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Рособрнадзор: сочинение на ЕГЭ по истории утратило творческую составляющую - РИА Новости, 11.01.2024
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19:21 11.01.2024
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Рособрнадзор: сочинение на ЕГЭ по истории утратило творческую составляющую
Рособрнадзор: сочинение на ЕГЭ по истории утратило творческую составляющую - РИА Новости, 11.01.2024
Рособрнадзор: сочинение на ЕГЭ по истории утратило творческую составляющую
Сочинение исключили из единого государственного экзамена по истории в 2022 году, потому что задание утратило творческую составляющую и превратилось в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T19:21
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сочинение исключили из единого государственного экзамена по истории в 2022 году, потому что задание утратило творческую составляющую и превратилось в воспроизведение по памяти заученных шаблонных сочинений с многочисленных репетиторских интернет-ресурсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора. Ранее в СМИ появилась информация, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением рассмотреть возможность вернуть в единый государственный экзамен по истории задание написать сочинение. "Историческое сочинение было в ЕГЭ по истории с 2012 по 2021 год. Оно имело сложную структуру и многокритериальную систему оценивания. Задание было исключено из ЕГЭ в 2022 году в связи с тем, что оно утратило творческую составляющую и превратилось по сути в воспроизведение по памяти заученных шаблонных сочинений с многочисленных репетиторских интернет-ресурсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время в ЕГЭ по истории девять заданий с развернутым ответом (до исключения исторического сочинения было всего шесть таких заданий), при выполнении которых участники экзамена демонстрируют умение рассуждать, развернуто излагать свои мысли, задания ЕГЭ по истории в совокупности проверяют достижение всех требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, которые могут быть проверены в письменной форме. В ведомстве добавили, что также на экзамене проверяется знание исторических фактов, личностей, достижений культуры; умения формулировать причинно-следственные, хронологические и иные связи, сравнивать, оценивать, аргументировать определенную точку зрения, работать с текстовыми и визуальными источниками информации, историческими картами, в ЕГЭ по истории представлены задания по всем периодам истории нашей страны, включая современные события. "Формат исторического сочинения в настоящее время может эффективно использоваться учителем в классе, при проведении различных олимпиад и творческих конкурсов", - заключили в Рособрнадзоре.
РИА Новости
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Рособрнадзор: сочинение на ЕГЭ по истории утратило творческую составляющую

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сочинение исключили из единого государственного экзамена по истории в 2022 году, потому что задание утратило творческую составляющую и превратилось в воспроизведение по памяти заученных шаблонных сочинений с многочисленных репетиторских интернет-ресурсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением рассмотреть возможность вернуть в единый государственный экзамен по истории задание написать сочинение.
"Историческое сочинение было в ЕГЭ по истории с 2012 по 2021 год. Оно имело сложную структуру и многокритериальную систему оценивания. Задание было исключено из ЕГЭ в 2022 году в связи с тем, что оно утратило творческую составляющую и превратилось по сути в воспроизведение по памяти заученных шаблонных сочинений с многочисленных репетиторских интернет-ресурсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в ЕГЭ по истории девять заданий с развернутым ответом (до исключения исторического сочинения было всего шесть таких заданий), при выполнении которых участники экзамена демонстрируют умение рассуждать, развернуто излагать свои мысли, задания ЕГЭ по истории в совокупности проверяют достижение всех требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, которые могут быть проверены в письменной форме.
В ведомстве добавили, что также на экзамене проверяется знание исторических фактов, личностей, достижений культуры; умения формулировать причинно-следственные, хронологические и иные связи, сравнивать, оценивать, аргументировать определенную точку зрения, работать с текстовыми и визуальными источниками информации, историческими картами, в ЕГЭ по истории представлены задания по всем периодам истории нашей страны, включая современные события.
"Формат исторического сочинения в настоящее время может эффективно использоваться учителем в классе, при проведении различных олимпиад и творческих конкурсов", - заключили в Рособрнадзоре.
 
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