Американские СМИ пишут, что ВСУ потеряли самых опытных бойцов
WSJ: ВСУ потеряли тысячи военнослужащих, включая самых опытных и мотивированных
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТранспортировка раненого украинского военного
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Транспортировка раненого украинского военного. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украина в конфликте с Россией потеряла тысячи военнослужащих, в том числе самых опытных и мотивированных бойцов, пишет американская газета The Wall Street Journal.
"Украина потеряла тысячи военнослужащих, включая самых опытных и мотивированных бойцов", — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что украинское контрнаступление закончилось, не успев начаться. "Это не Вторая мировая война и не (гитлеровский генерал-полковник. — Прим. ред.) Гудериан (с тактикой блицкрига. — Прим. ред.). Это Первая мировая война и окопы, приводит издание слова неназванного представителя СБУ, который характеризует нынешние боевые действия. По словам еще одного источника издания, поддержка Киева со стороны США колеблется на фоне "внутренних политических разборок".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин охарактеризовал "контрнаступ" как полный провал. Как сообщил в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу, ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".