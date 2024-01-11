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"Стереть с карты". Заявление Блинкена о Путине вызвало шок в США
"Стереть с карты". Заявление Блинкена о Путине вызвало шок в США - РИА Новости, 11.01.2024
"Стереть с карты". Заявление Блинкена о Путине вызвало шок в США
Ошибочные представления госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации на Украине и целях президента России Владимира Путина только играют на руку Москве, заявил... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:07
2024-01-11T15:07
2024-01-11T17:57
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центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ошибочные представления госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации на Украине и целях президента России Владимира Путина только играют на руку Москве, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.В конце декабря Блинкен на пресс-конференции по итогам года заявил, что российский лидер не смог достичь главной цели на Украине, которая якобы заключается в том, чтобы стереть ее с карты."Я думаю, русские, вероятно, каждую ночь молятся: "Спасибо за Энтони Блинкена. То как он сильно заблуждается и оторван от реальности, только помогает России двигаться вперед", — отметил он.По словам эксперта, ни одно из высказываний американского дипломата не соответствует действительности. При этом Джонсон выразил обеспокоенность тем, как искренне в Вашингтоне верят в то, что они якобы сумели одержать "какую-то военную победу" над Россией.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920689631.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, НАТО
"Стереть с карты". Заявление Блинкена о Путине вызвало шок в США
Джонсон: заблуждение Блинкена о ситуации на Украине играет на руку России