https://ria.ru/20240111/avtovaz-1920712401.html
"АвтоВАЗ" представит новый автобренд в 2024 году
"АвтоВАЗ" представит новый автобренд в 2024 году - РИА Новости, 11.01.2024
"АвтоВАЗ" представит новый автобренд в 2024 году
"АвтоВАЗ" планирует представить в 2024 году новый автомобильный бренд, следует из презентации, представленной президентом компании Максимом Соколовым. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:13
2024-01-11T13:13
2024-01-11T13:13
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует представить в 2024 году новый автомобильный бренд, следует из презентации, представленной президентом компании Максимом Соколовым. "Новый бренд: лицензионные автомобили, сегменты C/D", - отмечается в презентации с планами "АвтоВАЗа". Как уточнили в пресс-службе компании, речь идет про 2024 год. При этом подробностей проекта автопроизводитель не раскрыл. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://ria.ru/20240111/lada-1920703509.html
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экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, Максим Соколов, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" представит новый автобренд в 2024 году
"АвтоВАЗ" планирует представить в 2024 году новый автомобильный бренд