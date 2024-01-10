https://ria.ru/20240110/verdikt-1920621453.html

В Рязани вынесли обвинительный вердикт участнику "Сети"*

В Рязани вынесли обвинительный вердикт участнику "Сети"* - РИА Новости, 10.01.2024

В Рязани вынесли обвинительный вердикт участнику "Сети"*

Присяжные вынесли обвинительный вердикт участнику террористического сообщества "Сеть"* (запрещено в РФ) Максиму Иванкину по делу об убийстве, сообщили РИА... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T21:36

2024-01-10T21:36

2024-01-10T21:36

происшествия

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рязань

пенза

рязанский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РЯЗАНЬ, 10 янв - РИА Новости. Присяжные вынесли обвинительный вердикт участнику террористического сообщества "Сеть"* (запрещено в РФ) Максиму Иванкину по делу об убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рязанского областного суда. "Присяжные сегодня вынесли обвинительный вердикт, единодушно. В отношении Иванкина <…> Без снисхождения", - сообщили в суде. Собеседница агентства уточнила, что на 16 января суд назначил обсуждение последствий вердикта, дата оглашения приговора пока не определена. Как сообщал СК России, в октябре 2022 года завершилось расследование дела в отношении Иванкина, которого обвинили в убийстве двух лиц. По версии следствия, в апреле 2017 года он покинул Пензу и скрылся от предварительного следствия в Рязани. Вместе с ним скрылись трое его знакомых, в том числе Алексей Полтавец. Двое из них решили вернуться и дать показания. Иванкин и Полтавец обманом выманили своих знакомых в лес и убили. Полтавец был объявлен в международный розыск, Иванкин осужден по делу "Сети"*. Ранее ФСБ признала "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых, в том числе Игоря Шишкина, которые входили в петербургскую ячейку "Сети"* и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в январе 2019 года приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима. Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе в феврале 2020 года приговорил семерых подсудимых по делу к лишению свободы на срок от шести до 18 лет. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".* Запрещенная в России террористическая организация,

https://ria.ru/20240110/islamist-1920485586.html

https://ria.ru/20231220/aydar-1916894157.html

https://ria.ru/20231130/mariupol-1912971584.html

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происшествия, россия, рязань, пенза, рязанский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)