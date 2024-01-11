В Калугу прибыли более 200 детей из Белгородской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Более 200 детей из Белгородской области прибыли спецпоездом в Калугу, их разместят в двух загородных оздоровительных лагерях, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале. "В Калугу спецпоездом приехали ребята из Белгородской области. 243 ребенка в возрасте 7-11 лет. Их сопровождают педагоги, медики. Добрались хорошо. Самочувствие у всех нормальное. Настроение, несмотря на ранний час, бодрое", - написал Шапша.По его словам, детей отвезли в оздоровительные лагеря "Сокол" и "Витязь". Калужская область была готова принять больше детей, но кто-то приболел, у кого-то семейные обстоятельства изменились, отметил губернатор. Шапша подчеркнул, что при подготовке мест для размещения белгородских детей большое внимание было уделено безопасности. Через сопровождающих налажена обратная связь с родителями. "Постарались всё организовать так, чтобы нашим юным гостям у нас было хорошо, уютно и интересно. Жителям Белгородской области сейчас приходится нелегко. Конечно, в этих непростых условиях родители прежде всего беспокоятся за детей. Наши регионы связывает крепкая дружба, помогаем белгородским семьям пройти эти испытания", - написал глава Калужской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль. 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.
Более 200 детей из Белгородской области прибыли спецпоездом в Калугу
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Более 200 детей из Белгородской области прибыли спецпоездом в Калугу, их разместят в двух загородных оздоровительных лагерях, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.
«
"В Калугу спецпоездом приехали ребята из Белгородской области. 243 ребенка в возрасте 7-11 лет. Их сопровождают педагоги, медики. Добрались хорошо. Самочувствие у всех нормальное. Настроение, несмотря на ранний час, бодрое", - написал Шапша.
По его словам, детей отвезли в оздоровительные лагеря "Сокол" и "Витязь". Калужская область была готова принять больше детей, но кто-то приболел, у кого-то семейные обстоятельства изменились, отметил губернатор.
Шапша подчеркнул, что при подготовке мест для размещения белгородских детей большое внимание было уделено безопасности. Через сопровождающих налажена обратная связь с родителями.
"Постарались всё организовать так, чтобы нашим юным гостям у нас было хорошо, уютно и интересно. Жителям Белгородской области сейчас приходится нелегко. Конечно, в этих непростых условиях родители прежде всего беспокоятся за детей. Наши регионы связывает крепкая дружба, помогаем белгородским семьям пройти эти испытания", - написал глава Калужской области.
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь.
Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль. 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.