https://ria.ru/20240111/blinken-1920741857.html

"Стереть с карты". Заявление Блинкена о Путине вызвало шок в США

"Стереть с карты". Заявление Блинкена о Путине вызвало шок в США - РИА Новости, 11.01.2024

"Стереть с карты". Заявление Блинкена о Путине вызвало шок в США

Ошибочные представления госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации на Украине и целях президента России Владимира Путина только играют на руку Москве, заявил... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:07

2024-01-11T15:07

2024-01-11T17:57

специальная военная операция на украине

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владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ошибочные представления госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации на Украине и целях президента России Владимира Путина только играют на руку Москве, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.В конце декабря Блинкен на пресс-конференции по итогам года заявил, что российский лидер не смог достичь главной цели на Украине, которая якобы заключается в том, чтобы стереть ее с карты."Я думаю, русские, вероятно, каждую ночь молятся: "Спасибо за Энтони Блинкена. То как он сильно заблуждается и оторван от реальности, только помогает России двигаться вперед", — отметил он.По словам эксперта, ни одно из высказываний американского дипломата не соответствует действительности. При этом Джонсон выразил обеспокоенность тем, как искренне в Вашингтоне верят в то, что они якобы сумели одержать "какую-то военную победу" над Россией.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920689631.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920564236.html

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в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато