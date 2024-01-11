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"Стереть с карты". Заявление Блинкена о Путине вызвало шок в США - РИА Новости, 11.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 11.01.2024 (обновлено: 17:57 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/blinken-1920741857.html
"Стереть с карты". Заявление Блинкена о Путине вызвало шок в США
"Стереть с карты". Заявление Блинкена о Путине вызвало шок в США - РИА Новости, 11.01.2024
"Стереть с карты". Заявление Блинкена о Путине вызвало шок в США
Ошибочные представления госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации на Украине и целях президента России Владимира Путина только играют на руку Москве, заявил... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:07
2024-01-11T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
энтони блинкен
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ошибочные представления госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации на Украине и целях президента России Владимира Путина только играют на руку Москве, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.В конце декабря Блинкен на пресс-конференции по итогам года заявил, что российский лидер не смог достичь главной цели на Украине, которая якобы заключается в том, чтобы стереть ее с карты."Я думаю, русские, вероятно, каждую ночь молятся: "Спасибо за Энтони Блинкена. То как он сильно заблуждается и оторван от реальности, только помогает России двигаться вперед", — отметил он.По словам эксперта, ни одно из высказываний американского дипломата не соответствует действительности. При этом Джонсон выразил обеспокоенность тем, как искренне в Вашингтоне верят в то, что они якобы сумели одержать "какую-то военную победу" над Россией.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920689631.html
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в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, НАТО
"Стереть с карты". Заявление Блинкена о Путине вызвало шок в США

Джонсон: заблуждение Блинкена о ситуации на Украине играет на руку России

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ошибочные представления госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации на Украине и целях президента России Владимира Путина только играют на руку Москве, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
В конце декабря Блинкен на пресс-конференции по итогам года заявил, что российский лидер не смог достичь главной цели на Украине, которая якобы заключается в том, чтобы стереть ее с карты.
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"Я думаю, русские, вероятно, каждую ночь молятся: "Спасибо за Энтони Блинкена. То как он сильно заблуждается и оторван от реальности, только помогает России двигаться вперед", — отметил он.
По словам эксперта, ни одно из высказываний американского дипломата не соответствует действительности. При этом Джонсон выразил обеспокоенность тем, как искренне в Вашингтоне верят в то, что они якобы сумели одержать "какую-то военную победу" над Россией.
ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.
Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАЭнтони БлинкенВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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