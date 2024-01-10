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МИД заявил, что за рубежом уже препятствуют подготовке к выборам президента - РИА Новости, 10.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:58 10.01.2024 (обновлено: 21:31 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/vybory-1920582335.html
МИД заявил, что за рубежом уже препятствуют подготовке к выборам президента
МИД заявил, что за рубежом уже препятствуют подготовке к выборам президента - РИА Новости, 10.01.2024
МИД заявил, что за рубежом уже препятствуют подготовке к выборам президента
В недружественных странах уже начали предпринимать попытки помешать подготовке к выборам президента России, говорится в заявлении спецпредставителя главы МИД по РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:58
2024-01-10T21:31
выборы президента россии — 2024
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В недружественных странах уже начали предпринимать попытки помешать подготовке к выборам президента России, говорится в заявлении спецпредставителя главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича."Подготовка к предстоящим выборам за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями. В недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений. Во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума ввиду массовых высылок наших дипломатов", — сказал он.По словам спецпредставителя, особенно непростая обстановка сложилась в Великобритании, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции, а также в Прибалтике и некоторых других странах."На ноты российских загранучреждений в странах Европы и Америки с требованиями обеспечить безопасность в день выборов получены только единичные положительные ответы", — уточнил Аскальдович, отметив, что это сокращает возможности МИД обеспечить всем соотечественникам за рубежом право свободно и безопасно избрать президента.Дипломат также обратил внимание на значительное ухудшение ситуации в сфере обеспечения безопасности российских посольств и консульств. "Регулярно фиксируется проведение манифестаций и иных провокационных акций сторонников киевского режима вблизи наших РЗУ", — указал он.Тем не менее Россия сделает все для свободного волеизъявления сограждан за границей, резюмировал посол.Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20231218/vybory-1916602148.html
https://ria.ru/20231229/putin-1919033061.html
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, совет федерации рф, германия
Выборы президента России — 2024, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Великобритания, Совет Федерации РФ, Германия
МИД заявил, что за рубежом уже препятствуют подготовке к выборам президента

МИД: подготовка выборов президента РФ сталкивается с препятствиями за рубежом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В недружественных странах уже начали предпринимать попытки помешать подготовке к выборам президента России, говорится в заявлении спецпредставителя главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича.
"Подготовка к предстоящим выборам за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями. В недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений. Во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума ввиду массовых высылок наших дипломатов", — сказал он.
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По словам спецпредставителя, особенно непростая обстановка сложилась в Великобритании, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции, а также в Прибалтике и некоторых других странах.
"На ноты российских загранучреждений в странах Европы и Америки с требованиями обеспечить безопасность в день выборов получены только единичные положительные ответы", — уточнил Аскальдович, отметив, что это сокращает возможности МИД обеспечить всем соотечественникам за рубежом право свободно и безопасно избрать президента.
Дипломат также обратил внимание на значительное ухудшение ситуации в сфере обеспечения безопасности российских посольств и консульств.
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"Регулярно фиксируется проведение манифестаций и иных провокационных акций сторонников киевского режима вблизи наших РЗУ", — указал он.
Тем не менее Россия сделает все для свободного волеизъявления сограждан за границей, резюмировал посол.
Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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