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Суд арестовал подозреваемого в поджоге двери ведущего радио Sputnik - РИА Новости, 10.01.2024
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17:29 10.01.2024 (обновлено: 18:03 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/sud-1920575645.html
Суд арестовал подозреваемого в поджоге двери ведущего радио Sputnik
Суд арестовал подозреваемого в поджоге двери ведущего радио Sputnik - РИА Новости, 10.01.2024
Суд арестовал подозреваемого в поджоге двери ведущего радио Sputnik
Октябрьский районный суд арестовал Рустама Горшкова, подозреваемого в поджоге двери журналиста Sputnik Трофима Татаренкова в Петербурге, сообщила объединенная... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:29
2024-01-10T18:03
происшествия
санкт-петербург
трофим татаренков
ирина волк
александр бастрыкин
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Октябрьский районный суд арестовал Рустама Горшкова, подозреваемого в поджоге двери журналиста Sputnik Трофима Татаренкова в Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Горшкова. Срок меры — 07.03.2024", — говорится в публикации.В ходатайстве указано, что он выполнял роль организатора преступления. Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе, сейчас идет судебное заседание в отношении еще двоих соучастников Горшкова.Ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков 8 января сообщил агентству, что вечером в прошлое воскресенье дверь в его квартиру в Петербурге подожгли. Он отметил, что подозревает "украинский след".Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемых. По данным полиции, они признались, что от некоего человека получили задание за тысячу долларов.Сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело по линии ведомства.Это не первый случай угроз и оказания давления на журналистов. Так, в сентябре под дверь колумниста РИА Новости Тимофея Сергейцева подбросили свиную голову. Позже такой же инцидент произошел с военным экспертом Константином Сивковым. Кроме того, последнему приходили угрозы за поддержку СВО. В апреле 2023 года Сивкову от неизвестного отправителя пришел бюст маршала Жукова, позолоченный точно так же, как статуэтка со взрывчаткой, с помощью которой было совершено убийство военкора Владлена Татарского.
https://ria.ru/20240109/mvd-1920283453.html
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происшествия, санкт-петербург, трофим татаренков, ирина волк, александр бастрыкин
Происшествия, Санкт-Петербург, Трофим Татаренков, Ирина Волк, Александр Бастрыкин
Суд арестовал подозреваемого в поджоге двери ведущего радио Sputnik

Суд арестовал подозреваемого в поджоге двери журналиста Sputnik Татаренкова

© Фото : РИА НовостиДверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : РИА Новости
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Октябрьский районный суд арестовал Рустама Горшкова, подозреваемого в поджоге двери журналиста Sputnik Трофима Татаренкова в Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
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"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Горшкова. Срок меры — 07.03.2024", — говорится в публикации.
В ходатайстве указано, что он выполнял роль организатора преступления. Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе, сейчас идет судебное заседание в отношении еще двоих соучастников Горшкова.
Ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков 8 января сообщил агентству, что вечером в прошлое воскресенье дверь в его квартиру в Петербурге подожгли. Он отметил, что подозревает "украинский след".
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Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемых. По данным полиции, они признались, что от некоего человека получили задание за тысячу долларов.
Сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело по линии ведомства.
Это не первый случай угроз и оказания давления на журналистов. Так, в сентябре под дверь колумниста РИА Новости Тимофея Сергейцева подбросили свиную голову. Позже такой же инцидент произошел с военным экспертом Константином Сивковым. Кроме того, последнему приходили угрозы за поддержку СВО. В апреле 2023 года Сивкову от неизвестного отправителя пришел бюст маршала Жукова, позолоченный точно так же, как статуэтка со взрывчаткой, с помощью которой было совершено убийство военкора Владлена Татарского.
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