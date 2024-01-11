https://ria.ru/20240111/boeviki-1920829923.html

В Сомали боевики "Аш-Шабаб"* сожгли вертолет ООН, сообщили СМИ

В Сомали боевики "Аш-Шабаб"* сожгли вертолет ООН, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.01.2024

В Сомали боевики "Аш-Шабаб"* сожгли вертолет ООН, сообщили СМИ

Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* сожгли вертолет ООН, приземлившийся в среду на контролируемой ими территории в Сомали, сообщает портал... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T23:43

2024-01-11T23:43

2024-01-11T23:44

в мире

сомали

оон

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155348/33/1553483344_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54632739a2f65c614df5c9ea834ba487.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* сожгли вертолет ООН, приземлившийся в среду на контролируемой ими территории в Сомали, сообщает портал Garowe Online со ссылкой на источники. Ранее в ООН подтвердили, что с вертолетом миссии в Сомали случился "авиационный инцидент". Garowe Online со ссылкой на источники сообщал, что по меньшей мере семь сотрудников организации могут удерживаться группировкой. Агентство Блумберг со ссылкой на министра внутренней безопасности региона передавало, что боевики "Аш-Шабаб" убили одного из пассажиров и удерживают других в заложниках. "Боевики "Аш-Шабаб"* сожгли вертолет ООН, который они захватили в центре Сомали", - сообщает портал. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20240110/boeviki-1920630570.html

сомали

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сомали, оон, россия