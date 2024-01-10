https://ria.ru/20240110/ukraina-1920564236.html

"Несколько сотен тысяч". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине

"Несколько сотен тысяч". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 10.01.2024

"Несколько сотен тысяч". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине

Украинские войска не смогут изменить положение на передовой в свою пользу в наступившем году, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:48

2024-01-10T16:48

2024-01-10T16:48

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские войска не смогут изменить положение на передовой в свою пользу в наступившем году, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Несколько сотен тысяч украинцев погибнут зря, потому что, в конце концов, они точно не смогут изменить расстановку сил в следующем году, раз они не смогли сделать это в прошлом году, когда у них было все, что Запад мог дать. А теперь нам даже нечего им передать", — отметил он.По словам полковника, украинские войска не смогут одержать победу на передовой, а дальнейшая финансовая помощь может лишь позволить поддерживать им военные действия без каких-либо результатов.Дэвис также напомнил, что обострения украинского конфликта можно было бы избежать, однако западные лидеры сами признали, что никогда не планировали соблюдать Минские соглашения, а лишь выигрывали время для подготовки украинской армии.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920525755.html

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в мире, сша, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато