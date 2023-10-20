https://ria.ru/20231020/avto-1903995057.html

Минпромторг подготовил список автомобилей для использования госслужащими

Минпромторг подготовил список автомобилей для использования госслужащими - РИА Новости, 20.10.2023

Минпромторг подготовил список автомобилей для использования госслужащими

Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для чиновников в качестве служебных. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:11

2023-10-20T09:11

2023-10-20T10:49

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

lada vesta

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для чиновников в качестве служебных.Список обещают пополнять по мере выхода на рынок новых моделей. В Минпромторге отметили, что в приоритетном порядке следует закупать машины с высокой степенью локализации. Автомобили, у которых уровень локализации ниже допустимого для госзакупок, возможно закупать по специальному разрешению.Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос на них и будет способствовать развитию промышленности.

https://ria.ru/20230803/aurus-1888061541.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta