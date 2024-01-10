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Путин прокомментировал сообщения об угрозах россиянам - РИА Новости, 10.01.2024
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14:13 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/putin-1920513368.html
Путин прокомментировал сообщения об угрозах россиянам
Путин прокомментировал сообщения об угрозах россиянам - РИА Новости, 10.01.2024
Путин прокомментировал сообщения об угрозах россиянам
Угрозы россиянам поступают из-за рубежа, но эти угрозы рассылаются всем подряд, при этом европейские экономики сталкиваются с проблемами, ведь они зависимы от... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:13
2024-01-10T14:13
россия
анадырь
европа
владимир путин
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Угрозы россиянам поступают из-за рубежа, но эти угрозы рассылаются всем подряд, при этом европейские экономики сталкиваются с проблемами, ведь они зависимы от России больше, чем РФ от них, заявил президент России Владимир Путин. Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия - представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели. Один из участников встречи сообщил президенту, что его коллеги сообщают об угрозах, которые поступают в их адрес. "Что касается, то, ну что, сидят там за кордоном, работают широко, часто через автоматические системы, всем рассылают подряд, нас это не пугает, пускай они сами подумают о себе, что завтра есть будут, во что одеваться, на что питаться и на чём передвигаться. У них у всех проблем выше крыши. Не сопоставимы даже с нашими проблемами, даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена. У нас рост, а у них падение... Оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них", - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря. Глава государства отметил, что Россия не радуется этим проблемам, "не зубоскалит", но замечает, что с трудностями столкнулись даже ведущие экономики Европы.
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россия, анадырь, европа, владимир путин
Россия, Анадырь, Европа, Владимир Путин
Путин прокомментировал сообщения об угрозах россиянам

Путин: угрозы россиянам поступают из-за рубежа, где проблем больше, чем в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Читать ria.ru в
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Угрозы россиянам поступают из-за рубежа, но эти угрозы рассылаются всем подряд, при этом европейские экономики сталкиваются с проблемами, ведь они зависимы от России больше, чем РФ от них, заявил президент России Владимир Путин.
Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия - представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели. Один из участников встречи сообщил президенту, что его коллеги сообщают об угрозах, которые поступают в их адрес.
«
"Что касается, то, ну что, сидят там за кордоном, работают широко, часто через автоматические системы, всем рассылают подряд, нас это не пугает, пускай они сами подумают о себе, что завтра есть будут, во что одеваться, на что питаться и на чём передвигаться. У них у всех проблем выше крыши. Не сопоставимы даже с нашими проблемами, даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена. У нас рост, а у них падение... Оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них", - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.
Глава государства отметил, что Россия не радуется этим проблемам, "не зубоскалит", но замечает, что с трудностями столкнулись даже ведущие экономики Европы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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