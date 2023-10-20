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Минпромторг подготовил список автомобилей для использования госслужащими
Минпромторг подготовил список автомобилей для использования госслужащими - РИА Новости, 20.10.2023
Минпромторг подготовил список автомобилей для использования госслужащими
Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для чиновников в качестве служебных. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:11
2023-10-20T09:11
2023-10-20T10:49
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для чиновников в качестве служебных.Список обещают пополнять по мере выхода на рынок новых моделей. В Минпромторге отметили, что в приоритетном порядке следует закупать машины с высокой степенью локализации. Автомобили, у которых уровень локализации ниже допустимого для госзакупок, возможно закупать по специальному разрешению.Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос на них и будет способствовать развитию промышленности.
https://ria.ru/20230803/aurus-1888061541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta
Минпромторг подготовил список автомобилей для использования госслужащими
Минпромторг опубликовал список из российских и китайских машин для чиновников
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Минпромторг
опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для чиновников в качестве служебных.
- Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend.
- УАЗ, модели: "Патриот", Пикап, "Профи", "Хантер", СГР.
- Aurus, модели: Senat, Komendant.
- "Москвич", модели: 3, 3е, 6.
- Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY.
- Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.
В Aurus выразили готовность обеспечить государство представительскими авто
Список обещают пополнять по мере выхода на рынок новых моделей.
В Минпромторге отметили, что в приоритетном порядке следует закупать машины с высокой степенью локализации. Автомобили, у которых уровень локализации ниже допустимого для госзакупок, возможно закупать по специальному разрешению.
Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос на них и будет способствовать развитию промышленности.
В "Москвиче" сообщили, что смогут обеспечить чиновников машинами