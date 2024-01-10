https://ria.ru/20240110/vzryv-1920593460.html

Власти Кривого Рога подтвердили данные о взрыве в городе

Власти Кривого Рога подтвердили данные о взрыве в городе - РИА Новости, 10.01.2024

Власти Кривого Рога подтвердили данные о взрыве в городе

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:44

2024-01-10T18:44

2024-01-10T18:44

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

александр вилкул

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863672552_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_163af02508eb883938b9a3a5df719320.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. Ранее в среду украинское издание "Страна" сообщило о взрыве в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области. "По взрыву, который было слышно. Без подробностей, но все нормально", — написал Вилкул в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240110/vsu-1920591277.html

кривой рог

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кривой рог, днепропетровская область, александр вилкул, вооруженные силы рф