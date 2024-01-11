https://ria.ru/20240111/deserty-1920813504.html

Фурсенко и Фальков оценили десерты с инновационным сахарозаменителем

Фурсенко и Фальков оценили десерты с инновационным сахарозаменителем - РИА Новости, 11.01.2024

Фурсенко и Фальков оценили десерты с инновационным сахарозаменителем

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков на выставке "Россия" попробовали десерты на основе инновационного сахарозаменителя... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T20:37

2024-01-11T20:37

2024-01-11T20:37

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков на выставке "Россия" попробовали десерты на основе инновационного сахарозаменителя без углеводов, передает корреспондент РИА Новости. "Были интересные решения в вопросах, связанных с питанием. Вот вам рассказывали о сладких белках, например. Если это будет реализовано — это будет огромный прорыв", — сказал журналистам Фурсенко, добавив, что на вкус мороженое без сахара напоминает очень вкусный школьный десерт. Президент РФ Владимир Путин во время третьего Конгресса молодых ученых, который прошел 29 ноября в "Сириусе", пообещал исследователям из компании "ЭФКО" помогать с продвижением сладкого белка на российском рынке, поручив эту задачу Фурсенко. "Мы должны помочь разработчикам пройти и решить все необходимые регуляторные проблемы. Это непросто, но этим точно будут заниматься, этим и так занимались представители бизнеса. Я думаю, что сейчас к этому подключатся и органы власти", — сказал РИА Новости Фурсенко во время дегустации. Инновационный сахарозаменитель появился в ходе обнаружения редких видов африканских фруктов, которые имели сладкий вкус не из-за сахара, а из-за уникального белка. Биотехнологи придумали способ, как создать сладкий белок в лабораторных условиях. Разработка может стать прорывом для людей, страдающих сахарным диабетом. Сладкий белок уже прошел сертификацию в ОАЭ, а в России находится на финальных этапах и скоро появится на рынке. "Все ключевые этапы исследований были уже успешно пройдены. У нас нет сомнений, что эта сертификация будет получена, это вопрос ближайшего будущего", — сообщил РИА Новости один из акционеров группы компании "ЭФКО" Ростислав Ковалевский.

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выставка-форум "россия", андрей фурсенко, россия, валерий фальков, владимир путин, общество, оаэ