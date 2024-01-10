https://ria.ru/20240110/ukraina-1920613191.html
Страны НАТО заявили, что продолжат оказывать военную помощь Украине
Страны НАТО заявили, что продолжат оказывать военную помощь Украине - РИА Новости, 10.01.2024
Страны НАТО заявили, что продолжат оказывать военную помощь Украине
Заседание Совета НАТО-Украина прошло в среду в Брюсселе на уровне послов, по его итогам государства альянса заявили, что продолжат оказывать Киеву военную... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T20:36
2024-01-10T20:36
2024-01-10T20:49
в мире
украина
киев
нато
виктор орбан
йенс столтенберг
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Заседание Совета НАТО-Украина прошло в среду в Брюсселе на уровне послов, по его итогам государства альянса заявили, что продолжат оказывать Киеву военную помощь, в том числе для усиления ПВО."Союзники уже поставили широкий спектр систем противовоздушной обороны Украине, сегодня они подтвердили свою приверженность дальнейшему усилению обороноспособности Украины", - говорится в заявлении по итогам встречи.В документе отмечается, что помимо военной помощи страны НАТО продолжат оказывать Украине экономическую и гуманитарную поддержку. Также сообщается о планах, предоставить "миллиарды евро на дальнейшее усиление возможностей в 2024 году". Подробностей каких-либо новых поставках Киеву из стран НАТО не приводится.Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг по просьбе Украины созвал заседание совета на уровне постоянных представителей стран блока для обсуждения "недавних ракетных обстрелов и атак БПЛА" по украинской территории.По данным СМИ, на встрече планировалось обсудить военную помощь Украине, в частности, поставки более современных оборонительных систем в преддверии заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, которое состоится 17-18 января.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону ранее заявлял, что НАТО упустила исторический шанс принять в свои ряды Украину 15 лет назад, теперь такой возможности нет из-за усиления России. НАТО, по его словам, не может себе позволить иметь границу с Россией по восточным рубежам Украины, поскольку это бы означало "немедленную войну". Орбан призвал искать договоренности с Россией о новой архитектуре безопасности, которая бы обеспечила суверенитет Украины, но не ее членство в НАТО.Совет НАТО-Украина, который пришел на смену комиссии НАТО-Украина, носившей характер платформы для дискуссий, предполагает встречи для принятия конкретных практических решений по сотрудничеству. Сообщалось также, что этот орган должен способствовать евроатлантическим устремлениям Украины, то есть ее желанию стать членом альянса.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, нато, виктор орбан, йенс столтенберг, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, НАТО, Виктор Орбан, Йенс Столтенберг, Россия, Владимир Зеленский
Страны НАТО заявили, что продолжат оказывать военную помощь Украине
Страны НАТО на уровне послов заявили, что продолжат оказывать военную помощь ВСУ
БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Заседание Совета НАТО-Украина прошло в среду в Брюсселе на уровне послов, по его итогам государства альянса заявили, что продолжат оказывать Киеву военную помощь, в том числе для усиления ПВО.
"Союзники уже поставили широкий спектр систем противовоздушной обороны Украине
, сегодня они подтвердили свою приверженность дальнейшему усилению обороноспособности Украины", - говорится в заявлении по итогам встречи.
Украина потеряла свою последнюю драгоценность
В документе отмечается, что помимо военной помощи страны НАТО продолжат оказывать Украине экономическую и гуманитарную поддержку. Также сообщается о планах, предоставить "миллиарды евро на дальнейшее усиление возможностей в 2024 году". Подробностей каких-либо новых поставках Киеву из стран НАТО не приводится.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг
по просьбе Украины созвал заседание совета на уровне постоянных представителей стран блока для обсуждения "недавних ракетных обстрелов и атак БПЛА" по украинской территории.
По данным СМИ, на встрече планировалось обсудить военную помощь Украине, в частности, поставки более современных оборонительных систем в преддверии заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, которое состоится 17-18 января.
Давайте договариваться: Запад просит Россию завершить СВО в 2024 году
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский
сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве
в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.
При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Поражение НАТО в столкновении с Россией предсказуемо
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону
ранее заявлял, что НАТО упустила исторический шанс принять в свои ряды Украину 15 лет назад, теперь такой возможности нет из-за усиления России
. НАТО, по его словам, не может себе позволить иметь границу с Россией по восточным рубежам Украины, поскольку это бы означало "немедленную войну". Орбан призвал искать договоренности с Россией о новой архитектуре безопасности, которая бы обеспечила суверенитет Украины, но не ее членство в НАТО.
Совет НАТО-Украина, который пришел на смену комиссии НАТО-Украина, носившей характер платформы для дискуссий, предполагает встречи для принятия конкретных практических решений по сотрудничеству. Сообщалось также, что этот орган должен способствовать евроатлантическим устремлениям Украины, то есть ее желанию стать членом альянса.
Зеленский рассказал об экзистенциальных угрозах для украинцев