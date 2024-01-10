Рейтинг@Mail.ru
Власти Кривого Рога подтвердили данные о взрыве в городе - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/vzryv-1920593460.html
Власти Кривого Рога подтвердили данные о взрыве в городе
Власти Кривого Рога подтвердили данные о взрыве в городе - РИА Новости, 10.01.2024
Власти Кривого Рога подтвердили данные о взрыве в городе
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:44
2024-01-10T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
александр вилкул
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863672552_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_163af02508eb883938b9a3a5df719320.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. Ранее в среду украинское издание "Страна" сообщило о взрыве в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области. "По взрыву, который было слышно. Без подробностей, но все нормально", — написал Вилкул в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240110/vsu-1920591277.html
кривой рог
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863672552_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d824d36a84e2526ee1c12f76ebef0aaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кривой рог, днепропетровская область, александр вилкул, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Александр Вилкул, Вооруженные силы РФ
Власти Кривого Рога подтвердили данные о взрыве в городе

ГВА Вилкул: в Кривом Роге прогремел взрыв

© Фото : УПЦСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : УПЦ
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги.
Ранее в среду украинское издание "Страна" сообщило о взрыве в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области.
"По взрыву, который было слышно. Без подробностей, но все нормально", — написал Вилкул в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
"Всего четыре часа". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Вчера, 18:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогДнепропетровская областьАлександр ВилкулВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала