/20240111/ekvador-1920664422.html
эквадор
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Усиление охраны вокруг Дворца правительства в Эквадоре
Усиление охраны вокруг Дворца правительства в Эквадоре
Заключенные на крыше тюрьмы Тури в городе Куэнке, Эквадор, во время начавшихся беспорядков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Физической угрозы в отношении российских дипломатов во время событий в Эквадоре не было, заявил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.
«
"Абсолютно (не было - ред.), да и не только в отношении нашего посольства, в отношении дипломатического корпуса зарубежного в целом", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, существовала ли физическая угроза для работников российского посольства во время событий в Эквадоре.
Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" - главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником Эквадора. "Фито" отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность. После сообщения о побеге "Фито" в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из тюрьмы также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду Эквадора "Лос-Лобос".
Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми.
Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.РИА Новости
Эквадор выйдет победителем из внутреннего конфликта, заявил Нобоа
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.