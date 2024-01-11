https://ria.ru/20240111/avtovaz-1920712401.html

"АвтоВАЗ" представит новый автобренд в 2024 году

"АвтоВАЗ" представит новый автобренд в 2024 году - РИА Новости, 11.01.2024

"АвтоВАЗ" представит новый автобренд в 2024 году

"АвтоВАЗ" планирует представить в 2024 году новый автомобильный бренд, следует из презентации, представленной президентом компании Максимом Соколовым. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:13

2024-01-11T13:13

2024-01-11T13:13

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авто

тольятти

ижевск

санкт-петербург

максим соколов

автоваз

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует представить в 2024 году новый автомобильный бренд, следует из презентации, представленной президентом компании Максимом Соколовым. "Новый бренд: лицензионные автомобили, сегменты C/D", - отмечается в презентации с планами "АвтоВАЗа". Как уточнили в пресс-службе компании, речь идет про 2024 год. При этом подробностей проекта автопроизводитель не раскрыл. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20240111/lada-1920703509.html

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экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз