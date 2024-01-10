https://ria.ru/20240110/svo-1920538865.html

В Дагестане открыли памятник участникам СВО

В Дагестане открыли памятник участникам СВО - РИА Новости, 10.01.2024

В Дагестане открыли памятник участникам СВО

Памятник участникам специальной военной операции открыли в среду в селе Новокаякент в Каякентском районе Дагестана, монумент создан за счет средств меценатов,... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:28

2024-01-10T15:28

2024-01-10T15:28

специальная военная операция на украине

общество

каякентский район

россия

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 10 янв - РИА Новости. Памятник участникам специальной военной операции открыли в среду в селе Новокаякент в Каякентском районе Дагестана, монумент создан за счет средств меценатов, сообщается в Telegram-канале администрации главы республики. "В Новокаякенте открыли памятник участникам специальной военной операции… Памятник, созданный за счет средств меценатов из Каякентского района, установлен на Аллее Героев, на площади при муниципальной администрации", – говорится в сообщении. На монументе изображен военнослужащий, прообразом которого стал уроженец района Мурад Закарьяев, погибший в зоне спецоперации. "Они (погибшие военнослужащие) всегда будут в наших сердцах, в нашей памяти. Мы всегда будем гордиться их подвигом во благо России и Дагестана, во имя мирного неба", – сказал на открытии памятника глава республики Сергей Меликов.

https://ria.ru/20231209/shebekino-1914851503.html

каякентский район

россия

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общество, каякентский район, россия, сергей меликов