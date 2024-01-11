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Белому дому пришлось оправдываться за скудную публичную активность Байдена - РИА Новости, 11.01.2024
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23:47 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/bayden-1920830068.html
Белому дому пришлось оправдываться за скудную публичную активность Байдена
Белому дому пришлось оправдываться за скудную публичную активность Байдена - РИА Новости, 11.01.2024
Белому дому пришлось оправдываться за скудную публичную активность Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на замечания, что президент США Джо Байден редко появляется на публике, заявила, что он активно работает:... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T23:47
2024-01-11T23:47
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
джо байден
карин жан-пьер
пол уилан
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на замечания, что президент США Джо Байден редко появляется на публике, заявила, что он активно работает: проводит закрытые встречи и обедает со своим замом. "Я бы не сказала, что президента видят мало, он был в нескольких штатах за три дня, важно это отметить… Президент активен, делает то, что нужно американцам", - сказала Жан-Пьер на брифинге, отвечая на замечание журналиста, что Байден не появлялся на публике последние три дня. По словам Жан-Пьер, в последние дни Байден за закрытыми дверями встречался с сестрой осужденного в РФ Пола Уилана, пообедал с вице-президентом Камалой Харрис, а также участвовал в мероприятиях с командой по нацбезопасности, тоже непублично. Ранее же, по словам пресс-секретаря Белого дома, Байден побывал в четырех штатах за три дня и дважды выступал с заявлениями, а также посетил похороны, ему вскоре предстоит еще одна командировка по стране. Оппоненты администрации из республиканской партии подсчитали, что за последние три недели президент США лишь дважды появился на публике, эти выступления, вместе взятые, заняли около часа. За этот период Байден побывал в загородной резиденции под Вашингтоном и на карибском острове, где, судя по фотографиям, даже обгорел. Республиканцы указывают, что Байден около 40% времени на посту провел в несвязанных с работой поездках - отлучаясь в свою пляжную резиденцию или другие места отдыха.
https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), джо байден, карин жан-пьер, пол уилан
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Пол Уилан
Белому дому пришлось оправдываться за скудную публичную активность Байдена

Карин Жан-Пьер: Байден редко появляется на публике из-за активной работы

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на замечания, что президент США Джо Байден редко появляется на публике, заявила, что он активно работает: проводит закрытые встречи и обедает со своим замом.
"Я бы не сказала, что президента видят мало, он был в нескольких штатах за три дня, важно это отметить… Президент активен, делает то, что нужно американцам", - сказала Жан-Пьер на брифинге, отвечая на замечание журналиста, что Байден не появлялся на публике последние три дня.
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По словам Жан-Пьер, в последние дни Байден за закрытыми дверями встречался с сестрой осужденного в РФ Пола Уилана, пообедал с вице-президентом Камалой Харрис, а также участвовал в мероприятиях с командой по нацбезопасности, тоже непублично. Ранее же, по словам пресс-секретаря Белого дома, Байден побывал в четырех штатах за три дня и дважды выступал с заявлениями, а также посетил похороны, ему вскоре предстоит еще одна командировка по стране.
Оппоненты администрации из республиканской партии подсчитали, что за последние три недели президент США лишь дважды появился на публике, эти выступления, вместе взятые, заняли около часа. За этот период Байден побывал в загородной резиденции под Вашингтоном и на карибском острове, где, судя по фотографиям, даже обгорел. Республиканцы указывают, что Байден около 40% времени на посту провел в несвязанных с работой поездках - отлучаясь в свою пляжную резиденцию или другие места отдыха.
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