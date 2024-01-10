https://ria.ru/20240110/konflikt-1920453788.html

Вооруженный конфликт в Эквадоре

Вооруженный конфликт в Эквадоре - РИА Новости, 10.01.2024

Вооруженный конфликт в Эквадоре

В Эквадоре начались беспорядки. Ситуация в стране — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:43

2024-01-10T10:43

2024-01-10T10:52

фото

эквадор

беспорядки в эквадоре

кито

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920445418_0:128:3071:1855_1920x0_80_0_0_061c731d1e730cd59b52d904fee8b5c2.jpg

В Эквадоре начались беспорядки. Ситуация в стране — в фотоленте Ria.ru.

эквадор

кито

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, эквадор, беспорядки в эквадоре, кито, в мире