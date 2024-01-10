https://ria.ru/20240110/vystavka-1920570783.html

Костромская область представила свои достижения на выставке "Россия"

Костромская область представила свои достижения на выставке "Россия" - РИА Новости, 10.01.2024

Костромская область представила свои достижения на выставке "Россия"

День Костромской области прошел на Международной выставке-форуме "Россия" в среду на ВДНХ, масштабную презентацию представил губернатор региона Сергей Ситников, РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:11

2024-01-10T17:11

2024-01-10T18:37

костромская область

выставка-форум "россия"

галич

сергей ситников

производство

бизнес

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. День Костромской области прошел на Международной выставке-форуме "Россия" в среду на ВДНХ, масштабную презентацию представил губернатор региона Сергей Ситников, передает корреспондент РИА Новости. Глава региона во время презентации отметил, что региональные власти делают все, чтобы жители могли зарабатывать деньги в области. "Для этого необходимо, чтобы в регионе формировались новые, современные и высокооплачиваемые рабочие места. И нам есть, о чем с гордостью рассказать. В Костромской области за 10 лет открыто более 120 новых производств в разных сферах – машиностроении, лесопереработке, сельском хозяйстве. На новых и модернизированных предприятиях создано 10,5 тысячи рабочих мест. Объем внутреннего регионального продукта и объемы отгруженной продукции за 10 лет выросли почти в два раза", - рассказал глава региона. Как сообщил губернатор, в регионе формируется плотный промышленный каркас. В область привлечены мировые лидеры деревопереработки, которые обеспечивают высокотехнологичные, хорошо оплачиваемые рабочие места, пополняют бюджет региона и участвуют в реализации социально значимых проектов. "Так, в городе Галиче Костромской области реализован крупнейший за последние годы инвестиционный проект по строительству современного фанерного комбината. Менее чем за два года завод был построен с нуля, вложения в реализацию проекта превысили 13 миллиардов рублей. Фанерный комбинат холдинга Segezha Group стал якорным резидентом созданной в Галиче территории опережающего развития. С учетом всей производственной инфраструктуры создано более тысячи современных высокооплачиваемых рабочих мест", - привел данные Ситников. Особо отмечен статус центра высокого ювелирного производства, которым является костромская земля. "Это одна из ведущих отраслей экономики Костромской области. В ней работают более тысячи предприятий и предпринимателей, занято свыше 10 тысяч человек. В Костромской области производится каждое второе российское ювелирное украшение", - сообщил Ситников. Приведены данные, которые свидетельствуют о существенных успехах региона в импортозамещении. В качестве примеров губернатор назвал компанию "Итэлма" – уникальное производство, запущенное в Костроме в 2023 году, где выпускают первые в России отечественные антиблокировочные системы и системы стабилизации для автомобилей, Костромской судомеханический завод, предприятие "Костромакабель", а также Галичский автокрановый завод. "Костромской судомеханический завод выпускает уникальные для страны водометные катера. В линейке продукции – более 50 видов судов различного назначения: служебные, прогулочные, пассажирские, скоростные, пожарные, буксирные. Одна из передовых разработок завода — новый десантно-штурмовой катер — была представлена на выставке "Армия-2023". Судно полностью собрано из комплектующих отечественного производства", - подчеркнул губернатор. Завод "Костромакабель", рассказал глава региона, полностью заместил в регионе иностранных производителей оптоволоконного кабеля различных видов, который используется для подведения интернета к городам и селам, а также в локальных сетях и цифровых дата-центрах. Сегодня предприятие практически не зависит от зарубежных материалов. Еще один знаменитый промышленный бренд области – предприятие автокранов, расположенное в Галиче. "Каждый третий автокран, который работает на территории России и ближнего зарубежья, производится в Галиче. Продукцию завода можно встретить на многих крупнейших стройках страны. В том числе, легендарные автокраны "Галичанин" участвовали в реализации ключевого государственного проекта по развитию транспортной инфраструктуры за последние годы – строительстве Крымского моста. Галичский завод занимает второе место в России по выпуску передвижных кранов, многие из которых не имеют аналогов в стране", - поделился Ситников.

https://ria.ru/20231229/ekonomika-1919023570.html

https://ria.ru/20231225/proizvodstvo-1917963797.html

https://ria.ru/20231220/byudzhet-1917021196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

выставка-форум "россия", галич, сергей ситников, производство, бизнес