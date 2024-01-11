https://ria.ru/20240111/banany-1920768259.html

Посол рассказал о влиянии событий в Эквадоре на поставки бананов в Россию

Посол рассказал о влиянии событий в Эквадоре на поставки бананов в Россию - РИА Новости, 11.01.2024

Посол рассказал о влиянии событий в Эквадоре на поставки бананов в Россию

Беспорядки в Эквадоре не должны повлиять на поставки бананов в Россию, заявил посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан в эфире телеканала... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:48

2024-01-11T16:48

2024-01-11T16:48

в мире

эквадор

россия

беспорядки в эквадоре

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Беспорядки в Эквадоре не должны повлиять на поставки бананов в Россию, заявил посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан в эфире телеканала "Россия 24". "Думаю, что это тоже не повлияет сильно, потому что экспортеры, производители, транспортники заинтересованы в сохранении важного для эквадорской экономики российского рынка. Даже если задержки на дорогах из-за этих событий были небольшие, то это существенно не повлияет, это быстро компенсируется. Один-два дня не влияют на тот огромный объем товарооборота, который есть у нас с Эквадором", - сказал глава российской дипмиссии. Посол отметил, что в настоящее время события в стране не оказали никакого влияния на поставки товаров из Эквадора в Россию ввиду почти двухнедельного срока их доставки, а беспорядки в сравнении с этим длятся не так долго. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" - главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником Эквадора. "Фито" отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность. После сообщения о побеге "Фито" в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из тюрьмы также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду Эквадора "Лос-Лобос". Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми. Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.

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Военные задействованы в устранении беспорядков в Эквадоре Перестрелки вспыхнули в нескольких городах Эквадора после того, как правительство объявило чрезвычайное положение после побега из тюрьмы печально известного наркобарона. Власти страны объявили войну 22 организованным преступным группировкам. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение, приказав силам безопасности нейтрализовать преступные группировки после побега известного наркобарона. Эти кадры иллюстрируют различные кадры спецопераций вооруженных сил и деятельности банд в Эквадоре. 2024-01-11T16:48 true PT0M39S

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в мире, эквадор, россия, беспорядки в эквадоре