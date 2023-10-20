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Минпромторг подготовил список автомобилей для использования госслужащими - РИА Новости, 20.10.2023
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09:11 20.10.2023 (обновлено: 10:49 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/avto-1903995057.html
Минпромторг подготовил список автомобилей для использования госслужащими
Минпромторг подготовил список автомобилей для использования госслужащими - РИА Новости, 20.10.2023
Минпромторг подготовил список автомобилей для использования госслужащими
Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для чиновников в качестве служебных. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:11
2023-10-20T10:49
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для чиновников в качестве служебных.Список обещают пополнять по мере выхода на рынок новых моделей. В Минпромторге отметили, что в приоритетном порядке следует закупать машины с высокой степенью локализации. Автомобили, у которых уровень локализации ниже допустимого для госзакупок, возможно закупать по специальному разрешению.Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос на них и будет способствовать развитию промышленности.
https://ria.ru/20230803/aurus-1888061541.html
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авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta
Минпромторг подготовил список автомобилей для использования госслужащими

Минпромторг опубликовал список из российских и китайских машин для чиновников

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Автомобиль Aurus Senat. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для чиновников в качестве служебных.
  • Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend.
  • УАЗ, модели: "Патриот", Пикап, "Профи", "Хантер", СГР.
  • Aurus, модели: Senat, Komendant.
  • "Москвич", модели: 3, 3е, 6.
  • Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY.
  • Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.
Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Aurus выразили готовность обеспечить государство представительскими авто
3 августа, 20:01
Список обещают пополнять по мере выхода на рынок новых моделей.
В Минпромторге отметили, что в приоритетном порядке следует закупать машины с высокой степенью локализации. Автомобили, у которых уровень локализации ниже допустимого для госзакупок, возможно закупать по специальному разрешению.
Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос на них и будет способствовать развитию промышленности.
Автомобиль Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В "Москвиче" сообщили, что смогут обеспечить чиновников машинами
3 августа, 16:17
 
АвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Lada Vesta
 
 
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