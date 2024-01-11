https://ria.ru/20240111/bespilotnik-1920653151.html

В Воронежской области упал украинский беспилотник

В Воронежской области упал украинский беспилотник - РИА Новости, 11.01.2024

В Воронежской области упал украинский беспилотник

Украинский беспилотник ночью пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T08:10

2024-01-11T08:10

2024-01-11T08:14

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

украина

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник ночью пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле", - написал Гусев.

воронежская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор), украина