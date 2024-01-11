https://ria.ru/20240111/deti-1920661881.html

В Калугу прибыли более 200 детей из Белгородской области

В Калугу прибыли более 200 детей из Белгородской области - РИА Новости, 11.01.2024

В Калугу прибыли более 200 детей из Белгородской области

Более 200 детей из Белгородской области прибыли спецпоездом в Калугу, их разместят в двух загородных оздоровительных лагерях, сообщил губернатор Калужской... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T09:24

2024-01-11T09:24

2024-01-11T09:24

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

калуга

калужская область

владислав шапша

вячеслав гладков

массированный обстрел центра белгорода

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Более 200 детей из Белгородской области прибыли спецпоездом в Калугу, их разместят в двух загородных оздоровительных лагерях, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале. "В Калугу спецпоездом приехали ребята из Белгородской области. 243 ребенка в возрасте 7-11 лет. Их сопровождают педагоги, медики. Добрались хорошо. Самочувствие у всех нормальное. Настроение, несмотря на ранний час, бодрое", - написал Шапша.По его словам, детей отвезли в оздоровительные лагеря "Сокол" и "Витязь". Калужская область была готова принять больше детей, но кто-то приболел, у кого-то семейные обстоятельства изменились, отметил губернатор. Шапша подчеркнул, что при подготовке мест для размещения белгородских детей большое внимание было уделено безопасности. Через сопровождающих налажена обратная связь с родителями. "Постарались всё организовать так, чтобы нашим юным гостям у нас было хорошо, уютно и интересно. Жителям Белгородской области сейчас приходится нелегко. Конечно, в этих непростых условиях родители прежде всего беспокоятся за детей. Наши регионы связывает крепкая дружба, помогаем белгородским семьям пройти эти испытания", - написал глава Калужской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль. 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгородская область

калуга

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белгородская область, калуга, калужская область, владислав шапша, вячеслав гладков, массированный обстрел центра белгорода