"Starlink теперь им не поможет". Что придумал инженер из Санкт-Петербурга
Волонтеры из Санкт-Петербурга наладили производство средств РЭБ для фронта
© Фото предоставлено Сергеем ЧмыхуномСергей с антидроновым ружьем
© Фото предоставлено Сергеем Чмыхуном
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Радиотехник Сергей Чмыхун вместе с друзьями уже полтора года собирает сбросы для дронов, делает турникеты для бойцов СВО. А еще изобретает устройства против высокоточного оружия. О его оригинальных разработках — в материале РИА Новости.
Первая необходимость
Весной 2022-го старший сын Сергея проходил срочную службу в Белгороде. Туда периодически "прилетало" от ВСУ.
"Мы с женой очень переживали и за него, и за сослуживцев, — рассказывает Сергей. — Поскольку я сам лейтенант запаса, отец — участник войны в Афгане, а дед — Великой Отечественной, оставаться в стороне просто не мог. Почитал форумы и понял, что у военных острая нехватка медикаментов. Нашел единомышленников, и мы стали организовывать сборы".
© Фото предоставлено Сергеем ЧмыхуномВ кладовке волонтер организовал производство и склад
© Фото предоставлено Сергеем Чмыхуном
В кладовке волонтер организовал производство и склад
Сергей — выпускник Самарского радиотехнического университета по специальности "инженер-радиотехник". Поскольку отец был заядлым радиолюбителем, паяльник взял в руки в три года и с тех пор с ним практически не расстается.
"Последнее время я зарабатывал сборкой и ремонтом металлодетекторов, — рассказывает волонтер. — Прошлым летом знакомые попросили сделать несколько штук для ребят на передовой. Заметив 3D-принтер, поинтересовались, могу ли печатать на нем хвостовики для сбросов и турникеты. Тогда из-за санкций были большие проблемы с поставками".
Вскоре вместо одного стояло уже шесть 3D-принтеров, а работа шла почти круглосуточно.
© Фото предоставлено Сергеем ЧмыхуномХвостовики для сбросов, напечатанные на 3D-принтере
© Фото предоставлено Сергеем Чмыхуном
Хвостовики для сбросов, напечатанные на 3D-принтере
Новые разработки
Спустя несколько месяцев Сергей узнал, что в Москве и нескольких других городах есть неофициальная организация "Умельцы Донбассу" — своеобразное движение радиолюбителей, объединившихся для помощи бойцам на СВО. И организовал единомышленников в Петербурге. Сейчас там более ста человек.
"В самом начале вкладывали собственные средства, даже пришлось продать коллекционные медали и монеты, — говорит волонтер. — Со временем стали откликаться местные бизнесмены. Например, некоторые фирмы по изготовлению пластика отдавали бесплатно весь товар, не подходящий по цвету или другим характеристикам. Для заказчика это брак, а для нас хорошее сырье для изготовления хвостовиков".
© Фото предоставлено Сергеем ЧмыхуномСергей за работой
© Фото предоставлено Сергеем Чмыхуном
Сергей за работой
Постепенно, кроме сбросов и турникетов, волонтеры начали собирать так называемые заряжайки — устройства для молниеносного наполнения автоматного рожка патронами, подсветки для ночной стрельбы, контейнеры для ампул, электрические щупы и саперные кошки. Их используют, чтобы с безопасной дистанции проверить, заминировано ли тело погибшего солдата. К такой практике, по словам бойцов, противник прибегает довольно часто.
Со временем ситуация с медицинскими изделиями, в том числе и турникетами, на фронте улучшилась. По большей части как раз благодаря волонтерам. Но возникла другая потребность — в средствах радиоэлектронной борьбы, прежде всего переносных рюкзаках и антидроновых ружьях. И тут Сергею особенно пригодились полученные в институте знания.
"Мы уже собрали и поставили больше двадцати установок, нарушающих GPS-сигнал, тем самым блокирующих работу интернета Starlink и мешающих наведению высокоточного оружия, — объясняет Чмыхун. — Также отправили несколько ружей, позволяющих заглушить коптер Mavic с трех километров. Сейчас разрабатываем установку против FPV-дронов и планируем сделать глушилку для агродрона — так называемой Бабы-яги. Знакомые военные как раз скоро должны передать один такой экземпляр для изучения".
© Фото предоставлено Сергеем ЧмыхуномДетали для установок РЭБ
© Фото предоставлено Сергеем Чмыхуном
Детали для установок РЭБ
Яблоко раздора
В качестве рабочего кабинета и склада Сергей использовал комнату сына. Однако, когда тот отслужил, помещение пришлось освободить.
"Кроме того, производство разрослось и в квартире стало реально тесно, — объясняет он. — Напротив же пустовало помещение общего пользования, и с разрешения управляющей компании я перенес производство туда. Жители подъезда не возражали".
По словам радиотехника, все подтверждено документально — подписями. Однако вскоре несколько человек из соседнего подъезда стали предъявлять претензии: мол, пластик вреден для других жителей. Обвиняли и в воровстве электричества, что, впрочем, не подтвердилось экспертизами.
© Фото предоставлено Сергеем ЧмыхуномПомещение пустовало несколько лет
© Фото предоставлено Сергеем Чмыхуном
Помещение пустовало несколько лет
Тем не менее вопрос окончательно не разрешился. В январе будет коллективное голосование жильцов: оставлять производство в доме или нет.
Чмыхун тем временем продолжает собирать жизненно необходимые для бойцов средства защиты. И очень нуждается в просторном помещении — запросов становится все больше.