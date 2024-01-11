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В парламенте Армении прокомментировали слова Алиева о мирном договоре - РИА Новости, 11.01.2024
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17:41 11.01.2024 (обновлено: 17:44 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/dogovor-1920781676.html
В парламенте Армении прокомментировали слова Алиева о мирном договоре
В парламенте Армении прокомментировали слова Алиева о мирном договоре - РИА Новости, 11.01.2024
В парламенте Армении прокомментировали слова Алиева о мирном договоре
Глава постоянной комиссии армянского парламента по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян назвал "заманчивым" заявление президента Азербайджана... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:41
2024-01-11T17:44
в мире
армения
ереван
баку
ильхам алиев
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 11 янв - РИА Новости. Глава постоянной комиссии армянского парламента по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян назвал "заманчивым" заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о подписании мирного договора между Ереваном и Баку без посредников. Алиев 10 января заявил, что Баку не видит необходимости в гарантах мирного договора с Арменией. По его словам, Армения хочет, чтобы у этого мирного договора были гаранты, азербайджанская сторона не видит в этом нет необходимости. Алиев добавил, что "это будет мирный договор, который подпишут два суверенных государства". "Это очень заманчивое предложение и для нас, и для них, так как мы должны иметь возможность разговаривать друг с другом... Он (Алиев - ред.) заявляет, что гаранты не нужны...А для чего существуют международные платформы? Чтобы закрепить эти гарантии сначала в тексте, а затем действиями, исходящими из текста. Даже если мы воспользуемся договоренностью о ненарушении прекращения огня, чтобы закрепить сегодняшние реалии, то это тоже гарантия", - сказал Кочарян журналистам. При этом, по его словам, такие гарантии должны поддерживаться определенными силами. В частности, он напомнил, что еще до эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года страны-посредники поддержали предложение о создании системы мониторинга на границе для недопущения инцидентов. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240110/armeniya-1920458927.html
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в мире, армения, ереван, баку, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Баку, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
В парламенте Армении прокомментировали слова Алиева о мирном договоре

Кочарян: предложение Алиева о мирном договоре без посредников очень заманчиво

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян
© POOL
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 11 янв - РИА Новости. Глава постоянной комиссии армянского парламента по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян назвал "заманчивым" заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о подписании мирного договора между Ереваном и Баку без посредников.
Алиев 10 января заявил, что Баку не видит необходимости в гарантах мирного договора с Арменией. По его словам, Армения хочет, чтобы у этого мирного договора были гаранты, азербайджанская сторона не видит в этом нет необходимости. Алиев добавил, что "это будет мирный договор, который подпишут два суверенных государства".
«
"Это очень заманчивое предложение и для нас, и для них, так как мы должны иметь возможность разговаривать друг с другом... Он (Алиев - ред.) заявляет, что гаранты не нужны...А для чего существуют международные платформы? Чтобы закрепить эти гарантии сначала в тексте, а затем действиями, исходящими из текста. Даже если мы воспользуемся договоренностью о ненарушении прекращения огня, чтобы закрепить сегодняшние реалии, то это тоже гарантия", - сказал Кочарян журналистам.
При этом, по его словам, такие гарантии должны поддерживаться определенными силами. В частности, он напомнил, что еще до эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года страны-посредники поддержали предложение о создании системы мониторинга на границе для недопущения инцидентов.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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В миреАрменияЕреванБакуИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
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