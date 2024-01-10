https://ria.ru/20240110/yaytsa-1920624981.html

"Магнит" заявил о стабилизации цен на яйца

"Магнит" заявил о стабилизации цен на яйца - РИА Новости, 10.01.2024

"Магнит" заявил о стабилизации цен на яйца

"Магнит", один из крупнейших российских ритейлеров, отмечает стабилизацию цен на яйца в стране: большинство птицефабрик прекратили повышать отпускные цены, а в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T22:10

2024-01-10T22:10

2024-01-10T22:10

экономика

россия

владимир путин

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. "Магнит", один из крупнейших российских ритейлеров, отмечает стабилизацию цен на яйца в стране: большинство птицефабрик прекратили повышать отпускные цены, а в ряде регионов уже наблюдается снижение стоимости этой продукции, заявили РИА Новости в компании. "Мы видим позитивное изменение тренда: в конце декабря большая часть птицефабрик остановили рост отпускных цен, а некоторые из них начали корректировать свои предложения, предлагая товар по более низкой цене, чем в ноябре - первой половине декабря прошлого года. В ряде регионов уже наблюдается снижение цен на яйцо, что позволяет говорить о начавшейся стабилизации ценовой ситуации", - рассказали там. В компании ожидают, что этот тренд в ближайшее время распространится по всей географии присутствия сети. Куриные яйца в РФ с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции объяснил рост цен тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Позже министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что после Нового года ожидается стабилизация цен на яйца - в связи с ростом собственного производства и импортом из дружественных стран, в том числе по нулевой пошлине. В среду Минсельхоз подтвердил эти ожидания: в ближайшее время ведомство ждет снижения цен на куриные яйца в розничной торговле.

https://ria.ru/20240110/yaytsa-1920506557.html

https://ria.ru/20240110/chukotka-1920549302.html

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экономика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)