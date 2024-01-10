https://ria.ru/20240110/putin-1920513368.html

Путин прокомментировал сообщения об угрозах россиянам

Путин прокомментировал сообщения об угрозах россиянам - РИА Новости, 10.01.2024

Путин прокомментировал сообщения об угрозах россиянам

Угрозы россиянам поступают из-за рубежа, но эти угрозы рассылаются всем подряд, при этом европейские экономики сталкиваются с проблемами, ведь они зависимы от... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:13

2024-01-10T14:13

2024-01-10T14:13

россия

анадырь

европа

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920494107_54:0:2791:1539_1920x0_80_0_0_858c2c11cae13711f9c1a24cd93fef2c.jpg

АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Угрозы россиянам поступают из-за рубежа, но эти угрозы рассылаются всем подряд, при этом европейские экономики сталкиваются с проблемами, ведь они зависимы от России больше, чем РФ от них, заявил президент России Владимир Путин. Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия - представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели. Один из участников встречи сообщил президенту, что его коллеги сообщают об угрозах, которые поступают в их адрес. "Что касается, то, ну что, сидят там за кордоном, работают широко, часто через автоматические системы, всем рассылают подряд, нас это не пугает, пускай они сами подумают о себе, что завтра есть будут, во что одеваться, на что питаться и на чём передвигаться. У них у всех проблем выше крыши. Не сопоставимы даже с нашими проблемами, даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена. У нас рост, а у них падение... Оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них", - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря. Глава государства отметил, что Россия не радуется этим проблемам, "не зубоскалит", но замечает, что с трудностями столкнулись даже ведущие экономики Европы.

https://ria.ru/20240110/putin-1920509908.html

россия

анадырь

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анадырь, европа, владимир путин