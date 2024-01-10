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В Рязани вынесли обвинительный вердикт участнику "Сети"* - РИА Новости, 10.01.2024
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21:36 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/verdikt-1920621453.html
В Рязани вынесли обвинительный вердикт участнику "Сети"*
В Рязани вынесли обвинительный вердикт участнику "Сети"* - РИА Новости, 10.01.2024
В Рязани вынесли обвинительный вердикт участнику "Сети"*
Присяжные вынесли обвинительный вердикт участнику террористического сообщества "Сеть"* (запрещено в РФ) Максиму Иванкину по делу об убийстве, сообщили РИА... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:36
2024-01-10T21:36
происшествия
россия
рязань
пенза
рязанский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РЯЗАНЬ, 10 янв - РИА Новости. Присяжные вынесли обвинительный вердикт участнику террористического сообщества "Сеть"* (запрещено в РФ) Максиму Иванкину по делу об убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рязанского областного суда. "Присяжные сегодня вынесли обвинительный вердикт, единодушно. В отношении Иванкина &lt;…&gt; Без снисхождения", - сообщили в суде. Собеседница агентства уточнила, что на 16 января суд назначил обсуждение последствий вердикта, дата оглашения приговора пока не определена. Как сообщал СК России, в октябре 2022 года завершилось расследование дела в отношении Иванкина, которого обвинили в убийстве двух лиц. По версии следствия, в апреле 2017 года он покинул Пензу и скрылся от предварительного следствия в Рязани. Вместе с ним скрылись трое его знакомых, в том числе Алексей Полтавец. Двое из них решили вернуться и дать показания. Иванкин и Полтавец обманом выманили своих знакомых в лес и убили. Полтавец был объявлен в международный розыск, Иванкин осужден по делу "Сети"*. Ранее ФСБ признала "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых, в том числе Игоря Шишкина, которые входили в петербургскую ячейку "Сети"* и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в январе 2019 года приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима. Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе в феврале 2020 года приговорил семерых подсудимых по делу к лишению свободы на срок от шести до 18 лет. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".* Запрещенная в России террористическая организация,
https://ria.ru/20240110/islamist-1920485586.html
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происшествия, россия, рязань, пенза, рязанский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Рязань, Пенза, Рязанский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Рязани вынесли обвинительный вердикт участнику "Сети"*

В Рязани вынесли обвинительный вердикт участнику "Сети" по делу об убийстве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 10 янв - РИА Новости. Присяжные вынесли обвинительный вердикт участнику террористического сообщества "Сеть"* (запрещено в РФ) Максиму Иванкину по делу об убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рязанского областного суда.
"Присяжные сегодня вынесли обвинительный вердикт, единодушно. В отношении Иванкина <…> Без снисхождения", - сообщили в суде.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Суд в Челябинске выдворил из страны лишенного гражданства России исламиста
Вчера, 12:20
Собеседница агентства уточнила, что на 16 января суд назначил обсуждение последствий вердикта, дата оглашения приговора пока не определена.
Как сообщал СК России, в октябре 2022 года завершилось расследование дела в отношении Иванкина, которого обвинили в убийстве двух лиц. По версии следствия, в апреле 2017 года он покинул Пензу и скрылся от предварительного следствия в Рязани. Вместе с ним скрылись трое его знакомых, в том числе Алексей Полтавец. Двое из них решили вернуться и дать показания. Иванкин и Полтавец обманом выманили своих знакомых в лес и убили. Полтавец был объявлен в международный розыск, Иванкин осужден по делу "Сети"*.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Суд вынес приговор украинцу, ремонтировавшему военную технику в "Айдаре"*
20 декабря 2023, 11:29
Ранее ФСБ признала "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых, в том числе Игоря Шишкина, которые входили в петербургскую ячейку "Сети"* и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в январе 2019 года приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима.
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе в феврале 2020 года приговорил семерых подсудимых по делу к лишению свободы на срок от шести до 18 лет. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".
* Запрещенная в России террористическая организация,
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Боевик "Азова"* получил 24 года за убийство жительницы Мариуполя
30 ноября 2023, 17:27
 
ПроисшествияРоссияРязаньПензаРязанский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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