https://ria.ru/20240110/tury-1920373150.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий после новогодних каникул
Названы самые популярные маршруты для путешествий после новогодних каникул - РИА Новости, 10.01.2024
Названы самые популярные маршруты для путешествий после новогодних каникул
Эксперты назвали самые востребованные направления для путешествий в январе – в период после новогодних каникул, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T01:29
2024-01-10T01:29
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Эксперты назвали самые востребованные направления для путешествий в январе – в период после новогодних каникул, сообщает Ostrovok.ru.Возглавляют список традиционные лидеры: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань.При этом аналитики, изучившие данные бронирований отелей, отмечают, что в этом году в 2,5 раза больше визитов запланировано в Мурманскую область. Причем в Териберке за год число заказов номеров выросло в пять раз.Значительно увеличилось число заявок на проживание в Краснодаре – на 85 процентов, Екатеринбурге – на 64 процента, в Ярославле – на 45 процентов. В списке направлений для активных путешествий выделяется Иркутск, где рост бронирований составил 39 процентов. В Шерегеше – 26 процентов.Средняя стоимость ночи после январских выходных за год выросла на 20 процентов, с 4,5 до 5,4 тысячи рублей. При этом она на 14 процентов ниже, чем была еще несколько дней назад, в период зимних каникул. Тогда этот показатель достигал 6250 рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Названы самые популярные маршруты для путешествий после новогодних каникул
Эксперты отметили резкий рост популярности туров в Мурманскую область зимой