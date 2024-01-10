https://ria.ru/20240110/spektakl-1920545768.html

В Петербурге покажут спектакль "Ленинградский щелкунчик" о блокаде

В Петербурге покажут спектакль "Ленинградский щелкунчик" о блокаде - РИА Новости, 10.01.2024

В Петербурге покажут спектакль "Ленинградский щелкунчик" о блокаде

Премьера спектакля "Ленинградский щелкунчик", посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, для юных зрителей состоится в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:57

2024-01-10T15:57

2024-01-10T15:57

ленинград

санкт-петербург

александр беглов

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Премьера спектакля "Ленинградский щелкунчик", посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, для юных зрителей состоится в Санкт-Петербурге 12 января, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Премьера спектакля, поставленного по одноименной военно-исторической сказке Дениса Нефедова, состоится 12 января в театрально-концертном комплексе "Карнавал" на Невском проспекте. Первыми зрителями благотворительного спектакля "Ленинградский щелкунчик" станут школьники, кадеты, воспитанники детских домов, дети участников специальной военной операции и ребята из многодетных семей. В основу сюжета книги легла реальная история о кошках, присланных в 1943 году из разных уголков СССР в Ленинград. Животные спасли жителей города от опасных заболеваний, вызванных нашествием крыс. Перед юными зрителями выступят актеры московского Института театрального искусства имени Народного артиста СССР И.Д.Кобзона и МХТК. Также детям вручат новогодние подарки. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что 27 января Петербург вместе со всей страной отметит важную историческую дату – 80-летие Ленинградской Победы. "Мы очень серьезно готовимся встретить этот юбилей. Будем чествовать наших ветеранов, проводить конференции, патриотические акции, выставки, состоятся спортивные и культурные события. Всего в городе к этой священной дате запланированы 233 мероприятия. Наш долг - сохранить и передать память о беспримерном подвиге жителей города будущим поколениям. Спектакль "Ленинградский щелкунчик" - это способ рассказать детям героическую историю защитников Ленинграда, в числе которых были не только люди, но и братья наши меньшие", - отметил губернатор. Спектакль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Также в школьные и городские библиотеки Петербурга передадут 1400 экземпляров книги "Ленинградский щелкунчик", предисловие к которой написал Беглов. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://rsport.ria.ru/20231227/averbukh-1918563999.html

https://ria.ru/20230928/muzey-1899075399.html

https://ria.ru/20230622/nauka-1879620244.html

ленинград

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ленинград, санкт-петербург, александр беглов, новости культуры