Рейтинг@Mail.ru
"Starlink теперь им не поможет". Что придумал инженер из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
08:00 10.01.2024 (обновлено: 12:02 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1918938253.html
"Starlink теперь им не поможет". Что придумал инженер из Санкт-Петербурга
"Starlink теперь им не поможет". Что придумал инженер из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 10.01.2024
"Starlink теперь им не поможет". Что придумал инженер из Санкт-Петербурга
Радиотехник Сергей Чмыхун вместе с друзьями уже полтора года собирает сбросы для дронов, делает турникеты для бойцов СВО. А еще изобретает устройства против... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T08:00
2024-01-10T12:02
санкт-петербург
москва
gps
белгород
надежные люди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918195198_0:443:960:983_1920x0_80_0_0_a871f90a64d092391fc3cfe879401dfd.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Радиотехник Сергей Чмыхун вместе с друзьями уже полтора года собирает сбросы для дронов, делает турникеты для бойцов СВО. А еще изобретает устройства против высокоточного оружия. О его оригинальных разработках — в материале РИА Новости.Первая необходимостьВесной 2022-го старший сын Сергея проходил срочную службу в Белгороде. Туда периодически "прилетало" от ВСУ."Мы с женой очень переживали и за него, и за сослуживцев, — рассказывает Сергей. — Поскольку я сам лейтенант запаса, отец — участник войны в Афгане, а дед — Великой Отечественной, оставаться в стороне просто не мог. Почитал форумы и понял, что у военных острая нехватка медикаментов. Нашел единомышленников, и мы стали организовывать сборы".Сергей — выпускник Самарского радиотехнического университета по специальности "инженер-радиотехник". Поскольку отец был заядлым радиолюбителем, паяльник взял в руки в три года и с тех пор с ним практически не расстается."Последнее время я зарабатывал сборкой и ремонтом металлодетекторов, — рассказывает волонтер. — Прошлым летом знакомые попросили сделать несколько штук для ребят на передовой. Заметив 3D-принтер, поинтересовались, могу ли печатать на нем хвостовики для сбросов и турникеты. Тогда из-за санкций были большие проблемы с поставками".Вскоре вместо одного стояло уже шесть 3D-принтеров, а работа шла почти круглосуточно.Новые разработкиСпустя несколько месяцев Сергей узнал, что в Москве и нескольких других городах есть неофициальная организация "Умельцы Донбассу" — своеобразное движение радиолюбителей, объединившихся для помощи бойцам на СВО. И организовал единомышленников в Петербурге. Сейчас там более ста человек."В самом начале вкладывали собственные средства, даже пришлось продать коллекционные медали и монеты, — говорит волонтер. — Со временем стали откликаться местные бизнесмены. Например, некоторые фирмы по изготовлению пластика отдавали бесплатно весь товар, не подходящий по цвету или другим характеристикам. Для заказчика это брак, а для нас хорошее сырье для изготовления хвостовиков".Постепенно, кроме сбросов и турникетов, волонтеры начали собирать так называемые заряжайки — устройства для молниеносного наполнения автоматного рожка патронами, подсветки для ночной стрельбы, контейнеры для ампул, электрические щупы и саперные кошки. Их используют, чтобы с безопасной дистанции проверить, заминировано ли тело погибшего солдата. К такой практике, по словам бойцов, противник прибегает довольно часто.Со временем ситуация с медицинскими изделиями, в том числе и турникетами, на фронте улучшилась. По большей части как раз благодаря волонтерам. Но возникла другая потребность — в средствах радиоэлектронной борьбы, прежде всего переносных рюкзаках и антидроновых ружьях. И тут Сергею особенно пригодились полученные в институте знания."Мы уже собрали и поставили больше двадцати установок, нарушающих GPS-сигнал, тем самым блокирующих работу интернета Starlink и мешающих наведению высокоточного оружия, — объясняет Чмыхун. — Также отправили несколько ружей, позволяющих заглушить коптер Mavic с трех километров. Сейчас разрабатываем установку против FPV-дронов и планируем сделать глушилку для агродрона — так называемой Бабы-яги. Знакомые военные как раз скоро должны передать один такой экземпляр для изучения".Яблоко раздораВ качестве рабочего кабинета и склада Сергей использовал комнату сына. Однако, когда тот отслужил, помещение пришлось освободить."Кроме того, производство разрослось и в квартире стало реально тесно, — объясняет он. — Напротив же пустовало помещение общего пользования, и с разрешения управляющей компании я перенес производство туда. Жители подъезда не возражали".По словам радиотехника, все подтверждено документально — подписями. Однако вскоре несколько человек из соседнего подъезда стали предъявлять претензии: мол, пластик вреден для других жителей. Обвиняли и в воровстве электричества, что, впрочем, не подтвердилось экспертизами.Тем не менее вопрос окончательно не разрешился. В январе будет коллективное голосование жильцов: оставлять производство в доме или нет.Чмыхун тем временем продолжает собирать жизненно необходимые для бойцов средства защиты. И очень нуждается в просторном помещении — запросов становится все больше.
санкт-петербург
москва
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918195198_0:409:960:1129_1920x0_80_0_0_ea6ca9896fbbe998b04597a08ee9cd76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, москва, gps, белгород
Санкт-Петербург, Москва, GPS, Белгород, Надежные люди
"Starlink теперь им не поможет". Что придумал инженер из Санкт-Петербурга

Волонтеры из Санкт-Петербурга наладили производство средств РЭБ для фронта

© Фото предоставлено Сергеем ЧмыхуномСергей с антидроновым ружьем
Сергей с антидроновым ружьем
© Фото предоставлено Сергеем Чмыхуном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Радиотехник Сергей Чмыхун вместе с друзьями уже полтора года собирает сбросы для дронов, делает турникеты для бойцов СВО. А еще изобретает устройства против высокоточного оружия. О его оригинальных разработках — в материале РИА Новости.

Первая необходимость

Весной 2022-го старший сын Сергея проходил срочную службу в Белгороде. Туда периодически "прилетало" от ВСУ.
"Мы с женой очень переживали и за него, и за сослуживцев, — рассказывает Сергей. — Поскольку я сам лейтенант запаса, отец — участник войны в Афгане, а дед — Великой Отечественной, оставаться в стороне просто не мог. Почитал форумы и понял, что у военных острая нехватка медикаментов. Нашел единомышленников, и мы стали организовывать сборы".
© Фото предоставлено Сергеем ЧмыхуномВ кладовке волонтер организовал производство и склад
В кладовке волонтер организовал производство и склад
© Фото предоставлено Сергеем Чмыхуном
В кладовке волонтер организовал производство и склад
Сергей — выпускник Самарского радиотехнического университета по специальности "инженер-радиотехник". Поскольку отец был заядлым радиолюбителем, паяльник взял в руки в три года и с тех пор с ним практически не расстается.
"Последнее время я зарабатывал сборкой и ремонтом металлодетекторов, — рассказывает волонтер. — Прошлым летом знакомые попросили сделать несколько штук для ребят на передовой. Заметив 3D-принтер, поинтересовались, могу ли печатать на нем хвостовики для сбросов и турникеты. Тогда из-за санкций были большие проблемы с поставками".
Вскоре вместо одного стояло уже шесть 3D-принтеров, а работа шла почти круглосуточно.
© Фото предоставлено Сергеем ЧмыхуномХвостовики для сбросов, напечатанные на 3D-принтере
Хвостовики для сбросов, напечатанные на 3D-принетере
© Фото предоставлено Сергеем Чмыхуном
Хвостовики для сбросов, напечатанные на 3D-принтере

Новые разработки

Спустя несколько месяцев Сергей узнал, что в Москве и нескольких других городах есть неофициальная организация "Умельцы Донбассу" — своеобразное движение радиолюбителей, объединившихся для помощи бойцам на СВО. И организовал единомышленников в Петербурге. Сейчас там более ста человек.
"В самом начале вкладывали собственные средства, даже пришлось продать коллекционные медали и монеты, — говорит волонтер. — Со временем стали откликаться местные бизнесмены. Например, некоторые фирмы по изготовлению пластика отдавали бесплатно весь товар, не подходящий по цвету или другим характеристикам. Для заказчика это брак, а для нас хорошее сырье для изготовления хвостовиков".
© Фото предоставлено Сергеем ЧмыхуномСергей за работой
Сергей за работой
© Фото предоставлено Сергеем Чмыхуном
Сергей за работой
Постепенно, кроме сбросов и турникетов, волонтеры начали собирать так называемые заряжайки — устройства для молниеносного наполнения автоматного рожка патронами, подсветки для ночной стрельбы, контейнеры для ампул, электрические щупы и саперные кошки. Их используют, чтобы с безопасной дистанции проверить, заминировано ли тело погибшего солдата. К такой практике, по словам бойцов, противник прибегает довольно часто.
Со временем ситуация с медицинскими изделиями, в том числе и турникетами, на фронте улучшилась. По большей части как раз благодаря волонтерам. Но возникла другая потребность — в средствах радиоэлектронной борьбы, прежде всего переносных рюкзаках и антидроновых ружьях. И тут Сергею особенно пригодились полученные в институте знания.
"Мы уже собрали и поставили больше двадцати установок, нарушающих GPS-сигнал, тем самым блокирующих работу интернета Starlink и мешающих наведению высокоточного оружия, — объясняет Чмыхун. — Также отправили несколько ружей, позволяющих заглушить коптер Mavic с трех километров. Сейчас разрабатываем установку против FPV-дронов и планируем сделать глушилку для агродрона — так называемой Бабы-яги. Знакомые военные как раз скоро должны передать один такой экземпляр для изучения".
© Фото предоставлено Сергеем ЧмыхуномДетали для установок РЭБ
Детали для установок РЭБ
© Фото предоставлено Сергеем Чмыхуном
Детали для установок РЭБ

Яблоко раздора

В качестве рабочего кабинета и склада Сергей использовал комнату сына. Однако, когда тот отслужил, помещение пришлось освободить.
"Кроме того, производство разрослось и в квартире стало реально тесно, — объясняет он. — Напротив же пустовало помещение общего пользования, и с разрешения управляющей компании я перенес производство туда. Жители подъезда не возражали".
По словам радиотехника, все подтверждено документально — подписями. Однако вскоре несколько человек из соседнего подъезда стали предъявлять претензии: мол, пластик вреден для других жителей. Обвиняли и в воровстве электричества, что, впрочем, не подтвердилось экспертизами.
© Фото предоставлено Сергеем ЧмыхуномПомещение пустовало несколько лет
Помещение пустовало несколько лет
© Фото предоставлено Сергеем Чмыхуном
Помещение пустовало несколько лет
Тем не менее вопрос окончательно не разрешился. В январе будет коллективное голосование жильцов: оставлять производство в доме или нет.
Чмыхун тем временем продолжает собирать жизненно необходимые для бойцов средства защиты. И очень нуждается в просторном помещении — запросов становится все больше.
 
Надежные людиСанкт-ПетербургМоскваGPSБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала