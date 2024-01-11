https://ria.ru/20240111/bespilotnik-1920653151.html
В Воронежской области упал украинский беспилотник
В Воронежской области упал украинский беспилотник - РИА Новости, 11.01.2024
В Воронежской области упал украинский беспилотник
Украинский беспилотник ночью пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:10
2024-01-11T08:10
2024-01-11T08:14
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник ночью пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле", - написал Гусев.
воронежская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор), украина
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор), Украина
В Воронежской области упал украинский беспилотник
Гусев: украинский дрон пробил кровлю нежилого здания в Воронежской области