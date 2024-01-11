https://ria.ru/20240111/bayden-1920830068.html

Белому дому пришлось оправдываться за скудную публичную активность Байдена

Белому дому пришлось оправдываться за скудную публичную активность Байдена - РИА Новости, 11.01.2024

Белому дому пришлось оправдываться за скудную публичную активность Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на замечания, что президент США Джо Байден редко появляется на публике, заявила, что он активно работает:... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T23:47

2024-01-11T23:47

2024-01-11T23:47

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карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на замечания, что президент США Джо Байден редко появляется на публике, заявила, что он активно работает: проводит закрытые встречи и обедает со своим замом. "Я бы не сказала, что президента видят мало, он был в нескольких штатах за три дня, важно это отметить… Президент активен, делает то, что нужно американцам", - сказала Жан-Пьер на брифинге, отвечая на замечание журналиста, что Байден не появлялся на публике последние три дня. По словам Жан-Пьер, в последние дни Байден за закрытыми дверями встречался с сестрой осужденного в РФ Пола Уилана, пообедал с вице-президентом Камалой Харрис, а также участвовал в мероприятиях с командой по нацбезопасности, тоже непублично. Ранее же, по словам пресс-секретаря Белого дома, Байден побывал в четырех штатах за три дня и дважды выступал с заявлениями, а также посетил похороны, ему вскоре предстоит еще одна командировка по стране. Оппоненты администрации из республиканской партии подсчитали, что за последние три недели президент США лишь дважды появился на публике, эти выступления, вместе взятые, заняли около часа. За этот период Байден побывал в загородной резиденции под Вашингтоном и на карибском острове, где, судя по фотографиям, даже обгорел. Республиканцы указывают, что Байден около 40% времени на посту провел в несвязанных с работой поездках - отлучаясь в свою пляжную резиденцию или другие места отдыха.

https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html

https://ria.ru/20240108/demokratiya-1920075391.html

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), джо байден, карин жан-пьер, пол уилан