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В Калугу прибыли более 200 детей из Белгородской области - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:24 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/deti-1920661881.html
В Калугу прибыли более 200 детей из Белгородской области
В Калугу прибыли более 200 детей из Белгородской области - РИА Новости, 11.01.2024
В Калугу прибыли более 200 детей из Белгородской области
Более 200 детей из Белгородской области прибыли спецпоездом в Калугу, их разместят в двух загородных оздоровительных лагерях, сообщил губернатор Калужской... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:24
2024-01-11T09:24
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
калуга
калужская область
владислав шапша
вячеслав гладков
массированный обстрел центра белгорода
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Более 200 детей из Белгородской области прибыли спецпоездом в Калугу, их разместят в двух загородных оздоровительных лагерях, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале. "В Калугу спецпоездом приехали ребята из Белгородской области. 243 ребенка в возрасте 7-11 лет. Их сопровождают педагоги, медики. Добрались хорошо. Самочувствие у всех нормальное. Настроение, несмотря на ранний час, бодрое", - написал Шапша.По его словам, детей отвезли в оздоровительные лагеря "Сокол" и "Витязь". Калужская область была готова принять больше детей, но кто-то приболел, у кого-то семейные обстоятельства изменились, отметил губернатор. Шапша подчеркнул, что при подготовке мест для размещения белгородских детей большое внимание было уделено безопасности. Через сопровождающих налажена обратная связь с родителями. "Постарались всё организовать так, чтобы нашим юным гостям у нас было хорошо, уютно и интересно. Жителям Белгородской области сейчас приходится нелегко. Конечно, в этих непростых условиях родители прежде всего беспокоятся за детей. Наши регионы связывает крепкая дружба, помогаем белгородским семьям пройти эти испытания", - написал глава Калужской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль. 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.
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общество, белгородская область, калуга, калужская область, владислав шапша, вячеслав гладков, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Калуга, Калужская область, Владислав Шапша, Вячеслав Гладков, Массированный обстрел центра Белгорода
В Калугу прибыли более 200 детей из Белгородской области

Шапша: более 200 детей из Белгородской области прибыли спецпоездом в Калугу

© Владислав Шапша/TelegramБолее 200 детей из Белгородской области прибыли спецпоездом в Калугу
Более 200 детей из Белгородской области прибыли спецпоездом в Калугу
© Владислав Шапша/Telegram
Более 200 детей из Белгородской области прибыли спецпоездом в Калугу
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Более 200 детей из Белгородской области прибыли спецпоездом в Калугу, их разместят в двух загородных оздоровительных лагерях, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.
«
"В Калугу спецпоездом приехали ребята из Белгородской области. 243 ребенка в возрасте 7-11 лет. Их сопровождают педагоги, медики. Добрались хорошо. Самочувствие у всех нормальное. Настроение, несмотря на ранний час, бодрое", - написал Шапша.
По его словам, детей отвезли в оздоровительные лагеря "Сокол" и "Витязь". Калужская область была готова принять больше детей, но кто-то приболел, у кого-то семейные обстоятельства изменились, отметил губернатор.
Шапша подчеркнул, что при подготовке мест для размещения белгородских детей большое внимание было уделено безопасности. Через сопровождающих налажена обратная связь с родителями.
"Постарались всё организовать так, чтобы нашим юным гостям у нас было хорошо, уютно и интересно. Жителям Белгородской области сейчас приходится нелегко. Конечно, в этих непростых условиях родители прежде всего беспокоятся за детей. Наши регионы связывает крепкая дружба, помогаем белгородским семьям пройти эти испытания", - написал глава Калужской области.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь.
Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль. 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьКалугаКалужская областьВладислав ШапшаВячеслав ГладковМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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