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ВСУ увеличили использование кустарных беспилотников, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:39 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/bespilotniki-1920656345.html
ВСУ увеличили использование кустарных беспилотников, сообщили в ЛНР
ВСУ увеличили использование кустарных беспилотников, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 11.01.2024
ВСУ увеличили использование кустарных беспилотников, сообщили в ЛНР
ВСУ увеличили использование дронов кустарного производства на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:39
2024-01-11T08:39
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
андрей марочко
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. ВСУ увеличили использование дронов кустарного производства на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. МО РФ накануне сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган". "В ходе эффективной работы наших средств ПВО (противовоздушной обороны) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) на Краснолиманском направлении было установлено, что украинские боевики снизили использование гражданских заводских БПЛА и увеличили применение кустарных", - рассказал Марочко. По его словам, спектр применения и технические характеристики таких дронов также расширились. "Все больше встречается роевое применение ударных дронов и использование дронов в качестве ретрансляторов. Встречаются аппараты гибридного применения, которые могут вести разведку, подсвечивать цели и сбрасывать боеприпасы", - сказал Марочко.
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безопасность, вооруженные силы украины, андрей марочко, луганская народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Донбасс
ВСУ увеличили использование кустарных беспилотников, сообщили в ЛНР

Марочко: ВСУ увеличили использование беспилотников кустарного производства

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. ВСУ увеличили использование дронов кустарного производства на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
МО РФ накануне сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".
«
"В ходе эффективной работы наших средств ПВО (противовоздушной обороны) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) на Краснолиманском направлении было установлено, что украинские боевики снизили использование гражданских заводских БПЛА и увеличили применение кустарных", - рассказал Марочко.
По его словам, спектр применения и технические характеристики таких дронов также расширились.
"Все больше встречается роевое применение ударных дронов и использование дронов в качестве ретрансляторов. Встречаются аппараты гибридного применения, которые могут вести разведку, подсвечивать цели и сбрасывать боеприпасы", - сказал Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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