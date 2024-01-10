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Россия обновила рекорд экспорта зернобобовых - РИА Новости, 10.01.2024
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12:34 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/rekord-1920489606.html
Россия обновила рекорд экспорта зернобобовых
Россия обновила рекорд экспорта зернобобовых - РИА Новости, 10.01.2024
Россия обновила рекорд экспорта зернобобовых
Россия за 11 месяцев 2023 года экспортировала рекордный объем зернобобовых культур, основная часть поставок пришлась на горох, следует из предварительных оценок РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:34
2024-01-10T12:34
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия за 11 месяцев 2023 года экспортировала рекордный объем зернобобовых культур, основная часть поставок пришлась на горох, следует из предварительных оценок ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "За 11 месяцев 2023 года Россия поставила на зарубежные рынки более 3,2 миллиона тонн зернобобовых, что является рекордным объемом и в 2,5 раза больше аналогичного периода 2022 года", - говорится в материалах, в которых данные по экспорту в страны ЕАЭС учитываются пока за период с января по октябрь 2023 года. Основная экспортируемая культура – горох с долей 77%, еще 15% пришлось на нут, 8% – на чечевицу. Экспорт гороха оценивается почти в 2,5 миллиона тонн, в 2,5 раза больше, чем год назад; при этом Китай, открывший в конце 2022 года свой рынок для российского гороха, в 2023 году стал лидером среди его покупателей, импортировав за 11 месяцев 915 тысяч тонн гороха. На втором и третьем месте – Испания, увеличившая закупки в 27 раз, до 599 тысяч тонн и Турция с объемом в 298 тысяч тонн (минус 17%). Экспортные поставки нута за 11 месяцев 2023 года выросли в 2,3 раза, до 489 тысячи тонн. Наибольшие объемы отгружены в Турцию (223 тысячи тонн, рост в 4,6 раза), в Пакистан (133 тысячи тонн, плюс 66%) и Египет (18 тысяч тонн, рост в 2,2 раза). Чечевицы в январе-ноябре 2023 году отгружено на внешние рынки 268 тысяч тонн, что в 2,9 раза больше аналогичного периода предыдущего года. Лидером среди ведущих импортеров этой агрокультуры также стала Турция, увеличившая закупки в 3,7 раза, до 112 тысяч тонн. На второе место вышла Индия - туда за 11 месяцев было поставлено более 41 тысячи тонн чечевицы против лишь 397 тонн в январе-ноябре 2022 года. На третьем месте – Объединенные Арабские Эмираты, нарастившие закупки в 2,5 раза, до 15 тысяч тонн. Согласно предварительным данным Росстата, в 2023 году урожай зернобобовых культур в России вырос на 29% и приблизился к 6 миллионам тонн.
https://ria.ru/20240109/import-1920331046.html
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, россия
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика, Россия
Россия обновила рекорд экспорта зернобобовых

Агроэкспорт: Россия экспортировала рекордный объем зернобобовых культур

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗеленый горошек
Зеленый горошек - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия за 11 месяцев 2023 года экспортировала рекордный объем зернобобовых культур, основная часть поставок пришлась на горох, следует из предварительных оценок ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"За 11 месяцев 2023 года Россия поставила на зарубежные рынки более 3,2 миллиона тонн зернобобовых, что является рекордным объемом и в 2,5 раза больше аналогичного периода 2022 года", - говорится в материалах, в которых данные по экспорту в страны ЕАЭС учитываются пока за период с января по октябрь 2023 года. Основная экспортируемая культура – горох с долей 77%, еще 15% пришлось на нут, 8% – на чечевицу.
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Экспорт гороха оценивается почти в 2,5 миллиона тонн, в 2,5 раза больше, чем год назад; при этом Китай, открывший в конце 2022 года свой рынок для российского гороха, в 2023 году стал лидером среди его покупателей, импортировав за 11 месяцев 915 тысяч тонн гороха. На втором и третьем месте – Испания, увеличившая закупки в 27 раз, до 599 тысяч тонн и Турция с объемом в 298 тысяч тонн (минус 17%).
Экспортные поставки нута за 11 месяцев 2023 года выросли в 2,3 раза, до 489 тысячи тонн. Наибольшие объемы отгружены в Турцию (223 тысячи тонн, рост в 4,6 раза), в Пакистан (133 тысячи тонн, плюс 66%) и Египет (18 тысяч тонн, рост в 2,2 раза).
Чечевицы в январе-ноябре 2023 году отгружено на внешние рынки 268 тысяч тонн, что в 2,9 раза больше аналогичного периода предыдущего года. Лидером среди ведущих импортеров этой агрокультуры также стала Турция, увеличившая закупки в 3,7 раза, до 112 тысяч тонн. На второе место вышла Индия - туда за 11 месяцев было поставлено более 41 тысячи тонн чечевицы против лишь 397 тонн в январе-ноябре 2022 года. На третьем месте – Объединенные Арабские Эмираты, нарастившие закупки в 2,5 раза, до 15 тысяч тонн.
Согласно предварительным данным Росстата, в 2023 году урожай зернобобовых культур в России вырос на 29% и приблизился к 6 миллионам тонн.
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