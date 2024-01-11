https://ria.ru/20240111/dogovor-1920781676.html

В парламенте Армении прокомментировали слова Алиева о мирном договоре

В парламенте Армении прокомментировали слова Алиева о мирном договоре - РИА Новости, 11.01.2024

В парламенте Армении прокомментировали слова Алиева о мирном договоре

Глава постоянной комиссии армянского парламента по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян назвал "заманчивым" заявление президента Азербайджана... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:41

2024-01-11T17:41

2024-01-11T17:44

в мире

армения

ереван

баку

ильхам алиев

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 11 янв - РИА Новости. Глава постоянной комиссии армянского парламента по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян назвал "заманчивым" заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о подписании мирного договора между Ереваном и Баку без посредников. Алиев 10 января заявил, что Баку не видит необходимости в гарантах мирного договора с Арменией. По его словам, Армения хочет, чтобы у этого мирного договора были гаранты, азербайджанская сторона не видит в этом нет необходимости. Алиев добавил, что "это будет мирный договор, который подпишут два суверенных государства". "Это очень заманчивое предложение и для нас, и для них, так как мы должны иметь возможность разговаривать друг с другом... Он (Алиев - ред.) заявляет, что гаранты не нужны...А для чего существуют международные платформы? Чтобы закрепить эти гарантии сначала в тексте, а затем действиями, исходящими из текста. Даже если мы воспользуемся договоренностью о ненарушении прекращения огня, чтобы закрепить сегодняшние реалии, то это тоже гарантия", - сказал Кочарян журналистам. При этом, по его словам, такие гарантии должны поддерживаться определенными силами. В частности, он напомнил, что еще до эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года страны-посредники поддержали предложение о создании системы мониторинга на границе для недопущения инцидентов. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240110/armeniya-1920458927.html

армения

ереван

баку

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в мире, армения, ереван, баку, ильхам алиев, никол пашинян