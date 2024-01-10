https://ria.ru/20240110/tury-1920373150.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий после новогодних каникул

Названы самые популярные маршруты для путешествий после новогодних каникул - РИА Новости, 10.01.2024

Названы самые популярные маршруты для путешествий после новогодних каникул

Эксперты назвали самые востребованные направления для путешествий в январе – в период после новогодних каникул, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T01:29

2024-01-10T01:29

2024-01-10T01:29

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Эксперты назвали самые востребованные направления для путешествий в январе – в период после новогодних каникул, сообщает Ostrovok.ru.Возглавляют список традиционные лидеры: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань.При этом аналитики, изучившие данные бронирований отелей, отмечают, что в этом году в 2,5 раза больше визитов запланировано в Мурманскую область. Причем в Териберке за год число заказов номеров выросло в пять раз.Значительно увеличилось число заявок на проживание в Краснодаре – на 85 процентов, Екатеринбурге – на 64 процента, в Ярославле – на 45 процентов. В списке направлений для активных путешествий выделяется Иркутск, где рост бронирований составил 39 процентов. В Шерегеше – 26 процентов.Средняя стоимость ночи после январских выходных за год выросла на 20 процентов, с 4,5 до 5,4 тысячи рублей. При этом она на 14 процентов ниже, чем была еще несколько дней назад, в период зимних каникул. Тогда этот показатель достигал 6250 рублей.

https://ria.ru/20240109/tury-1920295267.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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