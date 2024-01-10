Путин прокомментировал сообщения об угрозах россиянам
Путин: угрозы россиянам поступают из-за рубежа, где проблем больше, чем в России
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Угрозы россиянам поступают из-за рубежа, но эти угрозы рассылаются всем подряд, при этом европейские экономики сталкиваются с проблемами, ведь они зависимы от России больше, чем РФ от них, заявил президент России Владимир Путин.
Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия - представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели. Один из участников встречи сообщил президенту, что его коллеги сообщают об угрозах, которые поступают в их адрес.
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"Что касается, то, ну что, сидят там за кордоном, работают широко, часто через автоматические системы, всем рассылают подряд, нас это не пугает, пускай они сами подумают о себе, что завтра есть будут, во что одеваться, на что питаться и на чём передвигаться. У них у всех проблем выше крыши. Не сопоставимы даже с нашими проблемами, даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена. У нас рост, а у них падение... Оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них", - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.
Глава государства отметил, что Россия не радуется этим проблемам, "не зубоскалит", но замечает, что с трудностями столкнулись даже ведущие экономики Европы.