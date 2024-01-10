https://ria.ru/20240110/zameny-1920500401.html

Госдума получила первые 33 отечественных автомобиля

Госдума получила первые 33 отечественных автомобиля - РИА Новости, 10.01.2024

Госдума получила первые 33 отечественных автомобиля

В Госдуму уже поступили 33 автомобиля отечественного производства на замену иномаркам, сообщил источник РИА Новости в аппарате нижней палаты парламента. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:18

2024-01-10T13:18

2024-01-10T14:12

ярослав нилов

госдума рф

lada vesta

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Госдуму уже поступили 33 автомобиля отечественного производства на замену иномаркам, сообщил источник РИА Новости в аппарате нижней палаты парламента.Как рассказал агентству глава комитета Думы по контролю Олег Морозов, процесс перехода идет постепенно по мере выработки ресурса действующего автопарка."Депутаты в Москве, кто пользуются автомобилями по вызову, многие пользуются "Ладами". Мой служебный автомобиль имеет пробег 200 тысяч километров. Еще 50 тысяч он должен пробежать, и тогда пересяду на отечественный автомобиль", — рассказал парламентарий. В свою очередь, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов рассказал РИА Новости, что в регионах депутаты уже пользуются отечественными автомобилями.Он сообщил, что сейчас находится в командировке в Нарьян-Маре и ездит там на "Соболе". Нилов пояснил, что в закрепленном за депутатом регионе автомобиль предоставляет местная власть, а затраты затем компенсирует Госдума."Будем ездить на том, что предоставят, но убежден, что внимание, особенно средств массовой информации, к этому вопросу будет повышенное, а значит, это подстегнет производителей более внимательно относиться к качеству авто и даст стимул совершенствовать его", — заключил политик.Пересадить российских чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин.В октябре Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для госслужащих. В него вошли пять российских брендов: Lada, "Москвич", Aurus, Evolute и УАЗ, а также китайская марка Haval.

https://ria.ru/20231221/matvienko-1917219318.html

https://ria.ru/20231228/garazh-1918762631.html

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ярослав нилов, госдума рф, lada vesta