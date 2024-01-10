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Власти Кривого Рога подтвердили данные о взрыве в городе
Власти Кривого Рога подтвердили данные о взрыве в городе - РИА Новости, 10.01.2024
Власти Кривого Рога подтвердили данные о взрыве в городе
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:44
2024-01-10T18:44
2024-01-10T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. Ранее в среду украинское издание "Страна" сообщило о взрыве в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области. "По взрыву, который было слышно. Без подробностей, но все нормально", — написал Вилкул в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, александр вилкул, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Александр Вилкул, Вооруженные силы РФ
Власти Кривого Рога подтвердили данные о взрыве в городе
ГВА Вилкул: в Кривом Роге прогремел взрыв