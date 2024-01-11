https://ria.ru/20240111/ekvador-1920756259.html

Полиция Эквадора назвала взрыв в ночном клубе террористическим актом

Полиция Эквадора назвала взрыв в ночном клубе террористическим актом - РИА Новости, 11.01.2024

Полиция Эквадора назвала взрыв в ночном клубе террористическим актом

Полиция Эквадора охарактеризовала взрыв в ночном заведении как террористический акт, число погибших возросло до двух, а раненых - до девяти, сообщает газета... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:02

2024-01-11T16:02

2024-01-11T16:02

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эквадор

кито

россия

беспорядки в эквадоре

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Полиция Эквадора охарактеризовала взрыв в ночном заведении как террористический акт, число погибших возросло до двух, а раненых - до девяти, сообщает газета Primicias. Ранее полиция Эквадора сообщала, что врыв произошел в ночном заведении в Эквадоре, где вспыхнули беспорядки, по меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения. "Полиция подтвердила, что это был взрыв, и охарактеризовала его как террористический акт. Двое погибли, девять человек пострадали", - говорится в сообщении издания. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. После этого в ряде городов и в тюрьмах начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала, 139 сотрудников и охранников тюрем оказались в заложниках. Полиция изначально сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы также удалось вскоре освободить живыми. Отвечая на новый виток насилия, Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. В среду он сообщил, что силовые структуры после начала беспорядков задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.

https://radiosputnik.ru/20240111/ekvador-1920677030.html

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Захват заложников и беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". 2024-01-11T16:02 true PT0M35S

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в мире, эквадор, кито, россия, беспорядки в эквадоре