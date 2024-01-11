Рейтинг@Mail.ru
Полиция Эквадора назвала взрыв в ночном клубе террористическим актом - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/ekvador-1920756259.html
Полиция Эквадора назвала взрыв в ночном клубе террористическим актом
Полиция Эквадора назвала взрыв в ночном клубе террористическим актом - РИА Новости, 11.01.2024
Полиция Эквадора назвала взрыв в ночном клубе террористическим актом
Полиция Эквадора охарактеризовала взрыв в ночном заведении как террористический акт, число погибших возросло до двух, а раненых - до девяти, сообщает газета... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:02
2024-01-11T16:02
в мире
эквадор
кито
россия
беспорядки в эквадоре
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920664935_0:170:1423:970_1920x0_80_0_0_c1e91b417b3f3d1560b37c07dc0a843b.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Полиция Эквадора охарактеризовала взрыв в ночном заведении как террористический акт, число погибших возросло до двух, а раненых - до девяти, сообщает газета Primicias. Ранее полиция Эквадора сообщала, что врыв произошел в ночном заведении в Эквадоре, где вспыхнули беспорядки, по меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения. "Полиция подтвердила, что это был взрыв, и охарактеризовала его как террористический акт. Двое погибли, девять человек пострадали", - говорится в сообщении издания. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. После этого в ряде городов и в тюрьмах начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала, 139 сотрудников и охранников тюрем оказались в заложниках. Полиция изначально сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы также удалось вскоре освободить живыми. Отвечая на новый виток насилия, Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. В среду он сообщил, что силовые структуры после начала беспорядков задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
https://radiosputnik.ru/20240111/ekvador-1920677030.html
эквадор
кито
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта".
2024-01-11T16:02
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920664935_28:0:1423:1046_1920x0_80_0_0_24dc1397cbc971104225ae13c66ddb19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эквадор, кито, россия, беспорядки в эквадоре
В мире, Эквадор, Кито, Россия, Беспорядки в Эквадоре
Полиция Эквадора назвала взрыв в ночном клубе террористическим актом

Полиция Эквадора назвала взрыв в ночном заведении террористическим актом

© Policía Ecuador Взрыв в ночном заведении в Эквадоре. Стоп-кадр видео
 Взрыв в ночном заведении в Эквадоре. Стоп-кадр видео
© Policía Ecuador
Взрыв в ночном заведении в Эквадоре. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Полиция Эквадора охарактеризовала взрыв в ночном заведении как террористический акт, число погибших возросло до двух, а раненых - до девяти, сообщает газета Primicias.
Ранее полиция Эквадора сообщала, что врыв произошел в ночном заведении в Эквадоре, где вспыхнули беспорядки, по меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения.
Флаги Эквадора. Архив - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Эквадор намерен передать США старую российскую и украинскую технику
10:48
«
"Полиция подтвердила, что это был взрыв, и охарактеризовала его как террористический акт. Двое погибли, девять человек пострадали", - говорится в сообщении издания.
Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. После этого в ряде городов и в тюрьмах начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала, 139 сотрудников и охранников тюрем оказались в заложниках. Полиция изначально сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы также удалось вскоре освободить живыми.
Отвечая на новый виток насилия, Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
В среду он сообщил, что силовые структуры после начала беспорядков задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
Вооруженный конфликт в Эквадоре
© AP Photo / Cesar Munoz

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

Полиция эвакуирует сотрудников общественного телеканала TC Television после того, как группа вооруженных людей ворвалась на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

© AP Photo / Cesar Munoz
1 из 10
© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

Эквадорские силы безопасности патрулируют территорию вокруг главной площади и президентского дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
2 из 10
© AFP 2024 / GALO PAGUAY

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

Женщина покупает товар через маленькое окошко в металлической занавеске во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

© AFP 2024 / GALO PAGUAY
3 из 10
© AFP 2024 / MARCOS PIN

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

Вертолет эквадорской полиции пролетает над зданием телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
4 из 10
© AP Photo / Dolores Ochoa

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

Солдаты патрулируют периметр тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре во время чрезвычайного положения в Кито

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

© AP Photo / Dolores Ochoa
5 из 10
© AFP 2024 / STR

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

Силы безопасности оцепили главную площадь и президентский дворец во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

© AFP 2024 / STR
6 из 10
© AFP 2024 / STRINGER

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

Сотрудники эквадорской полиции охраняют арестованных подозреваемых у здания эквадорского телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

© AFP 2024 / STRINGER
7 из 10
© AFP 2024 / MARCOS PIN

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

Снайпер занял позицию у здания эквадорского телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
8 из 10
© AP Photo / Cesar Munoz

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

Полиция эвакуирует сотрудников общественного телеканала TC Television после того, как группа вооруженных людей ворвалась на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

© AP Photo / Cesar Munoz
9 из 10
© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

Эквадорские силы безопасности патрулируют территорию вокруг главной площади и президентского дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
10 из 10

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

© AP Photo / Cesar Munoz
1 из 10

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
2 из 10

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

© AFP 2024 / GALO PAGUAY
3 из 10

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
4 из 10

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

© AP Photo / Dolores Ochoa
5 из 10

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

© AFP 2024 / STR
6 из 10

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

© AFP 2024 / STRINGER
7 из 10

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
8 из 10

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

© AP Photo / Cesar Munoz
9 из 10

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
10 из 10
 
В миреЭквадорКитоРоссияБеспорядки в Эквадоре
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала