https://ria.ru/20240110/ryvok-1920580876.html

Ситников: благодаря нацпроектам Костромская область сделала рывок вперед

Ситников: благодаря нацпроектам Костромская область сделала рывок вперед - РИА Новости, 10.01.2024

Ситников: благодаря нацпроектам Костромская область сделала рывок вперед

Костромская область за последние десять лет при поддержке президента Владимира Путина сделала серьезный рывок вперед - в регионе системно развивается... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:53

2024-01-10T17:53

2024-01-10T17:53

костромская область

сергей ситников

костромская область

кострома

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КОСТРОМА, 10 янв – РИА Новости. Костромская область за последние десять лет при поддержке президента Владимира Путина сделала серьезный рывок вперед - в регионе системно развивается инфраструктура, строятся новые социальные объекты, реализуются масштабные инвестиционные проекты, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников. В среду на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве проходит День Костромской области. Стенд региона выполнен в виде главного богатства края – леса, где каждое дерево рассказывает свою историю. Костромская область сыграла знаковую роль в становлении царской династии Романовых, здесь производят каждое второе ювелирное украшение, каждый третий автокран в стране произведён на Галичском автокрановом заводе, реки страны покоряют катера костромского судомеханического завода, каждый россиянин знает костромской сыр и то, что Кострома является родиной Снегурочки – так описывают концепцию стенда ее авторы. Губернатор Костромской области Сергей Ситников на стенде рассказал о достижениях региона за последние годы. В частности, по его словам, Костромская область становится в ЦФО одним из центров медицинского туризма. "Еще 10 лет назад в регионе не оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь, люди ездили к врачам в столичные клиники. Сейчас уровень наших больниц, наших докторов позволяет проводить сложные операции. Медучреждения региона оказывают 21 вид высокотехнологичной помощи. На лечение в Костромскую область приезжают пациенты из разных регионов, в том числе по направлениям федеральных клиник", – подчеркнул Ситников. В прошлом году в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин назвал Костромскую область в числе регионов, добившихся наибольшего прогресса в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. На сегодняшний день инвестиционный портфель Костромской области представлен 30 проектами стоимостью порядка 38 миллиардов рублей в различных сферах экономической деятельности. В целом за 10 лет в Костромской области открыто более 120 новых производств в разных сферах - машиностроении, лесопереработке, сельском хозяйстве. "За последние десять лет Костромская область при поддержке президента сделала серьезный рывок вперед. В регионе системно развивается инфраструктура, строятся новые социальные объекты, реализуются масштабные инвестиционные проекты", - подчеркнул Ситников. В частности, по его словам, регион в числе первых в стране решил вопрос с очередями в детские сады, постепенно ликвидируется вторая смена в школах. Благодаря нацпроекту строятся новые школы в активно развивающихся районах. В Костроме за последние годы открыто три таких объекта, еще четыре – в стадии строительства. Отдельно Ситников остановился на развитии туризма. По его словам, сегодня это одна из перспективных точек роста экономики Костромской области. Регион посетили более 1,4 миллиона туристов и экскурсантов. Традиционно гостей притягивают Музей сыра и Костромской дом сыровара, Ипатьевский монастырь, Костромской кремль, Резиденция Снегурочки, терем в Асташево, музей под открытым небом - Нерехта, музеи в Красном-на-Волге, мараловодческий комплекс в Парфеньево. Пользуются популярностью такие мероприятия, как фестиваль сыра, фестиваль фейерверков "Серебряная ладья", "Галичское Заозерье". "Инфраструктура туризма развивается быстро. Построены четырехзвездочные гостиницы. Заполняемость у них в среднем более 80%. Сейчас ещё с одной российской компанией мы проводим переговоры о возможности строительства автономного туристического кластера, где будут места размещения, рестораны и развлечения, которые в большей степени характерны для массовых туристов", - рассказал глава Костромской области.

https://ria.ru/20240110/vystavka-1920570783.html

https://ria.ru/20240103/eksport-1919590347.html

https://ria.ru/20231229/ekonomika-1919023570.html

костромская область

кострома

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сергей ситников, костромская область, кострома