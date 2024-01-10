https://ria.ru/20240110/rabota-1920509402.html

В Совфеде назвали условие для сокращения рабочего дня

В Совфеде назвали условие для сокращения рабочего дня - РИА Новости, 10.01.2024

В Совфеде назвали условие для сокращения рабочего дня

Низкие зарплаты в России приводят к соответствующей отдаче от работников, для того чтобы сокращать рабочий день, необходимо улучшать производительность труда... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:00

2024-01-10T14:00

2024-01-10T14:00

общество

россия

иван абрамов

совет федерации рф

госдума рф

работа

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Низкие зарплаты в России приводят к соответствующей отдаче от работников, для того чтобы сокращать рабочий день, необходимо улучшать производительность труда всеми стимулирующими методами, заявил РИА Новости первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Ранее сенатор Айрат Гибатдинов внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается сокращать рабочий день на час перед выходным и государственным праздником. Его рассмотрение в первом чтении может состояться в феврале, сообщала "Российская газета". "Низкие зарплаты — соответственно, такая же и отдача. Поэтому мы должны, прежде всего, повысить производительность труда, и после этого мы можем говорить о сокращении рабочей недели. Может быть, даже о выходном. Я не исключаю, что когда-то это будет, когда у нас технологии скаканут, и когда человек, действительно, уже руками практически ничего делать не будет. Сегодня мы видим, как развивается искусственный интеллект - те же машины", - сказал Абрамов. Он отметил, что на невозможность сократить рабочий день также влияет тот факт, что Россия сейчас находится в условиях СВО. "Я видел графики гораздо интенсивнее - я вижу людей, которые работают по 12 часов, по 10 часов в сутки. Понятно, у них ответственные должности высокие. Те же предприниматели, они вообще круглосуточно работают. Это можно все делать, но нужно понимать, к чему это приведёт. Мне кажется, если таким образом действовать, мы должны тогда увеличивать производительность труда, потому что просто уменьшить количество рабочих часов - это же уменьшится количество выпускаемой продукции, это уменьшится заработная плата, это уменьшится прибыль", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230904/otdykh-1879513265.html

https://ria.ru/20230804/rabota-1888085911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, иван абрамов, совет федерации рф, госдума рф, работа