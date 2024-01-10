https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1918938253.html

"Starlink теперь им не поможет". Что придумал инженер из Санкт-Петербурга

"Starlink теперь им не поможет". Что придумал инженер из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 10.01.2024

"Starlink теперь им не поможет". Что придумал инженер из Санкт-Петербурга

Радиотехник Сергей Чмыхун вместе с друзьями уже полтора года собирает сбросы для дронов, делает турникеты для бойцов СВО. А еще изобретает устройства против... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T08:00

2024-01-10T08:00

2024-01-10T12:02

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Радиотехник Сергей Чмыхун вместе с друзьями уже полтора года собирает сбросы для дронов, делает турникеты для бойцов СВО. А еще изобретает устройства против высокоточного оружия. О его оригинальных разработках — в материале РИА Новости.Первая необходимостьВесной 2022-го старший сын Сергея проходил срочную службу в Белгороде. Туда периодически "прилетало" от ВСУ."Мы с женой очень переживали и за него, и за сослуживцев, — рассказывает Сергей. — Поскольку я сам лейтенант запаса, отец — участник войны в Афгане, а дед — Великой Отечественной, оставаться в стороне просто не мог. Почитал форумы и понял, что у военных острая нехватка медикаментов. Нашел единомышленников, и мы стали организовывать сборы".Сергей — выпускник Самарского радиотехнического университета по специальности "инженер-радиотехник". Поскольку отец был заядлым радиолюбителем, паяльник взял в руки в три года и с тех пор с ним практически не расстается."Последнее время я зарабатывал сборкой и ремонтом металлодетекторов, — рассказывает волонтер. — Прошлым летом знакомые попросили сделать несколько штук для ребят на передовой. Заметив 3D-принтер, поинтересовались, могу ли печатать на нем хвостовики для сбросов и турникеты. Тогда из-за санкций были большие проблемы с поставками".Вскоре вместо одного стояло уже шесть 3D-принтеров, а работа шла почти круглосуточно.Новые разработкиСпустя несколько месяцев Сергей узнал, что в Москве и нескольких других городах есть неофициальная организация "Умельцы Донбассу" — своеобразное движение радиолюбителей, объединившихся для помощи бойцам на СВО. И организовал единомышленников в Петербурге. Сейчас там более ста человек."В самом начале вкладывали собственные средства, даже пришлось продать коллекционные медали и монеты, — говорит волонтер. — Со временем стали откликаться местные бизнесмены. Например, некоторые фирмы по изготовлению пластика отдавали бесплатно весь товар, не подходящий по цвету или другим характеристикам. Для заказчика это брак, а для нас хорошее сырье для изготовления хвостовиков".Постепенно, кроме сбросов и турникетов, волонтеры начали собирать так называемые заряжайки — устройства для молниеносного наполнения автоматного рожка патронами, подсветки для ночной стрельбы, контейнеры для ампул, электрические щупы и саперные кошки. Их используют, чтобы с безопасной дистанции проверить, заминировано ли тело погибшего солдата. К такой практике, по словам бойцов, противник прибегает довольно часто.Со временем ситуация с медицинскими изделиями, в том числе и турникетами, на фронте улучшилась. По большей части как раз благодаря волонтерам. Но возникла другая потребность — в средствах радиоэлектронной борьбы, прежде всего переносных рюкзаках и антидроновых ружьях. И тут Сергею особенно пригодились полученные в институте знания."Мы уже собрали и поставили больше двадцати установок, нарушающих GPS-сигнал, тем самым блокирующих работу интернета Starlink и мешающих наведению высокоточного оружия, — объясняет Чмыхун. — Также отправили несколько ружей, позволяющих заглушить коптер Mavic с трех километров. Сейчас разрабатываем установку против FPV-дронов и планируем сделать глушилку для агродрона — так называемой Бабы-яги. Знакомые военные как раз скоро должны передать один такой экземпляр для изучения".Яблоко раздораВ качестве рабочего кабинета и склада Сергей использовал комнату сына. Однако, когда тот отслужил, помещение пришлось освободить."Кроме того, производство разрослось и в квартире стало реально тесно, — объясняет он. — Напротив же пустовало помещение общего пользования, и с разрешения управляющей компании я перенес производство туда. Жители подъезда не возражали".По словам радиотехника, все подтверждено документально — подписями. Однако вскоре несколько человек из соседнего подъезда стали предъявлять претензии: мол, пластик вреден для других жителей. Обвиняли и в воровстве электричества, что, впрочем, не подтвердилось экспертизами.Тем не менее вопрос окончательно не разрешился. В январе будет коллективное голосование жильцов: оставлять производство в доме или нет.Чмыхун тем временем продолжает собирать жизненно необходимые для бойцов средства защиты. И очень нуждается в просторном помещении — запросов становится все больше.

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

санкт-петербург, москва, gps, белгород