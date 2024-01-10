Вооруженный конфликт в Эквадоре

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.
В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.
Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.
Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.
Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.
Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.
Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.
Действия правительства вызвали волну беспорядков.
Действия правительства вызвали волну беспорядков.
Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.
Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.
Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.
Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.
Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.
Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.