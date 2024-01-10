https://ria.ru/20240110/ukraina-1920564236.html
"Несколько сотен тысяч". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине
"Несколько сотен тысяч". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 10.01.2024
"Несколько сотен тысяч". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине
Украинские войска не смогут изменить положение на передовой в свою пользу в наступившем году, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:48
2024-01-10T16:48
2024-01-10T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919450659_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_9fa66efef69228b5068508500fb68cf2.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские войска не смогут изменить положение на передовой в свою пользу в наступившем году, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Несколько сотен тысяч украинцев погибнут зря, потому что, в конце концов, они точно не смогут изменить расстановку сил в следующем году, раз они не смогли сделать это в прошлом году, когда у них было все, что Запад мог дать. А теперь нам даже нечего им передать", — отметил он.По словам полковника, украинские войска не смогут одержать победу на передовой, а дальнейшая финансовая помощь может лишь позволить поддерживать им военные действия без каких-либо результатов.Дэвис также напомнил, что обострения украинского конфликта можно было бы избежать, однако западные лидеры сами признали, что никогда не планировали соблюдать Минские соглашения, а лишь выигрывали время для подготовки украинской армии.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920525755.html
https://ria.ru/20240110/sholts-1920432278.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919450659_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_89d3fe5b5c2329362153ae7644bdf3db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Несколько сотен тысяч". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине
Подполковник Дэвис: ВСУ не смогут перехватить инициативу в 2024 году
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Украинские войска не смогут изменить положение на передовой в свою пользу в наступившем году, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive
.
"Несколько сотен тысяч украинцев погибнут зря, потому что, в конце концов, они точно не смогут изменить расстановку сил в следующем году, раз они не смогли сделать это в прошлом году, когда у них было все, что Запад мог дать. А теперь нам даже нечего им передать", — отметил он.
Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине
По словам полковника, украинские войска не смогут одержать победу на передовой, а дальнейшая финансовая помощь может лишь позволить поддерживать им военные действия без каких-либо результатов.
Дэвис также напомнил, что обострения украинского конфликта можно было бы избежать, однако западные лидеры сами признали, что никогда не планировали соблюдать Минские соглашения, а лишь выигрывали время для подготовки украинской армии.
ВСУ
с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.
Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу
на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
Шольц вышел из себя из-за помощи Украине, пишут СМИ