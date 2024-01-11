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Фурсенко и Фальков оценили десерты с инновационным сахарозаменителем - РИА Новости, 11.01.2024
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Фурсенко и Фальков оценили десерты с инновационным сахарозаменителем
Фурсенко и Фальков оценили десерты с инновационным сахарозаменителем - РИА Новости, 11.01.2024
Фурсенко и Фальков оценили десерты с инновационным сахарозаменителем
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков на выставке "Россия" попробовали десерты на основе инновационного сахарозаменителя... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:37
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков на выставке "Россия" попробовали десерты на основе инновационного сахарозаменителя без углеводов, передает корреспондент РИА Новости. "Были интересные решения в вопросах, связанных с питанием. Вот вам рассказывали о сладких белках, например. Если это будет реализовано — это будет огромный прорыв", — сказал журналистам Фурсенко, добавив, что на вкус мороженое без сахара напоминает очень вкусный школьный десерт. Президент РФ Владимир Путин во время третьего Конгресса молодых ученых, который прошел 29 ноября в "Сириусе", пообещал исследователям из компании "ЭФКО" помогать с продвижением сладкого белка на российском рынке, поручив эту задачу Фурсенко. "Мы должны помочь разработчикам пройти и решить все необходимые регуляторные проблемы. Это непросто, но этим точно будут заниматься, этим и так занимались представители бизнеса. Я думаю, что сейчас к этому подключатся и органы власти", — сказал РИА Новости Фурсенко во время дегустации. Инновационный сахарозаменитель появился в ходе обнаружения редких видов африканских фруктов, которые имели сладкий вкус не из-за сахара, а из-за уникального белка. Биотехнологи придумали способ, как создать сладкий белок в лабораторных условиях. Разработка может стать прорывом для людей, страдающих сахарным диабетом. Сладкий белок уже прошел сертификацию в ОАЭ, а в России находится на финальных этапах и скоро появится на рынке. "Все ключевые этапы исследований были уже успешно пройдены. У нас нет сомнений, что эта сертификация будет получена, это вопрос ближайшего будущего", — сообщил РИА Новости один из акционеров группы компании "ЭФКО" Ростислав Ковалевский.
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выставка-форум "россия", андрей фурсенко, россия, валерий фальков, владимир путин, общество, оаэ
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Андрей Фурсенко, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Общество, ОАЭ
Фурсенко и Фальков оценили десерты с инновационным сахарозаменителем

Фурсенко и Фальков оценили десерты на основе сахарозаменителя без углеводов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФурсенко
Фурсенко - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Фурсенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков на выставке "Россия" попробовали десерты на основе инновационного сахарозаменителя без углеводов, передает корреспондент РИА Новости.
"Были интересные решения в вопросах, связанных с питанием. Вот вам рассказывали о сладких белках, например. Если это будет реализовано — это будет огромный прорыв", — сказал журналистам Фурсенко, добавив, что на вкус мороженое без сахара напоминает очень вкусный школьный десерт.
Президент РФ Владимир Путин во время третьего Конгресса молодых ученых, который прошел 29 ноября в "Сириусе", пообещал исследователям из компании "ЭФКО" помогать с продвижением сладкого белка на российском рынке, поручив эту задачу Фурсенко.
"Мы должны помочь разработчикам пройти и решить все необходимые регуляторные проблемы. Это непросто, но этим точно будут заниматься, этим и так занимались представители бизнеса. Я думаю, что сейчас к этому подключатся и органы власти", — сказал РИА Новости Фурсенко во время дегустации.
Новогодняя сказка: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.

Выставка Россия. Парад Дедов Морозов

Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".

Выставка Россия. Детское новогоднее театрализованное представление от участников Движения Первых

Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.

Работа выставки Россия

На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.

Выставка Россия. Елка Знания: Историческая елка

В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.

Работа выставки Россия

Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.

Выставка Россия. Концерт VK

На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.

Работа выставки Россия

Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.

Выставка Россия. Концерт VK

Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".

Выставка Россия. Новогодние каникулы с пользой. Мастер-классы по актерскому мастерству и колядкам

Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".

Выставка Россия. Рождественское световое шоу от Движения Первых

Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.

Работа выставки Россия

Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.

Выставка Россия. Мульт-Елка. Интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма

Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".

Выставка Россия. Мульт-Елка. Интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма

Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.

Выставка Россия. Парад Дедов Морозов

Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.

Работа выставки Россия

Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Инновационный сахарозаменитель появился в ходе обнаружения редких видов африканских фруктов, которые имели сладкий вкус не из-за сахара, а из-за уникального белка. Биотехнологи придумали способ, как создать сладкий белок в лабораторных условиях.
Разработка может стать прорывом для людей, страдающих сахарным диабетом. Сладкий белок уже прошел сертификацию в ОАЭ, а в России находится на финальных этапах и скоро появится на рынке. "Все ключевые этапы исследований были уже успешно пройдены. У нас нет сомнений, что эта сертификация будет получена, это вопрос ближайшего будущего", — сообщил РИА Новости один из акционеров группы компании "ЭФКО" Ростислав Ковалевский.
Душа страны: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

Поздравление 100-тысячного участника экскурсий по выставке

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

Свадебная церемония по тульским традициям

Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил мальчика Захара Границина в рамках акции Елка желаний

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

Международная выставка-форум Россия

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

Игорь Бутман на Международной выставке-форуме Россия

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

Международная выставка-форум Россия

Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

Международная выставка-форум Россия

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

Международная выставка-форум Россия

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков на Международной выставке-форуме Россия

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои достижения на выставке представила Московская область.

Презентация Московской области на Международной выставке-форуме Россия

Свои достижения на выставке представила Московская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

Международная выставка-форум Россия

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

Международная выставка-форум Россия

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

Стенд Дома молодежи на Международной выставке-форуме Россия

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

Стенд Дома молодежи на Международной выставке-форуме Россия

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

Международная выставка-форум Россия

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

Открытие экспозиции ледяных скульптур на ВДНХ

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

Парад Дедов Морозов на ВДНХ

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Свои достижения на выставке представила Московская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18
 
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