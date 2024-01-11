https://ria.ru/20240111/boeviki-1920829923.html
В Сомали боевики "Аш-Шабаб"* сожгли вертолет ООН, сообщили СМИ
В Сомали боевики "Аш-Шабаб"* сожгли вертолет ООН, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.01.2024
В Сомали боевики "Аш-Шабаб"* сожгли вертолет ООН, сообщили СМИ
Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* сожгли вертолет ООН, приземлившийся в среду на контролируемой ими территории в Сомали, сообщает портал... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T23:43
2024-01-11T23:43
2024-01-11T23:44
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* сожгли вертолет ООН, приземлившийся в среду на контролируемой ими территории в Сомали, сообщает портал Garowe Online со ссылкой на источники. Ранее в ООН подтвердили, что с вертолетом миссии в Сомали случился "авиационный инцидент". Garowe Online со ссылкой на источники сообщал, что по меньшей мере семь сотрудников организации могут удерживаться группировкой. Агентство Блумберг со ссылкой на министра внутренней безопасности региона передавало, что боевики "Аш-Шабаб" убили одного из пассажиров и удерживают других в заложниках. "Боевики "Аш-Шабаб"* сожгли вертолет ООН, который они захватили в центре Сомали", - сообщает портал. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенные в России террористические организации.
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В мире, Сомали, ООН, Россия
В Сомали боевики "Аш-Шабаб"* сожгли вертолет ООН, сообщили СМИ
Garowe Online: боевики "Аш-Шабаб" сожгли вертолет ООН, приземлившийся в Сомали