https://ria.ru/20240110/tekhnika-1920623321.html

Эквадор передаст США старую российскую и украинскую технику взамен на новую

Эквадор передаст США старую российскую и украинскую технику взамен на новую - РИА Новости, 10.01.2024

Эквадор передаст США старую российскую и украинскую технику взамен на новую

Правительство Эквадора до конца января осуществит обмен старой российской и украинской техники на новую из США — стоимостью в 200 миллионов долларов, заявил... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T22:01

2024-01-10T22:01

2024-01-10T22:01

в мире

эквадор

сша

украина

гильермо лассо

беспорядки в эквадоре

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МЕХИКО, 10 янв — РИА Новости. Правительство Эквадора до конца января осуществит обмен старой российской и украинской техники на новую из США — стоимостью в 200 миллионов долларов, заявил президент страны Даниэль Нобоа. "Да, одна из форм - это обмен старой украинской и российской техники на современное оборудование на сумму 200 миллионов долларов. Это мы завершим в конце текущего месяца. Для дальнейшей помощи вчера днем после издания указа мы провели встречу с послом Фитцпатриком из США, и он сказал, что через несколько дней, два или три дня, они представят пакет помощи для Эквадора", - сказал Нобоа в интервью радиостанции Canela, комментируя сотрудничество с Вашингтоном в вопросах безопасности. Политик не уточнил, о какой технике идет речь - военного или гражданского назначения. Известно, что в стране используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла", однако передача военной техники третьим странам обычно запрещена по условиям контрактов. Местные СМИ год назад сообщали, что правительство экс-президента Гильермо Лассо рассматривало возможную передачу Украине российской техники, однако никаких действий властей тогда не последовало. В 2023 году замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом выразил надежду на то, что Эквадор не будет поставлять вооружения на Украину. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников которой оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми. Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.

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Захват заложников и беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". 2024-01-10T22:01 true PT0M35S

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в мире, эквадор, сша, украина, гильермо лассо, беспорядки в эквадоре